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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/15  107/05/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.40980   10.40690   0.00290    0.02787
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.42560    9.41590   0.00970    0.10302
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.64770    9.63810   0.00960    0.09960
中國信託台灣活力基金                                             17.10000   16.96000   0.14000    0.82547
中國信託台灣優勢基金                                             19.65000   19.43000   0.22000    1.13227
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73140    9.73460  -0.00320   -0.03287
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25960    9.26270  -0.00310   -0.03347
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19930   10.19890   0.00040    0.00392
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70270    9.70240   0.00030    0.00309
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.32220   10.30930   0.01290    0.12513
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.08070    9.06940   0.01130    0.12459
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.29940   11.27310   0.02630    0.23330
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.29300   10.26910   0.02390    0.23274
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
中國信託智能運動基金-美元                                        10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97270   10.97260   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.47360    9.48210  -0.00850   -0.08964
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.27550    9.28370  -0.00820   -0.08833
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.65660    9.66320  -0.00660   -0.06830
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.44970    9.45600  -0.00630   -0.06662
中國信託精穩基金                                                 18.25180   18.37140  -0.11960   -0.65101
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
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元大2001基金                                                     69.31000   69.46000  -0.15000   -0.21595
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.61680   37.70190  -0.08510   -0.22572
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.30290   11.29980   0.00310    0.02743
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.90470   10.91600  -0.01130   -0.10352
元大上證50基金                                                   32.24000   32.22000   0.02000    0.06207
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.19000   13.08000   0.11000    0.84098
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.31000   12.22000   0.09000    0.73650
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.58000   13.39000   0.19000    1.41897
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.81200   13.61600   0.19600    1.43948
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.98200   17.74500   0.23700    1.33559
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.53800   11.38900   0.14900    1.30828
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.62000   11.48400   0.13600    1.18426
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.23000    3.19000   0.04000    1.25392
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.09000   14.97000   0.12000    0.80160
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.33410   47.33550  -0.00140   -0.00296
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.32050   10.31700   0.00350    0.03392
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.59860    9.59540   0.00320    0.03335
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.94130    9.95100  -0.00970   -0.09748
元大巴西指數基金                                                  6.32400    6.36400  -0.04000   -0.62854
元大巴菲特基金                                                   31.02000   30.98000   0.04000    0.12912
元大日經225基金                                                  28.78000   28.82000  -0.04000   -0.13879
元大台商收成基金                                                 24.27000   24.43000  -0.16000   -0.65493
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.69000   12.58000   0.11000    0.87440
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.48000   37.14000  -0.66000   -1.77706
元大台灣中型100基金                                              33.19000   33.32000  -0.13000   -0.39016
元大台灣加權股價指數基金                                         24.97300   25.17600  -0.20300   -0.80632
元大台灣卓越50基金                                               81.75000   82.46000  -0.71000   -0.86102
元大台灣金融基金                                                 17.42000   17.56000  -0.14000   -0.79727
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.73000   30.94000  -0.21000   -0.67873
元大台灣高股息基金                                               25.90000   25.92000  -0.02000   -0.07716
元大台灣電子科技基金                                             35.71000   35.96000  -0.25000   -0.69522
元大全球ETF成長組合基金                                          10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.68000   14.70000  -0.02000   -0.13605
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.48000   12.49000  -0.01000   -0.08006
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.71700   12.72600  -0.00900   -0.07072
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.09000    7.06000   0.03000    0.42493
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.65000    6.66000  -0.01000   -0.15015
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.17400   10.15200   0.02200    0.21671
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.13000   14.10000   0.03000    0.21277
元大全球農業商機基金                                             16.39000   16.37000   0.02000    0.12217
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.71900    8.73700  -0.01800   -0.20602
元大印度指數基金                                                  9.63400    9.70500  -0.07100   -0.73158
元大印度基金                                                     12.64000   12.72000  -0.08000   -0.62893
元大多多基金                                                     22.50000   22.36000   0.14000    0.62612
元大多福基金                                                     60.51000   60.45000   0.06000    0.09926
元大亞太成長基金                                                 10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59840    8.61280  -0.01440   -0.16719
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.14060    7.15260  -0.01200   -0.16777
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.05600   10.13300  -0.07700   -0.75989
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.91000   10.00000  -0.09000   -0.90000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.25800   10.31600  -0.05800   -0.56223
元大卓越基金                                                     52.60000   52.51000   0.09000    0.17140
元大店頭基金                                                      9.63000    9.72000  -0.09000   -0.92593
元大泛歐成長基金                                                  9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20990   10.20950   0.00040    0.00392
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.24290    9.20970   0.03320    0.36049
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.52740   30.53870  -0.01130   -0.03700
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.48240   36.59540  -0.11300   -0.30878
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.41640   19.36410   0.05230    0.27009
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.60190   18.71030  -0.10840   -0.57936
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.22100   37.29260  -0.07160   -0.19200
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.66650   20.64240   0.02410    0.11675
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.65840   17.70700  -0.04860   -0.27447
元大高科技基金                                                   20.84000   20.61000   0.23000    1.11596
元大得利貨幣市場基金                                             16.23360   16.23340   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96790   11.96780   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.29000   14.52000  -0.23000   -1.58402
元大華夏中小基金                                                  8.53000    8.43000   0.10000    1.18624
元大新中國基金-人民幣                                            11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
元大新中國基金-美元                                              11.39400   11.35900   0.03500    0.30813
元大新中國基金-新台幣                                            10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
元大新主流基金                                                   31.14000   30.79000   0.35000    1.13673
元大新東協平衡基金-美元                                          10.00700   10.00300   0.00400    0.03999
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.32180   10.31070   0.01110    0.10766
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.38790   10.37950   0.00840    0.08093
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.61320   10.61570  -0.00250   -0.02355
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.37860    9.38080  -0.00220   -0.02345
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.74650    9.74680  -0.00030   -0.00308
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44120    9.44150  -0.00030   -0.00318
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.54820    9.55840  -0.01020   -0.10671
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.25410    9.26410  -0.01000   -0.10794
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.51080    9.51300  -0.00220   -0.02313
元大新興亞洲基金                                                 12.18000   12.09000   0.09000    0.74442
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.43990    9.44800  -0.00810   -0.08573
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.32160    9.32960  -0.00800   -0.08575
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.35560    9.37340  -0.01780   -0.18990
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.23610    9.25360  -0.01750   -0.18912
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08390   15.08380   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     42.00000   41.68000   0.32000    0.76775
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
元大實質多重資產基金-美元                                         9.70700    9.76700  -0.06000   -0.61431
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.31000   14.20000   0.11000    0.77465
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.70000   16.93000  -0.23000   -1.35854
元大精準中小基金                                                 23.14000   23.08000   0.06000    0.25997
元大摩臺基金                                                     38.22000   38.57000  -0.35000   -0.90744
元大標普500基金                                                  24.42000   24.41000   0.01000    0.04097
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.52000   13.53000  -0.01000   -0.07391
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.81000   31.78000   0.03000    0.09440
元大標智滬深300基金                                              19.21000   19.03000   0.18000    0.94587
元大歐洲50基金                                                   25.62000   25.69000  -0.07000   -0.27248
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.51160    9.52480  -0.01320   -0.13859
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14610   10.14570   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     64.28000   63.67000   0.61000    0.95807
元大韓國KOSPI200基金                                             24.18000   24.44000  -0.26000   -1.06383
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.30000   16.28000   0.02000    0.12285
日盛上選基金                                                     36.28000   35.98000   0.30000    0.83380
日盛小而美基金                                                   20.13000   20.13000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                             11.54000   11.30000   0.24000    2.12389
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.60210   11.58670   0.01540    0.13291
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.90010    9.88690   0.01320    0.13351
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.91940   11.90720   0.01220    0.10246
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.16450   10.15410   0.01040    0.10242
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.73150   10.72560   0.00590    0.05501
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.13580    9.13080   0.00500    0.05476
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.26000   12.07000   0.19000    1.57415
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.68000   12.48000   0.20000    1.60256
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.63000   12.45000   0.18000    1.44578
日盛日盛基金                                                     15.26000   15.15000   0.11000    0.72607
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
日盛全球抗暖化基金                                               10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04300   10.04000   0.00300    0.02988
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.59530    9.59240   0.00290    0.03023
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79600    9.79680  -0.00080   -0.00817
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.36170    9.36240  -0.00070   -0.00748
日盛全球新興債券基金A                                            10.74740   10.74940  -0.00200   -0.01861
日盛全球新興債券基金B                                             8.47730    8.47890  -0.00160   -0.01887
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40860    2.40530   0.00330    0.13720
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70680    1.70450   0.00230    0.13494
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37620    0.37570   0.00050    0.13308
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26750    0.26720   0.00030    0.11228
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.39870   12.38830   0.01040    0.08395
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.66960    8.66230   0.00730    0.08427
日盛亞洲機會基金                                                  7.93000    7.76000   0.17000    2.19072
日盛首選基金                                                     18.38000   18.32000   0.06000    0.32751
日盛高科技基金                                                   19.25000   19.10000   0.15000    0.78534
日盛貨幣市場基金                                                 14.75130   14.75110   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   44.62000   44.19000   0.43000    0.97307
日盛精選五虎基金                                                 40.76000   41.00000  -0.24000   -0.58537
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46830   13.46820   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.60000   36.79000  -0.19000   -0.51644
台新MSCI中國基金                                                 22.84000   22.55000   0.29000    1.28603
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.34000   18.14000   0.20000    1.10254
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.24000   21.56000  -0.32000   -1.48423
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14460   14.14440   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.81840    9.81630   0.00210    0.02139
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.83800   10.83860  -0.00060   -0.00554
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.01130   10.02230  -0.01100   -0.10976
台新中國通基金                                                   50.72000   50.75000  -0.03000   -0.05911
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57210    0.56520   0.00690    1.22081
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.00900   16.81700   0.19200    1.14170
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42190    0.41790   0.00400    0.95717
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.55000   12.44000   0.11000    0.88424
台新主流基金                                                     25.25000   25.38000  -0.13000   -0.51221
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.87000   19.05000  -0.18000   -0.94488
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63810    0.64350  -0.00540   -0.83916
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.32000   14.45000  -0.13000   -0.89965
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48360    0.48760  -0.00400   -0.82034
台新台灣中小基金                                                 39.83000   39.87000  -0.04000   -0.10033
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.45870    9.47440  -0.01570   -0.16571
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.51610    9.54010  -0.02400   -0.25157
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.52270   10.54820  -0.02550   -0.24175
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.72370   10.71450   0.00920    0.08586
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.42060   11.41090   0.00970    0.08501
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.65000   15.76000  -0.11000   -0.69797
台新亞美短期債券基金                                             10.90920   10.91960  -0.01040   -0.09524
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.66440    8.65980   0.00460    0.05312
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29760    0.29720   0.00040    0.13459
