[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/15 107/05/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.40980 10.40690 0.00290 0.02787 大華銀多元特別收益平衡基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.42560 9.41590 0.00970 0.10302 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.64770 9.63810 0.00960 0.09960 中國信託台灣活力基金 17.10000 16.96000 0.14000 0.82547 中國信託台灣優勢基金 19.65000 19.43000 0.22000 1.13227 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73140 9.73460 -0.00320 -0.03287 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25960 9.26270 -0.00310 -0.03347 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19930 10.19890 0.00040 0.00392 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70270 9.70240 0.00030 0.00309 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32220 10.30930 0.01290 0.12513 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.08070 9.06940 0.01130 0.12459 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.29940 11.27310 0.02630 0.23330 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.29300 10.26910 0.02390 0.23274 中國信託智能運動基金-台幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 中國信託智能運動基金-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97270 10.97260 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.47360 9.48210 -0.00850 -0.08964 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.27550 9.28370 -0.00820 -0.08833 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.65660 9.66320 -0.00660 -0.06830 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.44970 9.45600 -0.00630 -0.06662 中國信託精穩基金 18.25180 18.37140 -0.11960 -0.65101 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.31000 69.46000 -0.15000 -0.21595 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.61680 37.70190 -0.08510 -0.22572 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30290 11.29980 0.00310 0.02743 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90470 10.91600 -0.01130 -0.10352 元大上證50基金 32.24000 32.22000 0.02000 0.06207 元大大中華TMT基金-人民幣 13.19000 13.08000 0.11000 0.84098 元大大中華TMT基金-新台幣 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.58000 13.39000 0.19000 1.41897 元大大中華價值指數基金-美元 13.81200 13.61600 0.19600 1.43948 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.98200 17.74500 0.23700 1.33559 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.53800 11.38900 0.14900 1.30828 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.62000 11.48400 0.13600 1.18426 元大中國平衡基金-人民幣 3.23000 3.19000 0.04000 1.25392 元大中國平衡基金-新台幣 15.09000 14.97000 0.12000 0.80160 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.33410 47.33550 -0.00140 -0.00296 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32050 10.31700 0.00350 0.03392 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.59860 9.59540 0.00320 0.03335 元大中國機會債券基金-新台幣 9.94130 9.95100 -0.00970 -0.09748 元大巴西指數基金 6.32400 6.36400 -0.04000 -0.62854 元大巴菲特基金 31.02000 30.98000 0.04000 0.12912 元大日經225基金 28.78000 28.82000 -0.04000 -0.13879 元大台商收成基金 24.27000 24.43000 -0.16000 -0.65493 元大台灣50單日反向1倍基金 12.69000 12.58000 0.11000 0.87440 元大台灣50單日正向2倍基金 36.48000 37.14000 -0.66000 -1.77706 元大台灣中型100基金 33.19000 33.32000 -0.13000 -0.39016 元大台灣加權股價指數基金 24.97300 25.17600 -0.20300 -0.80632 元大台灣卓越50基金 81.75000 82.46000 -0.71000 -0.86102 元大台灣金融基金 17.42000 17.56000 -0.14000 -0.79727 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.73000 30.94000 -0.21000 -0.67873 元大台灣高股息基金 25.90000 25.92000 -0.02000 -0.07716 元大台灣電子科技基金 35.71000 35.96000 -0.25000 -0.69522 元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.68000 14.70000 -0.02000 -0.13605 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006 元大全球不動產證券化基金-美元 12.71700 12.72600 -0.00900 -0.07072 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.09000 7.06000 0.03000 0.42493 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.66000 -0.01000 -0.15015 元大全球股票入息基金-美元配息 10.17400 10.15200 0.02200 0.21671 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 元大全球新興市場精選組合基金 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277 元大全球農業商機基金 16.39000 16.37000 0.02000 0.12217 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.71900 8.73700 -0.01800 -0.20602 元大印度指數基金 9.63400 9.70500 -0.07100 -0.73158 元大印度基金 12.64000 12.72000 -0.08000 -0.62893 元大多多基金 22.50000 22.36000 0.14000 0.62612 元大多福基金 60.51000 60.45000 0.06000 0.09926 元大亞太成長基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59840 8.61280 -0.01440 -0.16719 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.14060 7.15260 -0.01200 -0.16777 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.05600 10.13300 -0.07700 -0.75989 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.25800 10.31600 -0.05800 -0.56223 元大卓越基金 52.60000 52.51000 0.09000 0.17140 元大店頭基金 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593 元大泛歐成長基金 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20990 10.20950 0.00040 0.00392 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24290 9.20970 0.03320 0.36049 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.52740 30.53870 -0.01130 -0.03700 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.48240 36.59540 -0.11300 -0.30878 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.41640 19.36410 0.05230 0.27009 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.60190 18.71030 -0.10840 -0.57936 元大美國政府7至10年期債券基金 37.22100 37.29260 -0.07160 -0.19200 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.66650 20.64240 0.02410 0.11675 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.65840 17.70700 -0.04860 -0.27447 元大高科技基金 20.84000 20.61000 0.23000 1.11596 元大得利貨幣市場基金 16.23360 16.23340 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96790 11.96780 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.29000 14.52000 -0.23000 -1.58402 元大華夏中小基金 8.53000 8.43000 0.10000 1.18624 元大新中國基金-人民幣 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 元大新中國基金-美元 11.39400 11.35900 0.03500 0.30813 元大新中國基金-新台幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 元大新主流基金 31.14000 30.79000 0.35000 1.13673 元大新東協平衡基金-美元 10.00700 10.00300 0.00400 0.03999 元大新東協平衡基金-新台幣 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.32180 10.31070 0.01110 0.10766 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.38790 10.37950 0.00840 0.08093 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.61320 10.61570 -0.00250 -0.02355 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.37860 9.38080 -0.00220 -0.02345 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74650 9.74680 -0.00030 -0.00308 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44120 9.44150 -0.00030 -0.00318 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.54820 9.55840 -0.01020 -0.10671 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.25410 9.26410 -0.01000 -0.10794 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51080 9.51300 -0.00220 -0.02313 元大新興亞洲基金 12.18000 12.09000 0.09000 0.74442 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.43990 9.44800 -0.00810 -0.08573 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.32160 9.32960 -0.00800 -0.08575 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.35560 9.37340 -0.01780 -0.18990 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.23610 9.25360 -0.01750 -0.18912 元大萬泰貨幣市場基金 15.08390 15.08380 0.00010 0.00066 元大經貿基金 42.00000 41.68000 0.32000 0.76775 元大實質多重資產基金-人民幣 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 元大實質多重資產基金-美元 9.70700 9.76700 -0.06000 -0.61431 元大實質多重資產基金-新台幣 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 元大滬深300單日反向1倍基金 14.31000 14.20000 0.11000 0.77465 元大滬深300單日正向2倍基金 16.70000 16.93000 -0.23000 -1.35854 元大精準中小基金 23.14000 23.08000 0.06000 0.25997 元大摩臺基金 38.22000 38.57000 -0.35000 -0.90744 元大標普500基金 24.42000 24.41000 0.01000 0.04097 元大標普500單日反向1倍基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391 元大標普500單日正向2倍基金 31.81000 31.78000 0.03000 0.09440 元大標智滬深300基金 19.21000 19.03000 0.18000 0.94587 元大歐洲50基金 25.62000 25.69000 -0.07000 -0.27248 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51160 9.52480 -0.01320 -0.13859 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14610 10.14570 0.00040 0.00394 元大績效基金 64.28000 63.67000 0.61000 0.95807 元大韓國KOSPI200基金 24.18000 24.44000 -0.26000 -1.06383 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285 日盛上選基金 36.28000 35.98000 0.30000 0.83380 日盛小而美基金 20.13000 20.13000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 11.54000 11.30000 0.24000 2.12389 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.60210 11.58670 0.01540 0.13291 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90010 9.88690 0.01320 0.13351 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.91940 11.90720 0.01220 0.10246 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.16450 10.15410 0.01040 0.10242 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73150 10.72560 0.00590 0.05501 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13580 9.13080 0.00500 0.05476 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.26000 12.07000 0.19000 1.57415 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.68000 12.48000 0.20000 1.60256 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.63000 12.45000 0.18000 1.44578 日盛日盛基金 15.26000 15.15000 0.11000 0.72607 日盛目標收益組合基金(美元) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 日盛全球抗暖化基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04300 10.04000 0.00300 0.02988 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.59530 9.59240 0.00290 0.03023 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79600 9.79680 -0.00080 -0.00817 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36170 9.36240 -0.00070 -0.00748 日盛全球新興債券基金A 10.74740 10.74940 -0.00200 -0.01861 日盛全球新興債券基金B 8.47730 8.47890 -0.00160 -0.01887 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40860 2.40530 0.00330 0.13720 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70680 1.70450 0.00230 0.13494 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37620 0.37570 0.00050 0.13308 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26750 0.26720 0.00030 0.11228 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.39870 12.38830 0.01040 0.08395 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.66960 8.66230 0.00730 0.08427 日盛亞洲機會基金 7.93000 7.76000 0.17000 2.19072 日盛首選基金 18.38000 18.32000 0.06000 0.32751 日盛高科技基金 19.25000 19.10000 0.15000 0.78534 日盛貨幣市場基金 14.75130 14.75110 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 44.62000 44.19000 0.43000 0.97307 日盛精選五虎基金 40.76000 41.00000 -0.24000 -0.58537 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46830 13.46820 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.60000 36.79000 -0.19000 -0.51644 台新MSCI中國基金 22.84000 22.55000 0.29000 1.28603 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.34000 18.14000 0.20000 1.10254 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.24000 21.56000 -0.32000 -1.48423 台新大眾貨幣市場基金 14.14460 14.14440 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.81840 9.81630 0.00210 0.02139 台新中美貨幣市場基金-美元 10.83800 10.83860 -0.00060 -0.00554 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01130 10.02230 -0.01100 -0.10976 台新中國通基金 50.72000 50.75000 -0.03000 -0.05911 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57210 0.56520 0.00690 1.22081 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.00900 16.81700 0.19200 1.14170 台新中國精選中小基金-美元 0.42190 0.41790 0.00400 0.95717 台新中國精選中小基金-新台幣 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424 台新主流基金 25.25000 25.38000 -0.13000 -0.51221 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.87000 19.05000 -0.18000 -0.94488 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63810 0.64350 -0.00540 -0.83916 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.32000 14.45000 -0.13000 -0.89965 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48360 0.48760 -0.00400 -0.82034 台新台灣中小基金 39.83000 39.87000 -0.04000 -0.10033 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.45870 9.47440 -0.01570 -0.16571 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.51610 9.54010 -0.02400 -0.25157 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.52270 10.54820 -0.02550 -0.24175 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.72370 10.71450 0.00920 0.08586 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.42060 11.41090 0.00970 0.08501 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.65000 15.76000 -0.11000 -0.69797 台新亞美短期債券基金 10.90920 10.91960 -0.01040 -0.09524 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66440 8.65980 0.00460 0.05312 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29760 0.29720 0.00040 0.13459 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.80140 11.79500 0.00640 0.05426 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39950 0.39880 0.00070 0.17553 台新真吉利貨幣市場基金 11.07860 11.07850 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.60390 29.80540 -0.20150 -0.67605 台新智慧生活基金-美元 10.28860 10.30460 -0.01600 -0.15527 台新智慧生活基金-新台幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.99890 8.97320 0.02570 0.28641 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.87070 8.85460 0.01610 0.18183 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.48290 9.45580 0.02710 0.28660 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35560 9.33860 0.01700 0.18204 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37240 10.37450 -0.00210 -0.02024 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34360 0.34330 0.00030 0.08739 台新新興市場債券基金(B類型) 7.87810 7.87960 -0.00150 -0.01904 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27420 0.27400 0.00020 0.07299 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.55000 6.49000 0.06000 0.92450 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.84800 10.79700 0.05100 0.47235 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.26000 23.82000 0.44000 1.84719 未來資產全球大消費基金 15.23000 15.23000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.77720 11.76570 0.01150 0.09774 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.61940 9.64660 -0.02720 -0.28196 未來資產亞洲新富基金 21.88000 21.71000 0.17000 0.78305 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55200 12.55190 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.99000 14.71000 0.28000 1.90347 未來資產新興市場債券基金A 8.77150 8.76960 0.00190 0.02167 未來資產新興市場債券基金B 6.77040 6.80320 -0.03280 -0.48213 未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.00530 11.00240 0.00290 0.02636 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27030 10.28760 -0.01730 -0.16816 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44300 9.43910 0.00390 0.04132 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58470 10.58020 0.00450 0.04253 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.56750 8.57670 -0.00920 -0.10727 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.66390 9.67360 -0.00970 -0.10027 永豐中小基金 55.67000 54.48000 1.19000 2.18429 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83950 1.83610 0.00340 0.18518 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38520 2.38090 0.00430 0.18060 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.77100 8.77220 -0.00120 -0.01368 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.03310 11.03470 -0.00160 -0.01450 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.94000 4.81000 0.13000 2.70270 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.23000 22.65000 0.58000 2.56071 永豐主流品牌基金 17.73000 17.64000 0.09000 0.51020 永豐永豐基金 36.42000 36.35000 0.07000 0.19257 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.03830 10.03220 0.00610 0.06080 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.03830 10.03220 0.00610 0.06080 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.97710 9.98040 -0.00330 -0.03306 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.97630 9.98030 -0.00400 -0.04008 永豐亞洲民生消費基金 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770 永豐南非幣2021保本基金 12.83010 12.81090 0.01920 0.14987 永豐高科技基金 27.49000 27.08000 0.41000 1.51403 永豐貨幣市場基金 13.86610 13.86590 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03360 2.03190 0.00170 0.08367 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40740 2.40760 -0.00020 -0.00831 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85330 7.86190 -0.00860 -0.10939 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36070 10.37220 -0.01150 -0.11087 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.35670 