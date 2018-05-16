【IPO追蹤】比特幣礦機股 嘉楠耘智趕7月上市

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本港首隻虛擬貨幣概念股籌備登場！內地第二大比特幣挖礦機生產商嘉楠耘智(Canaan Inc.)昨上載初步招股文件，市傳最多集資約10億美元，趕7月上市。 據初步招股文件，嘉楠耘智一直以比特幣ASIC礦機--AvalonMiner(阿瓦隆)品牌提供單一系統產品綫，即相關的集成電路(ASIC)芯片及相關元件設備，去年共銷售29.4萬台系統產品，平均售價4,402元人民幣。截至今年3月底止首季，共售出10.1萬套AvalonMiner。 由於比特幣為加密貨幣，因此專為挖掘比特幣而設計的挖礦系統產品便應運而生，所以比特幣市場有任何不利發展都會對嘉楠耘智的業績構成負面影響。比特幣價格大幅波動，目前價格約8,500美元，較去年底高峰逾19,000美元回落約55%，若比特幣價格或交易手續費下降，挖礦活動的預期經濟回報將減少，直接影響到挖礦機的需求。 據沙利文資料，無論是以比特幣挖礦機系統產品的出貨量，或按售出全部系統產品的算力總量計，嘉楠耘智均在全球排名第二，其中按算力計的市場佔有率19.5%。排第一的浙江翼比特，按算力計的市佔率為60%。 截至去年底，嘉楠耘智的系統產品總銷售額貢獻最大三個地區依次為中國、美國及瑞典，去年開始拓中國以外市場，相關銷售額1.11億（人幣，下同），佔總收益8.5%。 全球市佔率第二 去年多賺5.2倍 集團去年經調整純利按年大增5.2倍至4.71億元，經調整純利率達36%，按年增加11.9個百分點。收入方面，去年按年升3.14倍至13.08億元，當中99.1%來自銷售系統產品，即比特幣ASIC礦機--AvalonMiner(阿瓦隆)挖礦機。 嘉楠耘智於3月底及4月底分別與招銀國際財務及招行香港訂立兩項融資協議，金額共同為18.15億港元，並以附屬杭州嘉楠的股權作為抵押。首筆8.85億港元貸款用於公司重組，次筆貸款中，嘉楠耘智已提取約9.21億元，用作償還招銀國際財務的借款，貸款期為一年。 來源：經濟日報