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.80140   11.79500   0.00640    0.05426
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39950    0.39880   0.00070    0.17553
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07860   11.07850   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.60390   29.80540  -0.20150   -0.67605
台新智慧生活基金-美元                                            10.28860   10.30460  -0.01600   -0.15527
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.99890    8.97320   0.02570    0.28641
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.87070    8.85460   0.01610    0.18183
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.48290    9.45580   0.02710    0.28660
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.35560    9.33860   0.01700    0.18204
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37240   10.37450  -0.00210   -0.02024
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34360    0.34330   0.00030    0.08739
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.87810    7.87960  -0.00150   -0.01904
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27420    0.27400   0.00020    0.07299
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.55000    6.49000   0.06000    0.92450
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.84800   10.79700   0.05100    0.47235
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.26000   23.82000   0.44000    1.84719
未來資產全球大消費基金                                           15.23000   15.23000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.77720   11.76570   0.01150    0.09774
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.61940    9.64660  -0.02720   -0.28196
未來資產亞洲新富基金                                             21.88000   21.71000   0.17000    0.78305
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55200   12.55190   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.99000   14.71000   0.28000    1.90347
未來資產新興市場債券基金A                                         8.77150    8.76960   0.00190    0.02167
未來資產新興市場債券基金B                                         6.77040    6.80320  -0.03280   -0.48213
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.00530   11.00240   0.00290    0.02636
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.27030   10.28760  -0.01730   -0.16816
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44300    9.43910   0.00390    0.04132
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58470   10.58020   0.00450    0.04253
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.56750    8.57670  -0.00920   -0.10727
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.66390    9.67360  -0.00970   -0.10027
永豐中小基金                                                     55.67000   54.48000   1.19000    2.18429
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83950    1.83610   0.00340    0.18518
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.38520    2.38090   0.00430    0.18060
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.77100    8.77220  -0.00120   -0.01368
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.03310   11.03470  -0.00160   -0.01450
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.94000    4.81000   0.13000    2.70270
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.23000   22.65000   0.58000    2.56071
永豐主流品牌基金                                                 17.73000   17.64000   0.09000    0.51020
永豐永豐基金                                                     36.42000   36.35000   0.07000    0.19257
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.03830   10.03220   0.00610    0.06080
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.03830   10.03220   0.00610    0.06080
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.97710    9.98040  -0.00330   -0.03306
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.97630    9.98030  -0.00400   -0.04008
永豐亞洲民生消費基金                                             12.63000   12.54000   0.09000    0.71770
永豐南非幣2021保本基金                                           12.83010   12.81090   0.01920    0.14987
永豐高科技基金                                                   27.49000   27.08000   0.41000    1.51403
永豐貨幣市場基金                                                 13.86610   13.86590   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03360    2.03190   0.00170    0.08367
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.40740    2.40760  -0.00020   -0.00831
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.85330    7.86190  -0.00860   -0.10939
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36070   10.37220  -0.01150   -0.11087
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.35670    7.36420  -0.00750   -0.10184
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.13770   11.14900  -0.01130   -0.10135
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.71000    8.62000   0.09000    1.04408
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.51000   19.33000   0.18000    0.93120
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.12000   54.54000  -0.42000   -0.77008
永豐領航科技基金                                                 43.17000   42.81000   0.36000    0.84093
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.11000   12.06000   0.05000    0.41459
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                 51.52000   51.00000   0.52000    1.01961
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.46030   11.45920   0.00110    0.00960
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.60350    9.59700   0.00650    0.06773
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72790    9.72140   0.00650    0.06686
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.57700    9.57160   0.00540    0.05642
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66130    9.65590   0.00540    0.05592
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.61750    9.61150   0.00600    0.06243
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87310    9.86690   0.00620    0.06284
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.56460    9.55930   0.00530    0.05544
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73210    9.72670   0.00540    0.05552
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.92000   11.75000   0.17000    1.44681
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.12000   10.98000   0.14000    1.27505
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.08000   11.91000   0.17000    1.42737
兆豐國際中小基金                                                 16.13000   16.09000   0.04000    0.24860
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.30000   15.08000   0.22000    1.45889
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.26000   20.98000   0.28000    1.33460
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.54000   21.25000   0.29000    1.36471
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.30000   12.30000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.30000   12.30000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                             15.26000   15.18000   0.08000    0.52701
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.37450   10.37520  -0.00070   -0.00675
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.80500   10.79800   0.00700    0.06483
兆豐國際全球高股息基金                                           11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
兆豐國際全球基金                                                 32.21000   32.04000   0.17000    0.53059
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21580   10.21530   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.66530    9.63050   0.03480    0.36135
兆豐國際國民基金                                                 22.70000   22.91000  -0.21000   -0.91663
兆豐國際第一基金                                                 13.55000   13.58000  -0.03000   -0.22091
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.83790    9.83540   0.00250    0.02542
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.90660    7.90460   0.00200    0.02530
兆豐國際萬全基金                                                 20.92000   20.98000  -0.06000   -0.28599
兆豐國際電子基金                                                 26.49000   26.65000  -0.16000   -0.60038
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.14000    8.13000   0.01000    0.12300
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.05000   22.20000  -0.15000   -0.67568
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.04000   16.92000   0.12000    0.70922
兆豐國際豐台灣基金                                               32.85000   32.90000  -0.05000   -0.15198
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48710   12.48690   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.40000   11.48000  -0.08000   -0.69686
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.08740   11.08130   0.00610    0.05505
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95620   11.94870   0.00750    0.06277
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.73730   10.73020   0.00710    0.06617
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.51590   11.50860   0.00730    0.06343
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.22040    8.21590   0.00450    0.05477
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.61960    9.61310   0.00650    0.06762
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.12840    9.12240   0.00600    0.06577
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.12190    9.11630   0.00560    0.06143
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.43690    9.43070   0.00620    0.06574
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
合庫全球新興市場基金                                              9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
合庫貨幣市場基金                                                 10.11740   10.11730   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.67440    9.65990   0.01450    0.15011
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.94240    9.92880   0.01360    0.13698
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.17410   10.16430   0.00980    0.09642
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.72600   11.71040   0.01560    0.13321
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.68500   13.66100   0.02400    0.17568
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.16360    9.15020   0.01340    0.14644
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.80420    9.79070   0.01350    0.13789
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.10070    8.09290   0.00780    0.09638
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.13890    9.12650   0.01240    0.13587
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.43110   10.41270   0.01840    0.17671
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.90170   10.89890   0.00280    0.02569
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.68640   10.67760   0.00880    0.08242
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14780   10.15000  -0.00220   -0.02167
安聯中國東協基金                                                 16.38000   16.24000   0.14000    0.86207
安聯中國策略基金                                                 16.27000   16.02000   0.25000    1.56055
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.87000   14.55000   0.32000    2.19931
安聯中華新思路基金-美元                                          15.04000   14.70000   0.34000    2.31293
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.61000   13.32000   0.29000    2.17718
安聯台灣大壩基金                                                 27.07000   26.84000   0.23000    0.85693
安聯台灣科技基金                                                 45.92000   45.60000   0.32000    0.70175
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47610   12.47590   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 30.19000   29.95000   0.24000    0.80134
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08200   10.08090   0.00110    0.01091
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.02610   15.02490   0.00120    0.00799
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69550    9.69480   0.00070    0.00722
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07730   12.07330   0.00400    0.03313
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09910   10.09650   0.00260    0.02575
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.23580   12.23320   0.00260    0.02125
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.59430    9.59100   0.00330    0.03441
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.43920    9.43680   0.00240    0.02543
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.14360    9.14160   0.00200    0.02188
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.85000   11.82000   0.03000    0.25381
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86760   11.86300   0.00460    0.03878
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92330   10.92010   0.00320    0.02930
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59600   10.59370   0.00230    0.02171
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.03340    9.03020   0.00320    0.03544
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.83270    8.83010   0.00260    0.02944
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.54260    8.54080   0.00180    0.02108
安聯全球人口趨勢基金                                             11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.37000    9.27000   0.10000    1.07875
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.98000   33.68000   0.30000    0.89074
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
安聯全球計量平衡基金                                             12.87000   12.82000   0.05000    0.39002
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03750   12.03980  -0.00230   -0.01910
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49310   10.49510  -0.00200   -0.01906
安聯全球新興市場基金                                             18.91000   18.86000   0.05000    0.26511
安聯全球農金趨勢基金                                              9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             25.39000   25.13000   0.26000    1.03462
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98270    9.97760   0.00510    0.05111
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78590    9.78090   0.00500    0.05112
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.98710   82.84610   0.14100    0.17020
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.64020   12.62230   0.01790    0.14181
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.82680   65.71900   0.10780    0.16403
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.94420    9.93010   0.01410    0.14199
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50890    2.50740   0.00150    0.05982
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63750   10.65250  -0.01500   -0.14081
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09500    2.09380   0.00120    0.05731
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88090    8.89280  -0.01190   -0.13382
宏利台灣動力基金                                                 34.08000   33.83000   0.25000    0.73899
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.51900   10.49010   0.02890    0.27550
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.95200    9.93570   0.01630    0.16405
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.38130    8.35830   0.02300    0.27518
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.14270    8.12750   0.01520    0.18702
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
宏利全球債券組合基金                                             12.93760   12.93540   0.00220    0.01701
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76750    2.76660   0.00090    0.03253
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.66760   11.66700   0.00060    0.00514
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71020    8.71040  -0.00020   -0.00230
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.26320    2.26020   0.00300    0.13273
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.63390   10.64260  -0.00870   -0.08175
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.32930    4.28960   0.03970    0.92549
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70340    0.69700   0.00640    0.91822
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.09000   19.92000   0.17000    0.85341
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.62040   11.61700   0.00340    0.02927
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37180   10.36900   0.00280    0.02700
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01350   10.01460  -0.00110   -0.01098
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.07430    9.07330   0.00100    0.01102
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59690    8.59450   0.00240    0.02792
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42220    8.42420  -0.00200   -0.02374
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.59250    8.59100   0.00150    0.01746
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76730    2.76750  -0.00020   -0.00723
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40490    0.40490   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.20540   12.21140  -0.00600   -0.04913