7.36420 -0.00750 -0.10184 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13770 11.14900 -0.01130 -0.10135 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.71000 8.62000 0.09000 1.04408 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.51000 19.33000 0.18000 0.93120 永豐臺灣加權ETF基金 54.12000 54.54000 -0.42000 -0.77008 永豐領航科技基金 43.17000 42.81000 0.36000 0.84093 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 51.52000 51.00000 0.52000 1.01961 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.46030 11.45920 0.00110 0.00960 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.60350 9.59700 0.00650 0.06773 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72790 9.72140 0.00650 0.06686 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.57700 9.57160 0.00540 0.05642 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66130 9.65590 0.00540 0.05592 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.61750 9.61150 0.00600 0.06243 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87310 9.86690 0.00620 0.06284 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56460 9.55930 0.00530 0.05544 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73210 9.72670 0.00540 0.05552 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.92000 11.75000 0.17000 1.44681 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.12000 10.98000 0.14000 1.27505 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.08000 11.91000 0.17000 1.42737 兆豐國際中小基金 16.13000 16.09000 0.04000 0.24860 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.30000 15.08000 0.22000 1.45889 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.26000 20.98000 0.28000 1.33460 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.54000 21.25000 0.29000 1.36471 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.26000 15.18000 0.08000 0.52701 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37450 10.37520 -0.00070 -0.00675 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.80500 10.79800 0.00700 0.06483 兆豐國際全球高股息基金 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 兆豐國際全球基金 32.21000 32.04000 0.17000 0.53059 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21580 10.21530 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.66530 9.63050 0.03480 0.36135 兆豐國際國民基金 22.70000 22.91000 -0.21000 -0.91663 兆豐國際第一基金 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83790 9.83540 0.00250 0.02542 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90660 7.90460 0.00200 0.02530 兆豐國際萬全基金 20.92000 20.98000 -0.06000 -0.28599 兆豐國際電子基金 26.49000 26.65000 -0.16000 -0.60038 兆豐國際綠鑽基金 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.05000 22.20000 -0.15000 -0.67568 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.04000 16.92000 0.12000 0.70922 兆豐國際豐台灣基金 32.85000 32.90000 -0.05000 -0.15198 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48710 12.48690 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.40000 11.48000 -0.08000 -0.69686 合庫全球高收益債券基金A類型 11.08740 11.08130 0.00610 0.05505 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95620 11.94870 0.00750 0.06277 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.73730 10.73020 0.00710 0.06617 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.51590 11.50860 0.00730 0.06343 合庫全球高收益債券基金B類型 8.22040 8.21590 0.00450 0.05477 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61960 9.61310 0.00650 0.06762 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12840 9.12240 0.00600 0.06577 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.12190 9.11630 0.00560 0.06143 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.43690 9.43070 0.00620 0.06574 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 合庫全球新興市場基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 合庫貨幣市場基金 10.11740 10.11730 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.67440 9.65990 0.01450 0.15011 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.94240 9.92880 0.01360 0.13698 合庫新興多重收益基金A類型 10.17410 10.16430 0.00980 0.09642 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.72600 11.71040 0.01560 0.13321 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.68500 13.66100 0.02400 0.17568 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.16360 9.15020 0.01340 0.14644 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.80420 9.79070 0.01350 0.13789 合庫新興多重收益基金B類型 8.10070 8.09290 0.00780 0.09638 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.13890 9.12650 0.01240 0.13587 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.43110 10.41270 0.01840 0.17671 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90170 10.89890 0.00280 0.02569 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.68640 10.67760 0.00880 0.08242 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14780 10.15000 -0.00220 -0.02167 安聯中國東協基金 16.38000 16.24000 0.14000 0.86207 安聯中國策略基金 16.27000 16.02000 0.25000 1.56055 安聯中華新思路基金-人民幣 14.87000 14.55000 0.32000 2.19931 安聯中華新思路基金-美元 15.04000 14.70000 0.34000 2.31293 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.61000 13.32000 0.29000 2.17718 安聯台灣大壩基金 27.07000 26.84000 0.23000 0.85693 安聯台灣科技基金 45.92000 45.60000 0.32000 0.70175 安聯台灣貨幣市場基金 12.47610 12.47590 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.19000 29.95000 0.24000 0.80134 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08200 10.08090 0.00110 0.01091 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02610 15.02490 0.00120 0.00799 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69550 9.69480 0.00070 0.00722 安聯四季成長組合基金-美元 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07730 12.07330 0.00400 0.03313 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09910 10.09650 0.00260 0.02575 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23580 12.23320 0.00260 0.02125 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59430 9.59100 0.00330 0.03441 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43920 9.43680 0.00240 0.02543 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14360 9.14160 0.00200 0.02188 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86760 11.86300 0.00460 0.03878 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92330 10.92010 0.00320 0.02930 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59600 10.59370 0.00230 0.02171 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.03340 9.03020 0.00320 0.03544 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.83270 8.83010 0.00260 0.02944 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.54260 8.54080 0.00180 0.02108 安聯全球人口趨勢基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.37000 9.27000 0.10000 1.07875 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.98000 33.68000 0.30000 0.89074 安聯全球油礦金趨勢基金 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 安聯全球計量平衡基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03750 12.03980 -0.00230 -0.01910 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49310 10.49510 -0.00200 -0.01906 安聯全球新興市場基金 18.91000 18.86000 0.05000 0.26511 安聯全球農金趨勢基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 安聯全球綠能趨勢基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 25.39000 25.13000 0.26000 1.03462 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98270 9.97760 0.00510 0.05111 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78590 9.78090 0.00500 0.05112 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.98710 82.84610 0.14100 0.17020 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.64020 12.62230 0.01790 0.14181 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.82680 65.71900 0.10780 0.16403 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94420 9.93010 0.01410 0.14199 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50890 2.50740 0.00150 0.05982 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63750 10.65250 -0.01500 -0.14081 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09500 2.09380 0.00120 0.05731 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88090 8.89280 -0.01190 -0.13382 宏利台灣動力基金 34.08000 33.83000 0.25000 0.73899 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.51900 10.49010 0.02890 0.27550 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95200 