中海油田服務(02883-HK)挪威境外Troll油田訴訟獲勝訴

中海油田服務(02883-HK)公布，公司於2016年12月14日發布的公告，內容關於COSL Offshore Management AS(下簡稱COM)作為原告對挪威國家石油公司(Statoil Petroleum AS，以下簡稱Statoil)，就非法終止合同編號為2001150的作業合同，於2016年12月14日向奧斯陸地區法院提起民事訴訟。由於名為COSLInnovator的鑽井平台於2015年12月30日在挪威境外的Troll油田在風暴中遭受海浪襲擊，Statoil終止了該合同。

COM日前收到奧斯陸地區法院於2018年5月15日作出的判決。法院判決COM勝訴，確認Statoil終止合同不合法，該鑽井平台是按規定和規章建造，符合所有適用的規章制度，COM 因此符合合同規定的合同義務。

法院基於COM提出的其次的訴求判決COM勝訴，即雖然認定Statoil終止該合同的行為不合法，但COM其次訴求中Statoil取消合同的行為仍然是有效的。根據該判決，Statoil被命令向COM支付其未支付的該合同項下的取消費用。法院判決訴訟雙方須支付各自訴訟費用。

訴訟雙方可在該判決結果的法律通知送達之日起一個月內就該判決結果提起上訴。因此，該判決結果於所載日期不具有最終法律約束力。本次公告的訴訟進展情況對公司本期利潤或期後利潤等的影響有待於訴訟的進展及判決執行情況而定。

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