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92560    0.92570  -0.00010   -0.01080
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.54010    7.54370  -0.00360   -0.04772
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.10130    2.10150  -0.00020   -0.00952
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30210    0.30210   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.25920    9.26420  -0.00500   -0.05397
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34040    0.34040   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62930   13.62920   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.95000    2.90000   0.05000    1.72414
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.08000   12.87000   0.21000    1.63170
宏利臺灣股息收益基金                                             30.28000   30.09000   0.19000    0.63144
宏利澳幣保本基金                                                 11.94310   11.94190   0.00120    0.01005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.38000   11.29000   0.09000    0.79717
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.90000   11.82000   0.08000    0.67682
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.99000   11.92000   0.07000    0.58725
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.84750    9.82680   0.02070    0.21065
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.90920    9.89390   0.01530    0.15464
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.97930    8.97480   0.00450    0.05014
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.51210   10.50690   0.00520    0.04949
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92500   12.92490   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.99000   25.95000   0.04000    0.15414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.17290   11.17070   0.00220    0.01969
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.21950   10.22410  -0.00460   -0.04499
保德信大中華基金                                                 31.83000   31.41000   0.42000    1.33715
保德信中小型股基金                                               47.54000   47.30000   0.24000    0.50740
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
保德信中國中小基金-美元                                          11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.87920    9.83080   0.04840    0.49233
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.86620    9.81880   0.04740    0.48275
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.98280    9.93380   0.04900    0.49327
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.66870   10.61620   0.05250    0.49453
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.54000   10.40000   0.14000    1.34615
保德信中國品牌基金-美元                                          10.38000   10.24000   0.14000    1.36719
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.30000   11.16000   0.14000    1.25448
保德信台商全方位基金                                             38.39000   38.08000   0.31000    0.81408
保德信全球中小基金                                               30.02000   30.13000  -0.11000   -0.36508
保德信全球消費商機基金                                           17.40000   17.39000   0.01000    0.05750
保德信全球基礎建設基金                                           12.21000   12.20000   0.01000    0.08197
保德信全球資源基金                                                8.35000    8.31000   0.04000    0.48135
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.55000    9.48000   0.07000    0.73840
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.54000   30.33000   0.21000    0.69238
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.98120    9.97750   0.00370    0.03708
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.66390   10.66020   0.00370    0.03471
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13340    9.13970  -0.00630   -0.06893
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.74880    9.75550  -0.00670   -0.06868
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.33250    8.33120   0.00130    0.01560
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.79680   10.79520   0.00160    0.01482
保德信亞太基金                                                   22.85000   22.71000   0.14000    0.61647
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.52440    8.51510   0.00930    0.10922
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.10980   11.09770   0.01210    0.10903
保德信店頭市場基金                                               35.05000   35.17000  -0.12000   -0.34120
保德信拉丁美洲基金                                                7.24000    7.30000  -0.06000   -0.82192
保德信金平衡基金                                                 29.72000   29.88000  -0.16000   -0.53548
保德信金滿意基金                                                 41.97000   42.14000  -0.17000   -0.40342
保德信科技島基金                                                 25.93000   25.92000   0.01000    0.03858
保德信高成長基金                                                 96.26000   95.80000   0.46000    0.48017
保德信第一基金                                                   27.92000   27.98000  -0.06000   -0.21444
保德信貨幣市場基金                                               15.74860   15.74840   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.72590   10.72050   0.00540    0.05037
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.52370   10.52930  -0.00560   -0.05318
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.97830   10.97630   0.00200    0.01822
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.08490   10.09350  -0.00860   -0.08520
保德信新世紀基金                                                 10.40000   10.51000  -0.11000   -1.04662
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.15320    8.13470   0.01850    0.22742
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.76960   10.74520   0.02440    0.22708
保德信新興趨勢組合基金                                           11.77000   11.78000  -0.01000   -0.08489
保德信瑞騰基金                                                   15.53140   15.53140   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75880    9.75790   0.00090    0.00922
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.90910    9.90820   0.00090    0.00908
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.68020    9.69280  -0.01260   -0.12999
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.74550    9.75790  -0.01240   -0.12708
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.81850    9.81740   0.00110    0.01120
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.81870    9.81760   0.00110    0.01120
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80200    9.80000   0.00200    0.02041
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80210    9.80010   0.00200    0.02041
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.82600    9.83700  -0.01100   -0.11182
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.68660    9.68950  -0.00290   -0.02993
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.62930    9.63090  -0.00160   -0.01661
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95800    1.95710   0.00090    0.04599
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62650    2.62520   0.00130    0.04952
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30870    0.30880  -0.00010   -0.03238
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45020    0.45020   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.72850    8.73770  -0.00920   -0.10529
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.87710   11.89170  -0.01460   -0.12277
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.59900    9.59700   0.00200    0.02084
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60590   11.60370   0.00220    0.01896
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.12090    9.12430  -0.00340   -0.03726
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.05450   11.05860  -0.00410   -0.03708
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13550   10.13310   0.00240    0.02368
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.97360    9.98420  -0.01060   -0.10617
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13460   10.12920   0.00540    0.05331
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61720   10.61160   0.00560    0.05277
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02720   10.03460  -0.00740   -0.07374
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82830    9.82610   0.00220    0.02239
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05480   10.05260   0.00220    0.02188
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76690    9.77910  -0.01220   -0.12476
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.90030    9.91090  -0.01060   -0.10695
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.39730   10.39520   0.00210    0.02020
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.40830    6.42050  -0.01220   -0.19002
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.80510   10.82570  -0.02060   -0.19029
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63950   11.63940   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.99000   20.11000  -0.12000   -0.59672
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4538.370004567.13000 -28.76000   -0.62972
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.83310   10.81090   0.02220    0.20535
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.12460   12.08880   0.03580    0.29614
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.36560   11.33280   0.03280    0.28943
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.71700    9.69710   0.01990    0.20522
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.39560   10.36490   0.03070    0.29619
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.19620   10.16680   0.02940    0.28918
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.13140   11.10860   0.02280    0.20525
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.96350   11.92820   0.03530    0.29594
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.92060   11.88630   0.03430    0.28857
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.73000    6.79000  -0.06000   -0.88365
柏瑞巨人基金                                                     12.75000   12.88000  -0.13000   -1.00932
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64140   13.64120   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.23000   16.26000  -0.03000   -0.18450
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32530   13.32530   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83950   11.83280   0.00670    0.05662
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.48450   12.47770   0.00680    0.05450
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02040    9.02050  -0.00010   -0.00111
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82080    6.82080   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.94560    8.94060   0.00500    0.05592
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.59180    8.58450   0.00730    0.08504
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.96000   10.95400   0.00600    0.05477
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.47510    8.47060   0.00450    0.05312
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.01500   12.00830   0.00670    0.05579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54400   11.54400   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.64290   11.63300   0.00990    0.08510
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.36470   11.35860   0.00610    0.05370
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03870    9.03880  -0.00010   -0.00111
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.99440    9.98880   0.00560    0.05606
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.82090    9.81260   0.00830    0.08459
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.74840    9.74310   0.00530    0.05440
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.58600    9.58080   0.00520    0.05428
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.07520   10.07890  -0.00370   -0.03671
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.02260   10.01980   0.00280    0.02794
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95910    9.95700   0.00210    0.02109
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.04550   10.04340   0.00210    0.02091
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98260    9.98630  -0.00370   -0.03705
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.90420    9.90150   0.00270    0.02727
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.86680    9.86460   0.00220    0.02230
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.95320    9.95110   0.00210    0.02110
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05590   10.05970  -0.00380   -0.03777
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.02260   10.01980   0.00280    0.02794
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95920    9.95700   0.00220    0.02210
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.04550   10.04340   0.00210    0.02091
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98260    9.98630  -0.00370   -0.03705
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.90430    9.90150   0.00280    0.02828
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.86680    9.86460   0.00220    0.02230
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.95320    9.95100   0.00220    0.02211
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.56640   10.55560   0.01080    0.10232
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79840   11.78080   0.01760    0.14940
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.26690   11.25050   0.01640    0.14577
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.11910    9.10970   0.00940    0.10319
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.90390    9.88910   0.01480    0.14966
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.77320    9.75900   0.01420    0.14551
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.28210   10.27150   0.01060    0.10320
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98550   10.96900   0.01650    0.15042
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.88500   10.86920   0.01580    0.14536
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.11920    9.10980   0.00940    0.10319
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.90420    9.88940   0.01480    0.14966
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.77360    9.75940   0.01420    0.14550
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.57000   13.51000   0.06000    0.44412
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.74000   14.66000   0.08000    0.54570
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.89000   11.83000   0.06000    0.50719
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.31000   12.23000   0.08000    0.65413
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.70000   12.63000   0.07000    0.55424
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.88000   13.70000   0.18000    1.31387
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.66000   13.49000   0.17000    1.26019
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.87000    9.97000  -0.10000   -1.00301
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.29880   11.30320  -0.00440   -0.03893
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46820    7.47110  -0.00290   -0.03882
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.32390   11.32150   0.00240    0.02120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.02070   11.01370   0.00700    0.06356
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.20770   10.20160   0.00610    0.05979
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.41050    8.40880   0.00170    0.02022
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.52710    9.52110   0.00600    0.06302
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.56260    9.55690   0.00570    0.05964
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.60110   10.59440   0.00670    0.06324
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94450    9.94240   0.00210    0.02112
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.19120   10.18520   0.00600    0.05891
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.87030    9.86410   0.00620    0.06285
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.08770    9.08580   0.00190    0.02091
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.03790    9.03040   0.00750    0.08305
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.58470    9.57900   0.00570    0.05951
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.10850   12.11880  -0.01030   -0.08499
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.65300   11.65650  -0.00350   -0.03003
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.12140   11.12530  -0.00390   -0.03506
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.32860    7.33480  -0.00620   -0.08453
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.27720    9.28000  -0.00280   -0.03017
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.92850    9.93200  -0.00350   -0.03524
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.40860   10.41750  -0.00890   -0.08543
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.13900   11.14300  -0.00400   -0.03590