9.93570 0.01630 0.16405 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.38130 8.35830 0.02300 0.27518 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.14270 8.12750 0.01520 0.18702 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 宏利全球債券組合基金 12.93760 12.93540 0.00220 0.01701 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76750 2.76660 0.00090 0.03253 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66760 11.66700 0.00060 0.00514 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71020 8.71040 -0.00020 -0.00230 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26320 2.26020 0.00300 0.13273 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.63390 10.64260 -0.00870 -0.08175 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.32930 4.28960 0.03970 0.92549 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70340 0.69700 0.00640 0.91822 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.09000 19.92000 0.17000 0.85341 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62040 11.61700 0.00340 0.02927 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37180 10.36900 0.00280 0.02700 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01350 10.01460 -0.00110 -0.01098 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.07430 9.07330 0.00100 0.01102 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59690 8.59450 0.00240 0.02792 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42220 8.42420 -0.00200 -0.02374 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.59250 8.59100 0.00150 0.01746 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76730 2.76750 -0.00020 -0.00723 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40490 0.40490 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20540 12.21140 -0.00600 -0.04913 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92560 0.92570 -0.00010 -0.01080 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54010 7.54370 -0.00360 -0.04772 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10130 2.10150 -0.00020 -0.00952 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30210 0.30210 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25920 9.26420 -0.00500 -0.05397 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34040 0.34040 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.62930 13.62920 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.95000 2.90000 0.05000 1.72414 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.08000 12.87000 0.21000 1.63170 宏利臺灣股息收益基金 30.28000 30.09000 0.19000 0.63144 宏利澳幣保本基金 11.94310 11.94190 0.00120 0.01005 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.38000 11.29000 0.09000 0.79717 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.90000 11.82000 0.08000 0.67682 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.99000 11.92000 0.07000 0.58725 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.84750 9.82680 0.02070 0.21065 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.90920 9.89390 0.01530 0.15464 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.97930 8.97480 0.00450 0.05014 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.51210 10.50690 0.00520 0.04949 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92500 12.92490 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.99000 25.95000 0.04000 0.15414 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17290 11.17070 0.00220 0.01969 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21950 10.22410 -0.00460 -0.04499 保德信大中華基金 31.83000 31.41000 0.42000 1.33715 保德信中小型股基金 47.54000 47.30000 0.24000 0.50740 保德信中國中小基金-人民幣 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 保德信中國中小基金-美元 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 保德信中國中小基金-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.87920 9.83080 0.04840 0.49233 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.86620 9.81880 0.04740 0.48275 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.98280 9.93380 0.04900 0.49327 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.66870 10.61620 0.05250 0.49453 保德信中國品牌基金-人民幣 10.54000 10.40000 0.14000 1.34615 保德信中國品牌基金-美元 10.38000 10.24000 0.14000 1.36719 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.30000 11.16000 0.14000 1.25448 保德信台商全方位基金 38.39000 38.08000 0.31000 0.81408 保德信全球中小基金 30.02000 30.13000 -0.11000 -0.36508 保德信全球消費商機基金 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750 保德信全球基礎建設基金 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 保德信全球資源基金 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135 保德信全球醫療生化基金-美元 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.54000 30.33000 0.21000 0.69238 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.98120 9.97750 0.00370 0.03708 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.66390 10.66020 0.00370 0.03471 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13340 9.13970 -0.00630 -0.06893 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74880 9.75550 -0.00670 -0.06868 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.33250 8.33120 0.00130 0.01560 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79680 10.79520 0.00160 0.01482 保德信亞太基金 22.85000 22.71000 0.14000 0.61647 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52440 8.51510 0.00930 0.10922 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10980 11.09770 0.01210 0.10903 保德信店頭市場基金 35.05000 35.17000 -0.12000 -0.34120 保德信拉丁美洲基金 7.24000 7.30000 -0.06000 -0.82192 保德信金平衡基金 29.72000 29.88000 -0.16000 -0.53548 保德信金滿意基金 41.97000 42.14000 -0.17000 -0.40342 保德信科技島基金 25.93000 25.92000 0.01000 0.03858 保德信高成長基金 96.26000 95.80000 0.46000 0.48017 保德信第一基金 27.92000 27.98000 -0.06000 -0.21444 保德信貨幣市場基金 15.74860 15.74840 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72590 10.72050 0.00540 0.05037 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52370 10.52930 -0.00560 -0.05318 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.97830 10.97630 0.00200 0.01822 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.08490 10.09350 -0.00860 -0.08520 保德信新世紀基金 10.40000 10.51000 -0.11000 -1.04662 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.15320 8.13470 0.01850 0.22742 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.76960 10.74520 0.02440 0.22708 保德信新興趨勢組合基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489 保德信瑞騰基金 15.53140 15.53140 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75880 9.75790 0.00090 0.00922 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90910 9.90820 0.00090 0.00908 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68020 9.69280 -0.01260 -0.12999 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74550 9.75790 -0.01240 -0.12708 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81850 9.81740 0.00110 0.01120 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81870 9.81760 0.00110 0.01120 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80200 9.80000 0.00200 0.02041 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80210 9.80010 0.00200 0.02041 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.82600 9.83700 -0.01100 -0.11182 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.68660 9.68950 -0.00290 -0.02993 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.62930 9.63090 -0.00160 -0.01661 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95800 1.95710 0.00090 0.04599 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62650 2.62520 0.00130 0.04952 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30870 0.30880 -0.00010 -0.03238 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45020 0.45020 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.72850 8.73770 -0.00920 -0.10529 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87710 11.89170 -0.01460 -0.12277 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.59900 9.59700 0.00200 0.02084 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60590 11.60370 0.00220 0.01896 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.12090 9.12430 -0.00340 -0.03726 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.05450 11.05860 -0.00410 -0.03708 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13550 10.13310 0.00240 