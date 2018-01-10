〈南山人壽營運展望〉匯損好傷 去年純益衰退157% 但年終獎金不縮水

南山人壽今 (10) 日公布去 (2017) 年稅後淨利 219 億元，連續兩年稅後獲利超過 200 億元，但較去年仍衰退 157%，主要是匯損影響嚴重，每股稅後純益 (EPS) 為 2.14 元。不過儘管獲利受匯損影響衰退，南山人壽年終獎金還是會維持今年水準，且今年還是會加薪 3%。

總經理許妙靜表示，新南山入主已達 6 年，不但成功轉型為本土公司，市占率從 2011 年的 4% 成長到 2017 年 16%，新契約保費收入也由 2011 年至 2017 年成長約 4 倍。

許妙靜進一步指出，2016 年 9 月合併南山產險後，整體南山人壽 2017 年總保費收入為 5239 億元，新契約保費收入為 1987 億元，以壽險、意外險及健康險、年金險的表現較為突出，且占整體保費收入的 38％。

南山人壽截至 2017 年 9 月底，資產總額為 3.96 兆元，股東權益為 1813 億元，稅後純益 219 億元，年衰 157%，許妙靜解釋，主要新台幣匯率大幅升值導致匯損龐大，若經匯率轉換，今年獲利可再加回 200 多億元。

此外，截至 2017 年 12 月，南山人壽帳列金融資產未實現評價損益較 2016 年底回升約 170 億、整體金融資產未實現評價損益較 2016 年回升約 893 億元。

雖然南山人壽獲利衰退，但是許妙靜表示，董事長杜英宗認為，這是受匯損影響，不應苛責同仁，因此，年終獎金希望維持去年水準，今年也會加薪 3%，同時再增員 6000 人。

許妙靜說明，南山人壽除每年固定發放 1.5 個月年終獎金，另依同仁績效表現給予績效獎金，整體獎金金額約當維持去年水準。同時，會依員工年度績效表現而進行調薪，整體調薪幅度會在 3% 左右。

同時，南山目前規畫上興櫃計畫也不變，許妙靜透露，來拜訪她的券商已超過 10 家，陸續還在約訪中，但還未確定輔導上興櫃的券商。