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.03850   10.04140  -0.00290   -0.02888
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.34580    9.35380  -0.00800   -0.08553
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.13980   10.14340  -0.00360   -0.03549
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05950   11.06160  -0.00210   -0.01898
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.66160   11.65830   0.00330    0.02831
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.76350   10.76100   0.00250    0.02323
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15460    9.15630  -0.00170   -0.01857
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.75300    9.75030   0.00270    0.02769
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.76370    9.76140   0.00230    0.02356
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99190   10.98880   0.00310    0.02821
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86760    9.86950  -0.00190   -0.01925
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.25610   10.25370   0.00240    0.02341
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47670    9.47850  -0.00180   -0.01899
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30660    9.30840  -0.00180   -0.01934
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.97140    9.96860   0.00280    0.02809
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.52560    9.52340   0.00220    0.02310
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.34000   18.35000  -0.01000   -0.05450
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.15000   17.17000  -0.02000   -0.11648
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.94820   12.95980  -0.01160   -0.08951
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.95940   10.97270  -0.01330   -0.12121
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.73410   11.74550  -0.01140   -0.09706
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.27390   12.29000  -0.01610   -0.13100
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.39810   11.41050  -0.01240   -0.10867
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.08500   10.09720  -0.01220   -0.12083
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.53090   10.54120  -0.01030   -0.09771
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.43740   10.45110  -0.01370   -0.13109
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.50760   10.51900  -0.01140   -0.10838
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.32630   10.33630  -0.01000   -0.09675
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.44770   10.45900  -0.01130   -0.10804
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.38000   13.27000   0.11000    0.82894
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.35000   32.86000  -0.51000   -1.55204
國泰大中華基金                                                   21.79000   21.97000  -0.18000   -0.81930
國泰小龍基金                                                     16.35000   16.50000  -0.15000   -0.90909
國泰中小成長基金                                                 46.37000   46.54000  -0.17000   -0.36528
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.49700    4.44050   0.05650    1.27238
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.11000   20.87000   0.24000    1.14998
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81710    0.80690   0.01020    1.26410
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77530    0.76580   0.00950    1.24053
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.06980    2.06720   0.00260    0.12577
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.62950    9.62720   0.00230    0.02389
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.30250    8.30050   0.00200    0.02409
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32210    0.32180   0.00030    0.09323
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.39930   11.39610   0.00320    0.02808
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79530    1.79520   0.00010    0.00557
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.19390   10.20770  -0.01380   -0.13519
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34750    0.34760  -0.00010   -0.02877
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.94090    4.86640   0.07450    1.53091
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.18000   22.86000   0.32000    1.39983
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77300    0.76160   0.01140    1.49685
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.68570    3.64230   0.04340    1.19155
國泰中港台基金台幣級別                                           17.30000   17.12000   0.18000    1.05140
國泰中港台基金美元級別                                            0.58380    0.57710   0.00670    1.16098
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.82000   27.87000  -0.05000   -0.17940
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.54000   12.51000   0.03000    0.23981
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.32000   37.44000  -0.12000   -0.32051
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.96950    9.98400  -0.01450   -0.14523
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.96950    9.98400  -0.01450   -0.14523
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.96950    9.98400  -0.01450   -0.14523
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33490    0.33500  -0.00010   -0.02985
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33490    0.33500  -0.00010   -0.02985
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33490    0.33500  -0.00010   -0.02985
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39980   12.39970   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.03000   29.83000   0.20000    0.67047
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.24870    2.24410   0.00460    0.20498
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35520    0.35450   0.00070    0.19746
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47430    0.47250   0.00180    0.38095
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.21000   13.19000   0.02000    0.15163
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47210    0.47090   0.00120    0.25483
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.85000    5.83000   0.02000    0.34305
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19360    0.19280   0.00080    0.41494
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41650    0.41640   0.00010    0.02402
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37910    0.37900   0.00010    0.02639
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44010    0.43990   0.00020    0.04546
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50040    0.49940   0.00100    0.20024
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.69000   19.73000  -0.04000   -0.20274
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.08000   21.22000  -0.14000   -0.65975
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42320    2.40270   0.02050    0.85321
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.53680   11.45130   0.08550    0.74664
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.50590   10.42800   0.07790    0.74703
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38370    0.38060   0.00310    0.81450
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34940    0.34660   0.00280    0.80785
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50910    0.50400   0.00510    1.01190
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.96000   11.83000   0.13000    1.09890
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41540    0.41040   0.00500    1.21832
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.54000   18.49000   0.05000    0.27042
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62320    0.62100   0.00220    0.35427
國泰科技生化基金                                                 39.35000   39.26000   0.09000    0.22924
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.86000   25.80000   0.06000    0.23256
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.73000   13.77000  -0.04000   -0.29049
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.74780   37.87550  -0.12770   -0.33716
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.82470   19.77280   0.05190    0.26248
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.89020   18.99800  -0.10780   -0.56743
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.16720   39.23150  -0.06430   -0.16390
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.14730   39.15410  -0.00680   -0.01737
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.28680   41.29850  -0.01170   -0.02833
國泰紐幣2021保本基金                                             11.99740   11.98410   0.01330    0.11098
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.27930   12.26440   0.01490    0.12149
國泰紐幣保本基金                                                 12.30740   12.30170   0.00570    0.04634
國泰高科技基金                                                   14.40000   14.29000   0.11000    0.76977
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.02000   24.97000   0.05000    0.20024
國泰國泰基金台幣級別                                             25.02000   24.97000   0.05000    0.20024
國泰富時中國A50基金                                              20.95000   20.94000   0.01000    0.04776
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33900    0.33900   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45940    0.45850   0.00090    0.19629
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36970    0.36910   0.00060    0.16256
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50110    0.49930   0.00180    0.36050
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35470    0.35440   0.00030    0.08465
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48070    0.47940   0.00130    0.27117
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.64840   10.67670  -0.02830   -0.26506
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.75990    7.78050  -0.02060   -0.26476
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35990    0.36080  -0.00090   -0.24945
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26090    0.26130  -0.00040   -0.15308
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.40000   12.32000   0.08000    0.64935
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41700    0.41410   0.00290    0.70031
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11270    2.11430  -0.00160   -0.07568
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41540    1.41650  -0.00110   -0.07766
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34390    0.34430  -0.00040   -0.11618
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36890    0.36920  -0.00030   -0.08126
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23270    0.23290  -0.00020   -0.08587
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.55820   10.57000  -0.01180   -0.11164
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.94190    6.94970  -0.00780   -0.11224
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.35000   14.23000   0.12000    0.84329
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.29000   34.85000  -0.56000   -1.60689
國泰價值卓越基金                                                 17.43000   17.23000   0.20000    1.16077
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39750    0.39790  -0.00040   -0.10053
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.05220   40.04630   0.00590    0.01473
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.06070   12.06170  -0.00100   -0.00829
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41120    0.41110   0.00010    0.02432
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.59230    9.58400   0.00830    0.08660
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.60510    8.60900  -0.00390   -0.04530
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54600   10.54100   0.00500    0.04743
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55530    9.55970  -0.00440   -0.04603
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09610   11.09310   0.00300    0.02704
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18910   10.19170  -0.00260   -0.02551
第一金大中華基金                                                 29.94000   29.98000  -0.04000   -0.13342
第一金小型精選基金                                               43.03000   42.75000   0.28000    0.65497
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.57000   14.34000   0.23000    1.60391
第一金中國世紀基金-美元                                           9.88000    9.72790   0.15210    1.56354
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.88180    9.73400   0.14780    1.51839
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.20000   11.05000   0.15000    1.35747
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.20000   11.05000   0.15000    1.35747
第一金中概平衡基金                                               26.69000   26.72000  -0.03000   -0.11228
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23230   15.23210   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.64800  177.64600   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.08480   14.10640  -0.02160   -0.15312
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.08530   14.10670  -0.02140   -0.15170
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.04000   13.08000  -0.04000   -0.30581
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.05000   13.08000  -0.03000   -0.22936
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.96070    9.95230   0.00840    0.08440
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.96240    9.95410   0.00830    0.08338
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46660    9.46430   0.00230    0.02430
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49050    9.48820   0.00230    0.02424
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.33530   10.32710   0.00820    0.07940
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.82810    9.82580   0.00230    0.02341
第一金全球大趨勢基金                                             23.54000   23.53000   0.01000    0.04250
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.10370    8.06990   0.03380    0.41884
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.81440    5.79010   0.02430    0.41968
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.47440    9.47930  -0.00490   -0.05169
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.47550    9.48020  -0.00470   -0.04958
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.71300    9.71770  -0.00470   -0.04837
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.71410    9.71890  -0.00480   -0.04939
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.68000    8.68510  -0.00510   -0.05872
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.15530   10.16130  -0.00600   -0.05905
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.76860    9.75620   0.01240    0.12710
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.06790    8.05810   0.00980    0.12162
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89340    8.88580   0.00760    0.08553
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89360    8.88610   0.00750    0.08440
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.03850   11.02440   0.01410    0.12790
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.03930   11.02520   0.01410    0.12789
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97270    9.96060   0.01210    0.12148
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65420   14.64170   0.01250    0.08537
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.99900   14.97790   0.02110    0.14087
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.01750   14.99640   0.02110    0.14070
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.65000   13.64000   0.01000    0.07331
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                               21.32000   21.24000   0.08000    0.37665
第一金亞洲新興市場基金                                           14.00000   13.99000   0.01000    0.07148
第一金店頭市場基金                                               11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
第一金創新趨勢基金                                               28.43000   28.13000   0.30000    1.06648
第一金電子基金                                                   37.13000   36.90000   0.23000    0.62331
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.54000   19.79000  -0.25000   -1.26326
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.82000   19.66000   0.16000    0.81384
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.21000   10.10000   0.11000    1.08911
統一大中華中小基金(美元)                                         10.14000   10.03000   0.11000    1.09671
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.44000   14.30000   0.14000    0.97902
統一大滿貫基金                                                   33.67000   33.63000   0.04000    0.11894
統一大龍印基金                                                   17.05000   16.98000   0.07000    0.41225
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.29000   10.18000   0.11000    1.08055
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.22000   10.11000   0.11000    1.08803