0.02368 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97360 9.98420 -0.01060 -0.10617 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13460 10.12920 0.00540 0.05331 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61720 10.61160 0.00560 0.05277 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02720 10.03460 -0.00740 -0.07374 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82830 9.82610 0.00220 0.02239 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05480 10.05260 0.00220 0.02188 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76690 9.77910 -0.01220 -0.12476 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90030 9.91090 -0.01060 -0.10695 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.39730 10.39520 0.00210 0.02020 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.40830 6.42050 -0.01220 -0.19002 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.80510 10.82570 -0.02060 -0.19029 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63950 11.63940 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.99000 20.11000 -0.12000 -0.59672 施羅德樂活中小基金-I類型 4538.370004567.13000 -28.76000 -0.62972 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.83310 10.81090 0.02220 0.20535 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.12460 12.08880 0.03580 0.29614 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.36560 11.33280 0.03280 0.28943 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.71700 9.69710 0.01990 0.20522 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.39560 10.36490 0.03070 0.29619 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.19620 10.16680 0.02940 0.28918 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.13140 11.10860 0.02280 0.20525 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.96350 11.92820 0.03530 0.29594 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.92060 11.88630 0.03430 0.28857 柏瑞五國金勢力建設基金 6.73000 6.79000 -0.06000 -0.88365 柏瑞巨人基金 12.75000 12.88000 -0.13000 -1.00932 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64140 13.64120 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.23000 16.26000 -0.03000 -0.18450 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.32530 13.32530 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83950 11.83280 0.00670 0.05662 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.48450 12.47770 0.00680 0.05450 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.02040 9.02050 -0.00010 -0.00111 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82080 6.82080 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.94560 8.94060 0.00500 0.05592 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.59180 8.58450 0.00730 0.08504 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.96000 10.95400 0.00600 0.05477 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.47510 8.47060 0.00450 0.05312 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01500 12.00830 0.00670 0.05579 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54400 11.54400 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.64290 11.63300 0.00990 0.08510 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36470 11.35860 0.00610 0.05370 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03870 9.03880 -0.00010 -0.00111 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99440 9.98880 0.00560 0.05606 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.82090 9.81260 0.00830 0.08459 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.74840 9.74310 0.00530 0.05440 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.58600 9.58080 0.00520 0.05428 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.07520 10.07890 -0.00370 -0.03671 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.02260 10.01980 0.00280 0.02794 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.95910 9.95700 0.00210 0.02109 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.04550 10.04340 0.00210 0.02091 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98260 9.98630 -0.00370 -0.03705 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.90420 9.90150 0.00270 0.02727 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.86680 9.86460 0.00220 0.02230 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.95320 9.95110 0.00210 0.02110 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05590 10.05970 -0.00380 -0.03777 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.02260 10.01980 0.00280 0.02794 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.95920 9.95700 0.00220 0.02210 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.04550 10.04340 0.00210 0.02091 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98260 9.98630 -0.00370 -0.03705 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.90430 9.90150 0.00280 0.02828 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.86680 9.86460 0.00220 0.02230 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.95320 9.95100 0.00220 0.02211 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.56640 10.55560 0.01080 0.10232 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79840 11.78080 0.01760 0.14940 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26690 11.25050 0.01640 0.14577 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.11910 9.10970 0.00940 0.10319 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90390 9.88910 0.01480 0.14966 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.77320 9.75900 0.01420 0.14551 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.28210 10.27150 0.01060 0.10320 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98550 10.96900 0.01650 0.15042 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88500 10.86920 0.01580 0.14536 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.11920 9.10980 0.00940 0.10319 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90420 9.88940 0.01480 0.14966 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.77360 9.75940 0.01420 0.14550 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.57000 13.51000 0.06000 0.44412 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.74000 14.66000 0.08000 0.54570 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.31000 12.23000 0.08000 0.65413 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.88000 13.70000 0.18000 1.31387 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.66000 13.49000 0.17000 1.26019 柏瑞拉丁美洲基金 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29880 11.30320 -0.00440 -0.03893 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46820 7.47110 -0.00290 -0.03882 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32390 11.32150 0.00240 0.02120 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02070 11.01370 0.00700 0.06356 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.20770 10.20160 0.00610 0.05979 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.41050 8.40880 0.00170 0.02022 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52710 9.52110 0.00600 0.06302 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.56260 9.55690 0.00570 0.05964 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.60110 10.59440 0.00670 0.06324 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94450 9.94240 0.00210 0.02112 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.19120 10.18520 0.00600 0.05891 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.87030 9.86410 0.00620 0.06285 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08770 9.08580 0.00190 0.02091 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.03790 9.03040 0.00750 0.08305 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.58470 9.57900 0.00570 0.05951 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.10850 12.11880 -0.01030 -0.08499 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65300 11.65650 -0.00350 -0.03003 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.12140 11.12530 -0.00390 -0.03506 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.32860 7.33480 -0.00620 -0.08453 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.27720 9.28000 -0.00280 -0.03017 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.92850 9.93200 -0.00350 -0.03524 