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.20000   11.09000   0.11000    0.99188
統一中小基金                                                     28.23000   27.77000   0.46000    1.65646
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.51020    9.49890   0.01130    0.11896
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.64250    9.63740   0.00510    0.05292
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.16730    9.16420   0.00310    0.03383
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.13250   11.11920   0.01330    0.11961
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.20840   11.20240   0.00600    0.05356
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.65860   10.65500   0.00360    0.03379
統一台灣動力基金                                                 18.44000   18.26000   0.18000    0.98576
統一全天候基金                                                  118.95000  117.77000   1.18000    1.00195
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.57870    8.54260   0.03610    0.42259
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.00810    8.97600   0.03210    0.35762
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.86020    8.83270   0.02750    0.31134
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.77500    8.73810   0.03690    0.42229
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.21410    9.18130   0.03280    0.35725
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.06280    9.03460   0.02820    0.31213
統一全球債券組合基金                                             11.96690   11.97110  -0.00420   -0.03508
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.55000   15.41000   0.14000    0.90850
統一全球新科技基金(美元)                                         15.87000   15.74000   0.13000    0.82592
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.67000   14.56000   0.11000    0.75549
統一亞太基金                                                     27.45000   27.18000   0.27000    0.99338
統一亞洲大金磚基金                                               13.30000   13.21000   0.09000    0.68130
統一奔騰基金                                                     63.84000   62.90000   0.94000    1.49444
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64030   16.64010   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.39000   10.20000   0.19000    1.86275
統一強漢基金(美元)                                               10.16000    9.97000   0.19000    1.90572
統一強漢基金(新台幣)                                             25.75000   25.31000   0.44000    1.73844
統一統信基金                                                     34.67000   34.46000   0.21000    0.60940
統一黑馬基金                                                     64.60000   63.65000   0.95000    1.49254
統一新亞洲科技能源基金                                           19.91000   19.76000   0.15000    0.75911
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.23610    8.23610   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.32940   10.32930   0.00010    0.00097
統一經建基金                                                     50.27000   49.74000   0.53000    1.06554
統一龍馬基金                                                     72.18000   71.73000   0.45000    0.62735
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.74000   24.66000   0.08000    0.32441
野村中小基金                                                     52.39000   52.36000   0.03000    0.05730
野村中國機會基金                                                 14.87000   14.69000   0.18000    1.22532
野村巴西基金                                                      6.03000    6.08000  -0.05000   -0.82237
野村日本領先基金                                                 12.61000   12.62000  -0.01000   -0.07924
野村台灣高股息基金                                               22.11000   22.16000  -0.05000   -0.22563
野村台灣運籌基金                                                 38.88000   38.91000  -0.03000   -0.07710
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.67970    9.67870   0.00100    0.01033
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.66970    9.66170   0.00800    0.08280
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.68320    9.67570   0.00750    0.07751
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.76120    9.76020   0.00100    0.01025
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.73340    9.72540   0.00800    0.08226
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.70880    9.70140   0.00740    0.07628
野村平衡基金                                                     20.08000   20.06000   0.02000    0.09970
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             16.16000   16.03000   0.13000    0.81098
野村全球品牌基金                                                 28.17000   28.09000   0.08000    0.28480
野村全球氣候變遷基金                                              8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.33000   13.23000   0.10000    0.75586
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.69000   19.56000   0.13000    0.66462
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.52000   12.43000   0.09000    0.72405
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.55140   10.54840   0.00300    0.02844
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.39750   10.39780  -0.00030   -0.00289
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62440    9.61760   0.00680    0.07070
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37810    9.36500   0.01310    0.13988
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.85070    8.84270   0.00800    0.09047
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.08280   11.07490   0.00790    0.07133
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.60590   10.59100   0.01490    0.14069
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.06220   10.05310   0.00910    0.09052
野村成長基金                                                     28.43000   28.62000  -0.19000   -0.66387
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.71330    9.68890   0.02440    0.25183
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.72290    9.69150   0.03140    0.32400
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.63120    9.60860   0.02260    0.23521
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.96600    9.94100   0.02500    0.25148
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.92350    9.89150   0.03200    0.32351
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.83360    9.81050   0.02310    0.23546
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.55000    9.45000   0.10000    1.05820
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.55000   13.41000   0.14000    1.04400
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.95390    9.95600  -0.00210   -0.02109
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.88710    9.88250   0.00460    0.04655
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.78880    9.79130  -0.00250   -0.02553
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.36310   10.36550  -0.00240   -0.02315
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.22640   10.22160   0.00480    0.04696
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.13020   10.13280  -0.00260   -0.02566
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.87630    8.87090   0.00540    0.06087
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.60770    9.60390   0.00380    0.03957
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.49250    9.48100   0.01150    0.12130
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.30630   13.29830   0.00800    0.06016
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.44570   12.44080   0.00490    0.03939
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.19430   10.18190   0.01240    0.12178
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25350   10.25480  -0.00130   -0.01268
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.94140    9.93500   0.00640    0.06442
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37950    9.37760   0.00190    0.02026
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00980   11.00760   0.00220    0.01999
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.34410   11.32910   0.01500    0.13240
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.91640   10.89450   0.02190    0.20102
野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價                              10.48990   10.47490   0.01500    0.14320
野村泰國基金                                                     44.00000   43.70000   0.30000    0.68650
野村高科技基金                                                   12.70000   12.67000   0.03000    0.23678
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.59880   10.57940   0.01940    0.18338
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.66190   10.67950  -0.01760   -0.16480
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                        10.03650   10.01080   0.02570    0.25672
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.69760    9.68110   0.01650    0.17044
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.84650    9.83780   0.00870    0.08843
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.05880   12.03670   0.02210    0.18361
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.92970   12.94760  -0.01790   -0.13825
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.11340   11.08490   0.02850    0.25711
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.74270   10.72440   0.01830    0.17064
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.14640   11.13650   0.00990    0.08890
野村貨幣市場基金                                                 16.24750   16.24730   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.10000   17.11000  -0.01000   -0.05845
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97050    7.95960   0.01090    0.13694
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.68170   11.66550   0.01620    0.13887
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.57000    7.58000  -0.01000   -0.13193
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.29000    9.22000   0.07000    0.75922
野村精選貨幣市場基金                                             12.07020   12.07010   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.45000   12.40000   0.05000    0.40323
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.96000   11.91000   0.05000    0.41982
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
野村積極成長基金                                                 12.01000   12.09000  -0.08000   -0.66170
野村優質基金                                                     35.26000   35.33000  -0.07000   -0.19813
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.65540    8.66120  -0.00580   -0.06697
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03590    8.03800  -0.00210   -0.02613
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.85120    7.85320  -0.00200   -0.02547
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54610   11.55380  -0.00770   -0.06664
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51460   10.51740  -0.00280   -0.02662
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30240   10.30520  -0.00280   -0.02717
野村環球基金-人民幣計價                                          15.58000   15.59000  -0.01000   -0.06414
野村環球基金-美元計價                                            12.40000   12.41000  -0.01000   -0.08058
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.75000   16.77000  -0.02000   -0.11926
野村鴻利基金                                                     22.98000   22.97000   0.01000    0.04354
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84870   16.84860   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.97000   21.05000  -0.08000   -0.38005
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.01000   13.11000  -0.10000   -0.76278
野村鑫平衡組合基金                                               15.01000   14.94000   0.07000    0.46854
野村鑫全球債券組合基金                                           13.13790   13.13450   0.00340    0.02589
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.74490    9.74200   0.00290    0.02977
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.74710    9.74140   0.00570    0.05851
凱基台商天下基金                                                 13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                               21.06000   21.17000  -0.11000   -0.51960
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.89650   10.87860   0.01790    0.16454
凱基亞太高股息基金                                               13.44000   13.36000   0.08000    0.59880
凱基亞洲四金磚基金                                               18.34000   18.17000   0.17000    0.93561
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.82000   13.71000   0.11000    0.80233
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.53730   13.43700   0.10030    0.74645
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.88000   12.80000   0.08000    0.62500
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53050   11.53040   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.58000   27.81000  -0.23000   -0.82704
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.27000   21.27000   0.00000    0.00000
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.35740   21.33300   0.02440    0.11438
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.52000   18.51000   0.01000    0.05402
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.32350   18.30170   0.02180    0.11911
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.12000    8.10000   0.02000    0.24691
凱基資源國基金                                                    9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.80760   11.79130   0.01630    0.13824
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.27440   11.23200   0.04240    0.37749
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.97000   12.94000   0.03000    0.23184
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.16290   13.12350   0.03940    0.30022
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富邦上証180基金                                                  32.15000   31.86000   0.29000    0.91023
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.93000    7.03000  -0.10000   -1.42248
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.80000   43.48000   1.32000    3.03588
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.80320   20.80730  -0.00410   -0.01970
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.17000   14.26000  -0.09000   -0.63114
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.32000   25.02000   0.30000    1.19904
富邦日本東証基金                                                 23.01000   22.86000   0.15000    0.65617
富邦恒生國企ETF基金                                              22.27000   21.93000   0.34000    1.55039
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.47000   12.64000  -0.17000   -1.34494
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            35.71000   34.78000   0.93000    2.67395
富邦深証100基金                                                  11.61000   11.48000   0.13000    1.13240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.17000   30.48000  -0.31000   -1.01706
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.00200    8.98820   0.01380    0.15353
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.48590    9.47010   0.01580    0.16684
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.32090    9.30550   0.01540    0.16549
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.82130    9.80610   0.01520    0.15501
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.77350    9.75720   0.01630    0.16706
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.60360    9.58760   0.01600    0.16688
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.65790    9.64120   0.01670    0.17321
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.51980    8.52560  -0.00580   -0.06803
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.48370    9.48890  -0.00520   -0.05480
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.08840    9.09350  -0.00510   -0.05608
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43160   10.43870  -0.00710   -0.06802
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.14090   10.14640  -0.00550   -0.05421
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.77500    9.78050  -0.00550   -0.05623
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.19670    9.20130  -0.00460   -0.04999
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.58580    9.59070  -0.00490   -0.05109
富達卓越領航全球組合基金                                         15.12000   15.09000   0.03000    0.19881
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.77000    8.77740  -0.00740   -0.08431
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.41560    9.42230  -0.00670   -0.07111
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.22250    9.22910  -0.00660   -0.07151
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.83350    9.84180  -0.00830   -0.08433
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.74190    9.74890  -0.00700   -0.07180
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.57410    9.58100  -0.00690   -0.07202
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.29220    9.29840  -0.00620   -0.06668
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.61240    9.61890  -0.00650   -0.06758
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.46000   10.29000   0.17000    1.65209