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.40860 10.41750 -0.00890 -0.08543 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.13900 11.14300 -0.00400 -0.03590 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03850 10.04140 -0.00290 -0.02888 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.34580 9.35380 -0.00800 -0.08553 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.13980 10.14340 -0.00360 -0.03549 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05950 11.06160 -0.00210 -0.01898 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66160 11.65830 0.00330 0.02831 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.76350 10.76100 0.00250 0.02323 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.15460 9.15630 -0.00170 -0.01857 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75300 9.75030 0.00270 0.02769 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.76370 9.76140 0.00230 0.02356 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99190 10.98880 0.00310 0.02821 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86760 9.86950 -0.00190 -0.01925 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25610 10.25370 0.00240 0.02341 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47670 9.47850 -0.00180 -0.01899 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30660 9.30840 -0.00180 -0.01934 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97140 9.96860 0.00280 0.02809 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.52560 9.52340 0.00220 0.02310 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.34000 18.35000 -0.01000 -0.05450 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.15000 17.17000 -0.02000 -0.11648 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.94820 12.95980 -0.01160 -0.08951 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.95940 10.97270 -0.01330 -0.12121 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.73410 11.74550 -0.01140 -0.09706 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.27390 12.29000 -0.01610 -0.13100 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.39810 11.41050 -0.01240 -0.10867 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08500 10.09720 -0.01220 -0.12083 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.53090 10.54120 -0.01030 -0.09771 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.43740 10.45110 -0.01370 -0.13109 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.50760 10.51900 -0.01140 -0.10838 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.32630 10.33630 -0.01000 -0.09675 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.44770 10.45900 -0.01130 -0.10804 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.35000 32.86000 -0.51000 -1.55204 國泰大中華基金 21.79000 21.97000 -0.18000 -0.81930 國泰小龍基金 16.35000 16.50000 -0.15000 -0.90909 國泰中小成長基金 46.37000 46.54000 -0.17000 -0.36528 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.49700 4.44050 0.05650 1.27238 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.11000 20.87000 0.24000 1.14998 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81710 0.80690 0.01020 1.26410 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77530 0.76580 0.00950 1.24053 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.06980 2.06720 0.00260 0.12577 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62950 9.62720 0.00230 0.02389 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.30250 8.30050 0.00200 0.02409 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32210 0.32180 0.00030 0.09323 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.39930 11.39610 0.00320 0.02808 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79530 1.79520 0.00010 0.00557 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.19390 10.20770 -0.01380 -0.13519 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34750 0.34760 -0.00010 -0.02877 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.94090 4.86640 0.07450 1.53091 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.18000 22.86000 0.32000 1.39983 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77300 0.76160 0.01140 1.49685 國泰中港台基金人民幣級別 3.68570 3.64230 0.04340 1.19155 國泰中港台基金台幣級別 17.30000 17.12000 0.18000 1.05140 國泰中港台基金美元級別 0.58380 0.57710 0.00670 1.16098 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.82000 27.87000 -0.05000 -0.17940 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.54000 12.51000 0.03000 0.23981 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.32000 37.44000 -0.12000 -0.32051 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.96950 9.98400 -0.01450 -0.14523 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.96950 9.98400 -0.01450 -0.14523 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.96950 9.98400 -0.01450 -0.14523 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33490 0.33500 -0.00010 -0.02985 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33490 0.33500 -0.00010 -0.02985 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33490 0.33500 -0.00010 -0.02985 國泰台灣貨幣市場基金 12.39980 12.39970 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.03000 29.83000 0.20000 0.67047 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24870 2.24410 0.00460 0.20498 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35520 0.35450 0.00070 0.19746 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47430 0.47250 0.00180 0.38095 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47210 0.47090 0.00120 0.25483 國泰全球資源基金台幣級別 5.85000 5.83000 0.02000 0.34305 國泰全球資源基金美元級別 0.19360 0.19280 0.00080 0.41494 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41650 0.41640 0.00010 0.02402 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37910 0.37900 0.00010 0.02639 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44010 0.43990 0.00020 0.04546 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50040 0.49940 0.00100 0.20024 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.69000 19.73000 -0.04000 -0.20274 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.08000 21.22000 -0.14000 -0.65975 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42320 2.40270 0.02050 0.85321 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.53680 11.45130 0.08550 0.74664 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.50590 10.42800 0.07790 0.74703 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38370 0.38060 0.00310 0.81450 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34940 0.34660 0.00280 0.80785 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50910 0.50400 0.00510 1.01190 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.96000 11.83000 0.13000 1.09890 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41540 0.41040 0.00500 1.21832 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.54000 18.49000 0.05000 0.27042 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62320 0.62100 0.00220 0.35427 國泰科技生化基金 39.35000 39.26000 0.09000 0.22924 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.86000 25.80000 0.06000 0.23256 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.73000 13.77000 -0.04000 -0.29049 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.74780 37.87550 -0.12770 -0.33716 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.82470 19.77280 0.05190 0.26248 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.89020 18.99800 -0.10780 -0.56743 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.16720 39.23150 -0.06430 -0.16390 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.14730 39.15410 -0.00680 -0.01737 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.28680 41.29850 -0.01170 -0.02833 國泰紐幣2021保本基金 11.99740 11.98410 0.01330 0.11098 國泰紐幣八年期保本基金 12.27930 12.26440 0.01490 0.12149 國泰紐幣保本基金 12.30740 12.30170 0.00570 0.04634 國泰高科技基金 14.40000 14.29000 0.11000 0.76977 國泰國泰基金台幣I級別 25.02000 24.97000 0.05000 0.20024 國泰國泰基金台幣級別 25.02000 24.97000 0.05000 0.20024 國泰富時中國A50基金 20.95000 20.94000 0.01000 0.04776 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45940 0.45850 0.00090 0.19629 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36970 0.36910 0.00060 0.16256 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50110 0.49930 0.00180 0.36050 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35470 0.35440 0.00030 0.08465 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48070 0.47940 0.00130 0.27117 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.64840 10.67670 -0.02830 -0.26506 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.75990 7.78050 -0.02060 -0.26476 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35990 0.36080 -0.00090 -0.24945 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26090 0.26130 -0.00040 -0.15308 國泰新興市場基金台幣級別 12.40000 12.32000 0.08000 0.64935 國泰新興市場基金美元級別 0.41700 0.41410 0.00290 0.70031 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11270 2.11430 -0.00160 -0.07568 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41540 1.41650 -0.00110 -0.07766 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34390 0.34430 -0.00040 -0.11618 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36890 0.36920 -0.00030 -0.08126 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23270 0.23290 -0.00020 -0.08587 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.55820 10.57000 -0.01180 -0.11164 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.94190 6.94970 -0.00780 -0.11224 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.35000 14.23000 0.12000 0.84329 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.29000 34.85000 -0.56000 -1.60689 國泰價值卓越基金 17.43000 17.23000 0.20000 1.16077 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39750 0.39790 -0.00040 -0.10053 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.05220 40.04630 0.00590 0.01473 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06070 12.06170 -0.00100 -0.00829 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41120 0.41110 0.00010 0.02432 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59230 9.58400 0.00830 0.08660 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60510 8.60900 -0.00390 -0.04530 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54600 10.54100 0.00500 0.04743 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55530 9.55970 -0.00440 -0.04603 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09610 11.09310 0.00300 0.02704 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18910 10.19170 -0.00260 -0.02551 第一金大中華基金 29.94000 29.98000 -0.04000 -0.13342 第一金小型精選基金 43.03000 42.75000 0.28000 0.65497 第一金中國世紀基金-人民幣 14.57000 14.34000 0.23000 1.60391 第一金中國世紀基金-美元 9.88000 9.72790 0.15210 1.56354 第一金中國世紀基金-美元-N 9.88180 9.73400 0.14780 1.51839 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.20000 11.05000 0.15000 1.35747 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.20000 11.05000 0.15000 1.35747 第一金中概平衡基金 26.69000 26.72000 -0.03000 -0.11228 第一金台灣貨幣市場基金 15.23230 15.23210 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.64800 177.64600 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.08480 14.10640 -0.02160 -0.15312 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.08530 14.10670 -0.02140 -0.15170 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.96070 9.95230 0.00840 0.08440 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.96240 9.95410 0.00830 0.08338 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46660 9.46430 0.00230 0.02430 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49050 9.48820 0.00230 0.02424 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33530 10.32710 0.00820 0.07940 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82810 9.82580 0.00230 0.02341 第一金全球大趨勢基金 23.54000 23.53000 0.01000 0.04250 第一金全球不動產證券化基金A 8.10370 8.06990 0.03380 0.41884 第一金全球不動產證券化基金B 5.81440 5.79010 0.02430 0.41968 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.47440 9.47930 -0.00490 -0.05169 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.47550 9.48020 -0.00470 -0.04958 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.71300 9.71770 -0.00470 -0.04837 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.71410 9.71890 -0.00480 -0.04939 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68000 8.68510 -0.00510 -0.05872 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15530 10.16130 -0.00600 -0.05905 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.76860 9.75620 0.01240 0.12710 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.06790 8.05810 0.00980 0.12162 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89340 8.88580 0.00760 0.08553 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89360 8.88610 0.00750 0.08440 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.03850 11.02440 0.01410 0.12790 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.03930 11.02520 0.01410 0.12789 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97270 9.96060 0.01210 0.12148 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65420 14.64170 0.01250 0.08537 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.99900 14.97790 0.02110 0.14087 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.01750 14.99640 0.02110 0.14070 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 21.32000 21.24000 0.08000 0.37665 第一金亞洲新興市場基金 14.00000 13.99000 0.01000 0.07148 第一金店頭市場基金 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 第一金創新趨勢基金 28.43000 28.13000 0.30000 1.06648 第一金電子基金 37.13000 36.90000 0.23000 0.62331 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.54000 19.79000 -0.25000 -1.26326 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.82000 19.66000 0.16000 0.81384 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911 統一大中華中小基金(美元) 10.14000 10.03000 0.11000 1.09671 統一大中華中小基金(新台幣) 14.44000 14.30000 0.14000 0.97902 統一大滿貫基金 33.67000 33.63000 0.04000 0.11894 統一大龍印基金 17.05000 16.98000 0.07000 0.41225 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.29000 10.18000 0.11000 1.08055 統一大龍騰中國基金(美元) 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.20000 11.09000 0.11000 0.99188 統一中小基金 28.23000 27.77000 0.46000 1.65646 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.51020 9.49890 0.01130 0.11896 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.64250 9.63740 0.00510 0.05292 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.16730 9.16420 0.00310 0.03383 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.13250 11.11920 0.01330 0.11961 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.20840 11.20240 0.00600 0.05356 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.65860 10.65500 0.00360 0.03379 統一台灣動力基金 18.44000 18.26000 0.18000 0.98576 統一全天候基金 118.95000 117.77000 1.18000 1.00195 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.57870 8.54260 0.03610 0.42259 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.00810 8.97600 0.03210 0.35762 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.86020 8.83270 0.02750 0.31134 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.77500 8.73810 0.03690 0.42229 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.21410 9.18130 0.03280 0.35725 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.06280 9.03460 0.02820 0.31213 統一全球債券組合基金 11.96690 11.97110 -0.00420 -0.03508 統一全球新科技基金(人民幣) 15.55000 15.41000 0.14000 0.90850 統一全球新科技基金(美元) 15.87000 15.74000 0.13000 0.82592 統一全球新科技基金(新台幣) 14.67000 14.56000 0.11000 0.75549 統一亞太基金 27.45000 27.18000 0.27000 0.99338 統一亞洲大金磚基金 13.30000 13.21000 0.09000 0.68130 統一奔騰基金 63.84000 62.90000 0.94000 1.49444 統一強棒貨幣市場基金 16.64030 16.64010 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.39000 10.20000 0.19000 1.86275 統一強漢基金(美元) 10.16000 9.97000 0.19000 1.90572 統一強漢基金(新台幣) 25.75000 25.31000 0.44000 1.73844 統一統信基金 34.67000 34.46000 0.21000 0.60940 統一黑馬基金 64.60000 63.65000 0.95000 1.49254 統一新亞洲科技能源基金 19.91000 19.76000 0.15000 0.75911 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.23610 8.23610 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32940 10.32930 0.00010 0.00097 統一經建基金 50.27000 49.74000 0.53000 1.06554 統一龍馬基金 72.18000 71.73000 0.45000 0.62735 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.74000 24.66000 0.08000 0.32441 野村中小基金 52.39000 52.36000 0.03000 0.05730 野村中國機會基金 14.87000 14.69000 0.18000 1.22532 野村巴西基金 6.03000 6.08000 -0.05000 -0.82237 野村日本領先基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924 野村台灣高股息基金 22.11000 22.16000 -0.05000 -0.22563 野村台灣運籌基金 