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.17000   11.98000   0.19000    1.58598
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.32000   10.16000   0.16000    1.57480
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.14000    9.08000   0.06000    0.66079
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.36000   11.29000   0.07000    0.62002
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.53530    9.52790   0.00740    0.07767
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.25940    9.25670   0.00270    0.02917
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.74980    8.75260  -0.00280   -0.03199
富蘭克林華美中華基金                                             14.76000   14.56000   0.20000    1.37363
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.05000   21.03000   0.02000    0.09510
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.38000   20.40000  -0.02000   -0.09804
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.97040    7.99490  -0.02450   -0.30645
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.21710    9.24100  -0.02390   -0.25863
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.81190    9.83730  -0.02540   -0.25820
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.26520    9.29370  -0.02850   -0.30666
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.02930   11.01460   0.01470    0.13346
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.86610    8.85430   0.01180    0.13327
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.34930    9.33690   0.01240    0.13281
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.02690   13.02800  -0.00110   -0.00844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.42070   10.42170  -0.00100   -0.00960
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11320   10.10370   0.00950    0.09402
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.77790    7.77060   0.00730    0.09394
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.29870    9.29000   0.00870    0.09365
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.56270   10.55880   0.00390    0.03694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58800    7.58510   0.00290    0.03823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08830    9.08490   0.00340    0.03742
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41520   10.40000   0.01520    0.14615
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.82980    7.81830   0.01150    0.14709
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.28920    8.30000  -0.01080   -0.13012
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.43110    9.43880  -0.00770   -0.08158
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09260   10.10090  -0.00830   -0.08217
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63880   12.65520  -0.01640   -0.12959
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.18000   10.12000   0.06000    0.59289
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.42000    8.36000   0.06000    0.71770
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.11580   13.11200   0.00380    0.02898
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.28000   10.21000   0.07000    0.68560
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
富蘭克林華美第一富基金                                           42.29000   42.14000   0.15000    0.35596
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29050   10.29040   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.11000   15.13000  -0.02000   -0.13219
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.01950    8.00120   0.01830    0.22872
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.37130   11.34440   0.02690    0.23712
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.84360    9.85940  -0.01580   -0.16025
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.05810   11.07590  -0.01780   -0.16071
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.10070    7.11790  -0.01720   -0.24164
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.39830    9.41710  -0.01880   -0.19964
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.33890   10.35960  -0.02070   -0.19981
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.68010   10.70610  -0.02600   -0.24285
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.79000   19.78000   0.01000    0.05056
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53660   11.53570   0.00090    0.00780
復華人生目標基金                                                 40.06470   39.65810   0.40660    1.02526
復華大中華中小策略基金                                           10.43000   10.20000   0.23000    2.25490
復華中小精選基金                                                 79.12000   77.79000   1.33000    1.70973
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.89000    9.70000   0.19000    1.95876
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.22000    9.06000   0.16000    1.76600
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.35000   12.06000   0.29000    2.40464
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.40000   11.14000   0.26000    2.33393
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.61000   11.35000   0.26000    2.29075
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.45000   12.40000   0.05000    0.40323
復華全方位基金                                                   32.34000   31.78000   0.56000    1.76211
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.94000   13.70000   0.24000    1.75182
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.11000   20.77000   0.34000    1.63698
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.25000   20.12000   0.13000    0.64612
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.29000   16.87000   0.42000    2.48963
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.02000   15.65000   0.37000    2.36422
復華全球原物料基金                                                9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.85000   13.70000   0.15000    1.09489
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47430   11.47600  -0.00170   -0.01481
復華全球債券基金                                                 13.52600   13.55330  -0.02730   -0.20143
復華全球債券組合基金                                             14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.12000   14.16000  -0.04000   -0.28249
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.01000    9.93000   0.08000    0.80564
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   10.91000   0.08000    0.73327
復華有利貨幣市場基金                                             13.42230   13.42210   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.24000   13.94000   0.30000    2.15208
復華亞太成長基金                                                 16.14000   15.66000   0.48000    3.06513
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.38000   10.13000   0.25000    2.46792
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.58000   10.34000   0.24000    2.32108
復華東協世紀基金                                                 13.53000   13.46000   0.07000    0.52006
復華南非幣長期收益基金A                                          13.36000   13.32000   0.04000    0.30030
復華南非幣長期收益基金B                                           8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
復華南非幣短期收益基金A                                          13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
復華南非幣短期收益基金B                                           9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
復華美國新星基金-美元                                            13.00000   12.81000   0.19000    1.48322
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.67000   12.49000   0.18000    1.44115
復華恒生基金                                                     22.31000   22.47000  -0.16000   -0.71206
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.05000    7.93000   0.12000    1.51324
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.97000   39.06000  -1.09000   -2.79058
復華神盾基金                                                     27.87230   27.51600   0.35630    1.29488
復華高成長基金                                                   71.37000   70.58000   0.79000    1.11930
復華高益策略組合基金                                             13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.38220   14.38210   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.71000   18.71000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.20000   50.55000  -0.35000   -0.69238
復華復華基金                                                     22.46000   22.24000   0.22000    0.98921
復華華人世紀基金                                                 20.73000   20.04000   0.69000    3.44311
復華傳家二號基金                                                 31.26540   30.89800   0.36740    1.18907
復華傳家基金                                                     26.92550   26.43080   0.49470    1.87168
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.83000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.37000   14.31000   0.06000    0.41929
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.59000   18.60000  -0.01000   -0.05376
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.94000    5.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.61000   13.62000  -0.01000   -0.07342
復華新興市場短期收益基金                                         10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
復華滬深300 A股基金                                              24.60000   24.49000   0.11000    0.44916
復華數位經濟基金                                                 65.62000   64.65000   0.97000    1.50039
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.94000   11.73000   0.21000    1.79028
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.80300    9.80100   0.00200    0.02041
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.64860    9.64840   0.00020    0.00207
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.95720    9.95510   0.00210    0.02109
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.77000    9.76970   0.00030    0.00307
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.76080    9.76010   0.00070    0.00717
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.90780    9.91750  -0.00970   -0.09781
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.79640    9.79190   0.00450    0.04596
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94290    9.94870  -0.00580   -0.05830
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.79530    9.79080   0.00450    0.04596
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94570    9.95150  -0.00580   -0.05828
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24980    9.24610   0.00370    0.04002
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.06180    9.06370  -0.00190   -0.02096
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.71300    8.72390  -0.01090   -0.12494
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36320   11.35860   0.00460    0.04050
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.14530   11.14760  -0.00230   -0.02063
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.83960   10.85310  -0.01350   -0.12439
景順主流基金                                                     19.11000   19.37000  -0.26000   -1.34228
景順台灣科技基金                                                 34.08000   34.34000  -0.26000   -0.75713
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 21.40000   21.39000   0.01000    0.04675
景順全球康健基金                                                 17.64000   17.53000   0.11000    0.62750
景順貨幣市場基金                                                 15.92210   15.92190   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.14000   35.61000  -0.47000   -1.31985
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.69000   15.61000   0.08000    0.51249
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.12000   14.07000   0.05000    0.35537
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.35000    9.43000  -0.08000   -0.84836
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.16000    9.25000  -0.09000   -0.97297
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.29000    9.38000  -0.09000   -0.95949
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67090    8.67070   0.00020    0.00231
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.35230    8.33980   0.01250    0.14988
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99500   10.99470   0.00030    0.00273
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.56560   10.54980   0.01580    0.14977
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.51000    8.43000   0.08000    0.94899
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.89000    8.80000   0.09000    1.02273
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.56000   12.44000   0.12000    0.96463
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.50160    9.49960   0.00200    0.02105
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.34860    9.35640  -0.00780   -0.08337
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71450    9.71250   0.00200    0.02059
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.55970    9.56770  -0.00800   -0.08361
華南永昌永昌基金                                                 19.76000   19.93000  -0.17000   -0.85299
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26760   14.26960  -0.00200   -0.01402
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.55000   15.53000   0.02000    0.12878
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.00000   11.93000   0.07000    0.58676
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.09000   14.01000   0.08000    0.57102
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.53000   13.47000   0.06000    0.44543
華南永昌物聯網精選基金                                           11.97000   12.15000  -0.18000   -1.48148
華南永昌策略報酬基金                                             10.40000   10.31000   0.09000    0.87294
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18550   16.18540   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.65310   24.73750  -0.08440   -0.34118
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92400   11.92390   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17050   10.16550   0.00500    0.04919
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.53850   10.54690  -0.00840   -0.07964
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.92790    9.92290   0.00500    0.05039
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.25640   10.26420  -0.00780   -0.07599
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03170   10.02710   0.00460    0.04588
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.33330   10.34210  -0.00880   -0.08509
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.88960    9.88510   0.00450    0.04552
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.18310   10.19190  -0.00880   -0.08634
華頓中小型基金                                                   25.99000   25.79000   0.20000    0.77549
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.88570   12.80530   0.08040    0.62787
華頓台灣基金                                                     32.37000   31.78000   0.59000    1.85651
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50620   11.50610   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.68000   17.54000   0.14000    0.79818
華頓全球高收益債券基金A                                          13.33260   13.34050  -0.00790   -0.05922
華頓全球高收益債券基金B                                           8.40170    8.40670  -0.00500   -0.05948
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.20000    6.19000   0.01000    0.16155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.01950    2.99150   0.02800    0.93599
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.18190   14.06290   0.11900    0.84620
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47680    0.47230   0.00450    0.95278
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.87720   11.83540   0.04180    0.35318
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.80700   10.76750   0.03950    0.36684
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.09040   11.06100   0.02940    0.26580
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.08680   10.06000   0.02680    0.26640
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.73590   11.69260   0.04330    0.37032
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.76830   10.72700   0.04130    0.38501
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.43000   12.31000   0.12000    0.97482
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.24000   11.14000   0.10000    0.89767
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.50000   12.38000   0.12000    0.96931
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41710    2.41530   0.00180    0.07452
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.95840    1.95600   0.00240    0.12270
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.20210   12.19250   0.00960    0.07874
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.03110   10.02320   0.00790    0.07882
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38100    0.38070   0.00030    0.07880
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32420    0.32370   0.00050    0.15446
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.57000    3.52000   0.05000    1.42045
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.76000   16.55000   0.21000    1.26888
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.48000   18.36000   0.12000    0.65359
匯豐台灣精典基金                                                 24.52000   24.62000  -0.10000   -0.40617
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.22000   12.22000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
匯豐安富基金                                                     25.56000   25.61000  -0.05000   -0.19524
匯豐成功基金                                                     39.94000   40.19000  -0.25000   -0.62205
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43580    2.43380   0.00200    0.08218
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23180    2.22970   0.00210    0.09418
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.68540   11.67860   0.00680    0.05823
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.14500    8.13770   0.00730    0.08971
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38540    0.38500   0.00040    0.10390
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34800    0.34760   0.00040    0.11507
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.86000    7.89000  -0.03000   -0.38023
匯豐金磚動力基金                                                 15.10000   15.00000   0.10000    0.66667
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97280   14.97270   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.29000    5.30000  -0.01000   -0.18868
匯豐新鑽動力基金                                                 11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.52580    5.55700  -0.03120   -0.56145
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.05310    9.08470  -0.03160   -0.34784
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.65000   52.86000  -0.21000   -0.39728
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.65000   52.86000  -0.21000   -0.39728
匯豐龍騰電子基金                                                 38.50000   38.64000  -0.14000   -0.36232
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.30240   12.29120   0.01120    0.09112
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.83000   21.88000  -0.05000   -0.22852
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.78000   11.57000   0.21000    1.81504
新光中國成長基金(美元)                                           12.80000   12.56000   0.24000    1.91083
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.33000   12.10000   0.23000    1.90083
新光台灣富貴基金                                                 23.53000   23.74000  -0.21000   -0.88458
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.69000   11.61000   0.08000    0.68906
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.00000   10.92000   0.08000    0.73260
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94360    9.95160  -0.00800   -0.08039
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.38070    9.38020   0.00050    0.00533
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63510    9.64300  -0.00790   -0.08192
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.08030    9.07990   0.00040    0.00441
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42700   15.42680   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
新光亞洲精選基金-美金                                            24.93000   24.76000   0.17000    0.68659
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.39000   24.20000   0.19000    0.78512
新光兩岸優勢基金                                                 13.96000   13.72000   0.24000    1.74927
新光店頭基金                                                     27.50000   27.55000  -0.05000   -0.18149
新光南非幣保本基金                                               11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.60000   16.59000   0.01000    0.06028
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.74420    9.74270   0.00150    0.01540
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.03650   10.02600   0.01050    0.10473
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.69080    9.68020   0.01060    0.10950
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.32440    9.32300   0.00140    0.01502
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.61670    9.60690   0.00980    0.10201
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.27950    9.26960   0.00990    0.10680
新光澳幣八年期保本基金                                           10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
新光澳幣十年期保本基金                                           10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
新光澳幣保本基金                                                 11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.00950   10.01820  -0.00870   -0.08684
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.92960    9.93800  -0.00840   -0.08452
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.83570    9.84540  -0.00970   -0.09852
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.90170    9.91140  -0.00970   -0.09787
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.90430    9.91210  -0.00780   -0.07869
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.83480    9.84260  -0.00780   -0.07925
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.81520    9.82410  -0.00890   -0.09059
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.88460    9.89350  -0.00890   -0.08996
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.41000    7.39000   0.02000    0.27064
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.03000    8.91000   0.12000    1.34680
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.87980    9.86330   0.01650    0.16729
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.61220    9.59600   0.01620    0.16882
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.84580    9.82870   0.01710    0.17398
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.62150    9.60480   0.01670    0.17387
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.68340    9.66580   0.01760    0.18209
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.97230    9.95430   0.01800    0.18083
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.77170   13.75550   0.01620    0.11777
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.59380    8.58370   0.01010    0.11766
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.60690   36.66380  -0.05690   -0.15519
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.14650   37.15110  -0.00460   -0.01238
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.61030   38.64670  -0.03640   -0.09419
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.09720   11.09420   0.00300    0.02704
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.35920   10.36200  -0.00280   -0.02702
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.67530   13.40910   0.26620    1.98522
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.10870   10.88690   0.22180    2.03731
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.09000   10.88000   0.21000    1.93015
群益大印度基金-人民幣                                            12.97950   13.03130  -0.05180   -0.39750
群益大印度基金-美元                                              13.26620   13.31240  -0.04620   -0.34704
群益大印度基金-新臺幣                                            12.13000   12.19000  -0.06000   -0.49221
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.36350   12.36480  -0.00130   -0.01051
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.95710   12.95200   0.00510    0.03938
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.54290   11.54420  -0.00130   -0.01126
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.03890   11.03450   0.00440    0.03987
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.92100    9.92200  -0.00100   -0.01008
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.52630    9.52250   0.00380    0.03991
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.63940    9.64040  -0.00100   -0.01037
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.56580    9.56200   0.00380    0.03974
群益中小型股基金                                                 51.67000   51.33000   0.34000    0.66238
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.86450    9.83970   0.02480    0.25204
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.95280    9.92280   0.03000    0.30233
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.00230    8.98450   0.01780    0.19812
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.77810    8.75610   0.02200    0.25125
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.85640    8.82970   0.02670    0.30239
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.01130    7.99550   0.01580    0.19761
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.40500   11.39700   0.00800    0.07019
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.22210   11.21370   0.00840    0.07491
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.55870   10.55570   0.00300    0.02842
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.76350    9.59980   0.16370    1.70524
群益中國新機會基金N-美元                                          9.74340    9.57510   0.16830    1.75768
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.04000    9.88000   0.16000    1.61943
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.65900    8.51380   0.14520    1.70547
群益中國新機會基金-美元                                          10.41810   10.23830   0.17980    1.75615
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.58000    9.43000   0.15000    1.59067
群益平衡王基金                                                   19.23460   19.28500  -0.05040   -0.26134
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.05000    8.07000  -0.02000   -0.24783
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.85000    5.87000  -0.02000   -0.34072
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.10110   10.10180  -0.00070   -0.00693
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.47810   10.47360   0.00450    0.04297
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.17200    9.17260  -0.00060   -0.00654
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.51430    9.51010   0.00420    0.04416
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.93520    9.94190  -0.00670   -0.06739
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.77060    9.77640  -0.00580   -0.05933
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.43180    9.43820  -0.00640   -0.06781
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.35680    9.36230  -0.00550   -0.05875
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.99230    9.99910  -0.00680   -0.06801
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.07680   10.08280  -0.00600   -0.05951
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.59780    9.60430  -0.00650   -0.06768
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.99400    0.00000   9.99400    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.04860   10.05020  -0.00160   -0.01592
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.37560    7.37680  -0.00120   -0.01627
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.04230   10.04330  -0.00100   -0.00996
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97650    9.97630   0.00020    0.00200
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.00370   10.00880  -0.00510   -0.05096
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.04220   10.04330  -0.00110   -0.01095
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97650    9.97630   0.00020    0.00200
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.00370   10.00880  -0.00510   -0.05096
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.04230   10.04340  -0.00110   -0.01095
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97650    9.97640   0.00010    0.00100
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.00370   10.00880  -0.00510   -0.05096
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.04230   10.04330  -0.00100   -0.00996
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97650    9.97640   0.00010    0.00100
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.00370   10.00880  -0.00510   -0.05096
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.89120   14.78210   0.10910    0.73805
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.16000   14.07000   0.09000    0.63966
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.12000   11.25000  -0.13000   -1.15556
群益印度中小基金N-美元                                            9.93910    9.98780  -0.04870   -0.48759
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
群益印度中小基金-人民幣                                          14.74870   14.82850  -0.07980   -0.53815
群益印度中小基金-美元                                            14.21550   14.28520  -0.06970   -0.48792
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.85000   15.94000  -0.09000   -0.56462
群益多利策略組合基金                                             11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.68000   15.66000   0.02000    0.12771
群益安家基金                                                     26.68740   26.25260   0.43480    1.65622
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06520   16.06500   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.37000   21.15000   0.22000    1.04019
群益亞太中小基金                                                 13.78000   13.55000   0.23000    1.69742
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.44000   17.33000   0.11000    0.63474
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.55450    9.56610  -0.01160   -0.12126
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.41910    7.42810  -0.00900   -0.12116
群益店頭市場基金                                                113.00000  111.15000   1.85000    1.66442
群益東方盛世基金                                                  9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
群益東協成長基金-人民幣                                          13.99030   13.96800   0.02230    0.15965
群益東協成長基金-美元                                            13.34550   13.31750   0.02800    0.21025
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.24090   11.23140   0.00950    0.08458
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.78580   10.77540   0.01040    0.09652
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.12070   10.11570   0.00500    0.04943
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.01350   10.00500   0.00850    0.08496
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.61150    9.60220   0.00930    0.09685
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.01660    9.01210   0.00450    0.04993
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.11990   10.11010   0.00980    0.09693
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.79900    9.79070   0.00830    0.08477
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.78230    9.77280   0.00950    0.09721
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.07290   10.06790   0.00500    0.04966
群益長安基金                                                     30.91000   30.48000   0.43000    1.41076
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.63600   14.61080   0.02520    0.17248
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
群益真善美基金                                                   17.82110   17.85180  -0.03070   -0.17197
群益馬拉松基金                                                  133.83000  132.85000   0.98000    0.73767
群益深証中小板基金                                               15.98000   15.86000   0.12000    0.75662
群益創新科技基金                                                 35.78000   35.26000   0.52000    1.47476
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.05610    9.94900   0.10710    1.07649
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.05800    9.94580   0.11220    1.12811
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.09000    9.99000   0.10000    1.00100
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.95110   10.83440   0.11670    1.07712
群益華夏盛世基金-美元                                            11.09030   10.96660   0.12370    1.12797
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.63000   17.46000   0.17000    0.97365
群益奧斯卡基金                                                   29.89000   29.54000   0.35000    1.18483
群益新興金鑽基金-美元                                            13.52860   13.36200   0.16660    1.24682
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.96000    9.85000   0.11000    1.11675
群益葛萊美基金                                                   25.90000   25.52000   0.38000    1.48903
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.79000   18.94000  -0.15000   -0.79197
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.48000    8.41000   0.07000    0.83234
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.05000   13.28000  -0.23000   -1.73193
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.68830   11.65480   0.03350    0.28744
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.48220   11.43760   0.04460    0.38994
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.36670   11.32710   0.03960    0.34960
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.71330    8.68850   0.02480    0.28543
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.41130    9.37480   0.03650    0.38934
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.51000    8.48000   0.03000    0.35377
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.00170    8.97030   0.03140    0.35004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.37000   30.30000   0.07000    0.23102
德信中國精選成長基金                                             12.39000   12.35000   0.04000    0.32389
德信台灣主流中小基金                                             20.41000   20.25000   0.16000    0.79012
德信新興股票組合基金                                             11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91970   11.91960   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.67000   10.67410  -0.00410   -0.03841
德信數位時代基金                                                 27.78000   27.88000  -0.10000   -0.35868
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64710   11.64690   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.50000   16.64000  -0.14000   -0.84135
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.54000   19.47000   0.07000    0.35953
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.34000    7.34000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.76390    9.74000   0.02390    0.24538
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.77150   13.73800   0.03350    0.24385
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.10470    8.09650   0.00820    0.10128
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.18430   11.15920   0.02510    0.22493
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.32930   11.30490   0.02440    0.21584
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.77820   12.76640   0.01180    0.09243
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摩根大歐洲基金                                                   18.67000   18.66000   0.01000    0.05359
摩根中小基金                                                     25.98000   26.19000  -0.21000   -0.80183
摩根中國A股基金                                                  15.55000   15.36000   0.19000    1.23698
摩根中國A股基金(美元)                                            12.67000   12.50000   0.17000    1.36000
摩根中國亮點基金                                                 14.59000   14.42000   0.17000    1.17892
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.04830   11.96710   0.08120    0.67853
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.95500   12.85730   0.09770    0.75988
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.43380   10.35630   0.07750    0.74834
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.38190   13.29180   0.09010    0.67786
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.85450   14.74250   0.11200    0.75971
摩根台灣金磚基金                                                 21.51000   21.69000  -0.18000   -0.82988
摩根台灣增長基金                                                 52.15000   52.57000  -0.42000   -0.79893
摩根平衡基金                                                     28.22000   28.35000  -0.13000   -0.45855
摩根全球α基金                                                   19.08000   19.08000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                 15.38720   15.39850  -0.01130   -0.07338
摩根全球發現基金                                                 12.50000   12.51000  -0.01000   -0.07994
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.82780    9.83130  -0.00350   -0.03560
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.66050   10.66200  -0.00150   -0.01407
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.21470   10.21640  -0.00170   -0.01664
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.39250   11.39650  -0.00400   -0.03510
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.99840   10.00000  -0.00160   -0.01600
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.90320   10.83310   0.07010    0.64709
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.80600   13.71710   0.08890    0.64810
摩根亞洲基金                                                     58.93000   58.62000   0.31000    0.52883
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.68260    8.66060   0.02200    0.25402
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.04420   10.01530   0.02890    0.28856
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.00790    8.98190   0.02600    0.28947
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.40840   12.37670   0.03170    0.25613
摩根東方內需機會基金                                             18.66000   18.56000   0.10000    0.53879
摩根東方科技基金                                                 37.06000   36.87000   0.19000    0.51532
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.17000   10.08000   0.09000    0.89286
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.61000   10.51000   0.10000    0.95147
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.80000   11.70000   0.10000    0.85470
摩根金龍收成基金                                                 23.61000   23.31000   0.30000    1.28700
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06540   15.06520   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.84000   14.65000   0.19000    1.29693
摩根新金磚五國基金                                               11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
摩根新絲路基金                                                   10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
摩根新興35基金                                                   13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
摩根新興日本基金                                                 25.11000   25.12000  -0.01000   -0.03981
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.64410    7.62770   0.01640    0.21501
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.73450    9.70730   0.02720    0.28020
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.69620    9.67090   0.02530    0.26161
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.76070   10.73070   0.03000    0.27957
摩根新興科技基金                                                 61.35000   61.96000  -0.61000   -0.98451
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33360    8.33670  -0.00310   -0.03718
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.46600   10.47000  -0.00400   -0.03820
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.89930    8.90290  -0.00360   -0.04044
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.73730    9.73210   0.00520    0.05343
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.36450    9.35990   0.00460    0.04915
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.10250   10.10670  -0.00420   -0.04156
摩根龍揚基金                                                     35.31000   34.87000   0.44000    1.26183
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.36690    9.36440   0.00250    0.02670
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23370   11.23060   0.00310    0.02760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.98000   26.25000  -0.27000   -1.02857
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.69020   11.66700   0.02320    0.19885
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.06550   11.04320   0.02230    0.20193
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.95880    9.94680   0.01200    0.12064
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.39480   10.37410   0.02070    0.19954
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.86650    9.84660   0.01990    0.20210
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.87380    8.86310   0.01070    0.12073
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.72860   10.68440   0.04420    0.41369
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.40820   10.37610   0.03210    0.30936
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.95770    9.92070   0.03700    0.37296
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.75160    9.72560   0.02600    0.26734
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.80940    9.77300   0.03640    0.37245
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.60610    9.58040   0.02570    0.26826
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.54120   11.52230   0.01890    0.16403
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.35970   11.34050   0.01920    0.16930
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.19600   10.18640   0.00960    0.09424
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.05750   11.03940   0.01810    0.16396
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.86690   10.84850   0.01840    0.16961
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.75640    9.74720   0.00920    0.09439
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.27830   24.18750   0.09080    0.37540
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14810   13.14800   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.58600   10.58580   0.00020    0.00189
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.15770    8.15760   0.00010    0.00123
聯邦精選科技基金                                                 13.07000   13.17000  -0.10000   -0.75930
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.87390   15.86710   0.00680    0.04286
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.41960   12.24820   0.17140    1.39939
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.32330   12.16010   0.16320    1.34209
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.86970   11.71250   0.15720    1.34216
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.69640   11.69810  -0.00170   -0.01453
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95250   10.95730  -0.00480   -0.04381
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61310   10.61460  -0.00150   -0.01413
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65310    8.65690  -0.00380   -0.04390
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.25000   37.64000  -0.39000   -1.03613
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.56000   15.56000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.40000   12.41000  -0.01000   -0.08058
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.86000   15.90000  -0.04000   -0.25157
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.75000   15.80000  -0.05000   -0.31646
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.68000   20.67000   0.01000    0.04838
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.85000   18.83000   0.02000    0.10621
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.90000   15.89000   0.01000    0.06293
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.62000   16.60000   0.02000    0.12048
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.68000   15.67000   0.01000    0.06382
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.89000   15.87000   0.02000    0.12602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.09000   15.08000   0.01000    0.06631
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.33000   18.32000   0.01000    0.05459
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.23000   17.22000   0.01000    0.05807
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.37000   14.36000   0.01000    0.06964
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.43000   13.42000   0.01000    0.07452
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98510   14.98500   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.41210   10.42810  -0.01600   -0.15343
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.01400   14.03150  -0.01750   -0.12472
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66220    7.67390  -0.01170   -0.15246
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.85000   24.74000   0.11000    0.44462
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.55000   13.40000   0.15000    1.11940
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.89000   14.71000   0.18000    1.22366
瀚亞巴西基金                                                      5.19000    5.23000  -0.04000   -0.76482
瀚亞外銷基金                                                     46.56000   46.41000   0.15000    0.32321
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.46850   10.49240  -0.02390   -0.22778
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28900   10.28580   0.00320    0.03111
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.14090   12.14020   0.00070    0.00577
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09150   10.09160  -0.00010   -0.00099
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.57930    7.59650  -0.01720   -0.22642
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.10530    8.10270   0.00260    0.03209
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13690    8.13650   0.00040    0.00492
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.26970    7.26970   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.94600    8.94550   0.00050    0.00559
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.32130    9.34250  -0.02120   -0.22692
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.47480    9.47180   0.00300    0.03167
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.32480    9.32420   0.00060    0.00643
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.32000   11.28000   0.04000    0.35461
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.14000   29.13000   0.01000    0.03433
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.49000   12.40000   0.09000    0.72581
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.88000   11.79000   0.09000    0.76336
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.77000   15.64000   0.13000    0.83120
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.63000    9.55000   0.08000    0.83770
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.08000    9.98000   0.10000    1.00200
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.91000   11.80000   0.11000    0.93220
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.78800   11.74970   0.03830    0.32597
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.82990   12.82830   0.00160    0.01247
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.31750   11.25680   0.06070    0.53923
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.84080   10.79040   0.05040    0.46708
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.92910   11.86060   0.06850    0.57754
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.28310    9.25300   0.03010    0.32530
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.67100    9.66820   0.00280    0.02896
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.54670    9.49540   0.05130    0.54026
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.13630    9.09390   0.04240    0.46625
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.48740    9.43290   0.05450    0.57777
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.32150   14.31240   0.00910    0.06358
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.56420   10.57360  -0.00940   -0.08890
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.88970   10.87540   0.01430    0.13149
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61240   12.60440   0.00800    0.06347
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.82000   22.75000   0.07000    0.30769
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54600   13.54580   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.57000   25.62000  -0.05000   -0.19516
瀚亞高科技基金                                                   64.57000   64.03000   0.54000    0.84335
瀚亞理財通基金                                                   27.14000   26.97000   0.17000    0.63033
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.77000    8.80000  -0.03000   -0.34091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞菁華基金                                                     24.88000   24.59000   0.29000    1.17934
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.25440   13.22690   0.02750    0.20791
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.51860    9.49880   0.01980    0.20845
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.55170   10.55230  -0.00060   -0.00569
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.87130    9.89920  -0.02790   -0.28184
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.92860   10.90610   0.02250    0.20631
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.96590    9.95520   0.01070    0.10748
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.17190   10.14530   0.02660    0.26219
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.56190    8.56240  -0.00050   -0.00584
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.71650    7.73830  -0.02180   -0.28172
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.49290    9.47340   0.01950    0.20584
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.53910    8.52990   0.00920    0.10786
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.19170    8.17020   0.02150    0.26315
瀚亞電通網基金                                                   16.78000   16.64000   0.14000    0.84135
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.64090   13.63560   0.00530    0.03887
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.09140   10.10500  -0.01360   -0.13459
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.10550   10.09830   0.00720    0.07130
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.54810   11.54370   0.00440    0.03812
瀚亞歐洲基金                                                     12.14000   12.07000   0.07000    0.57995
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