38.88000 38.91000 -0.03000 -0.07710 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.67970 9.67870 0.00100 0.01033 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.66970 9.66170 0.00800 0.08280 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.68320 9.67570 0.00750 0.07751 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76120 9.76020 0.00100 0.01025 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.73340 9.72540 0.00800 0.08226 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.70880 9.70140 0.00740 0.07628 野村平衡基金 20.08000 20.06000 0.02000 0.09970 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.16000 16.03000 0.13000 0.81098 野村全球品牌基金 28.17000 28.09000 0.08000 0.28480 野村全球氣候變遷基金 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.33000 13.23000 0.10000 0.75586 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.69000 19.56000 0.13000 0.66462 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.52000 12.43000 0.09000 0.72405 野村全球短期收益基金-美元計價 10.55140 10.54840 0.00300 0.02844 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39750 10.39780 -0.00030 -0.00289 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62440 9.61760 0.00680 0.07070 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37810 9.36500 0.01310 0.13988 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.85070 8.84270 0.00800 0.09047 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08280 11.07490 0.00790 0.07133 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60590 10.59100 0.01490 0.14069 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06220 10.05310 0.00910 0.09052 野村成長基金 28.43000 28.62000 -0.19000 -0.66387 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.71330 9.68890 0.02440 0.25183 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.72290 9.69150 0.03140 0.32400 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63120 9.60860 0.02260 0.23521 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.96600 9.94100 0.02500 0.25148 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.92350 9.89150 0.03200 0.32351 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.83360 9.81050 0.02310 0.23546 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.55000 13.41000 0.14000 1.04400 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.95390 9.95600 -0.00210 -0.02109 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.88710 9.88250 0.00460 0.04655 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.78880 9.79130 -0.00250 -0.02553 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.36310 10.36550 -0.00240 -0.02315 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.22640 10.22160 0.00480 0.04696 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.13020 10.13280 -0.00260 -0.02566 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.87630 8.87090 0.00540 0.06087 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.60770 9.60390 0.00380 0.03957 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.49250 9.48100 0.01150 0.12130 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.30630 13.29830 0.00800 0.06016 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.44570 12.44080 0.00490 0.03939 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.19430 10.18190 0.01240 0.12178 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25350 10.25480 -0.00130 -0.01268 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.94140 9.93500 0.00640 0.06442 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37950 9.37760 0.00190 0.02026 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00980 11.00760 0.00220 0.01999 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.34410 11.32910 0.01500 0.13240 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.91640 10.89450 0.02190 0.20102 野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價 10.48990 10.47490 0.01500 0.14320 野村泰國基金 44.00000 43.70000 0.30000 0.68650 野村高科技基金 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.59880 10.57940 0.01940 0.18338 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.66190 10.67950 -0.01760 -0.16480 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 10.03650 10.01080 0.02570 0.25672 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.69760 9.68110 0.01650 0.17044 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.84650 9.83780 0.00870 0.08843 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.05880 12.03670 0.02210 0.18361 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.92970 12.94760 -0.01790 -0.13825 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11340 11.08490 0.02850 0.25711 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74270 10.72440 0.01830 0.17064 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.14640 11.13650 0.00990 0.08890 野村貨幣市場基金 16.24750 16.24730 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.10000 17.11000 -0.01000 -0.05845 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97050 7.95960 0.01090 0.13694 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68170 11.66550 0.01620 0.13887 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922 野村精選貨幣市場基金 12.07020 12.07010 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 野村歐洲高股息基金季配型 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 野村歐洲高股息基金累積型 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 野村積極成長基金 12.01000 12.09000 -0.08000 -0.66170 野村優質基金 35.26000 35.33000 -0.07000 -0.19813 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65540 8.66120 -0.00580 -0.06697 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03590 8.03800 -0.00210 -0.02613 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.85120 7.85320 -0.00200 -0.02547 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54610 11.55380 -0.00770 -0.06664 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51460 10.51740 -0.00280 -0.02662 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30240 10.30520 -0.00280 -0.02717 野村環球基金-人民幣計價 15.58000 15.59000 -0.01000 -0.06414 野村環球基金-美元計價 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058 野村環球基金-新臺幣計價 16.75000 16.77000 -0.02000 -0.11926 野村鴻利基金 22.98000 22.97000 0.01000 0.04354 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84870 16.84860 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.97000 21.05000 -0.08000 -0.38005 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278 野村鑫平衡組合基金 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854 野村鑫全球債券組合基金 13.13790 13.13450 0.00340 0.02589 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.74490 9.74200 0.00290 0.02977 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.74710 9.74140 0.00570 0.05851 凱基台商天下基金 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 21.06000 21.17000 -0.11000 -0.51960 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.89650 10.87860 0.01790 0.16454 凱基亞太高股息基金 13.44000 13.36000 0.08000 0.59880 凱基亞洲四金磚基金 18.34000 18.17000 0.17000 0.93561 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.82000 13.71000 0.11000 0.80233 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.53730 13.43700 0.10030 0.74645 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.88000 12.80000 0.08000 0.62500 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53050 11.53040 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.58000 27.81000 -0.23000 -0.82704 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.27000 21.27000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.35740 21.33300 0.02440 0.11438 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.52000 18.51000 0.01000 0.05402 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.32350 18.30170 0.02180 0.11911 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.12000 8.10000 0.02000 0.24691 凱基資源國基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.80760 11.79130 0.01630 0.13824 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.27440 11.23200 0.04240 0.37749 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 凱基護城河基金-台幣計價A 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184 凱基護城河基金-美元計價B 13.16290 13.12350 0.03940 0.30022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦上証180基金 32.15000 31.86000 0.29000 0.91023 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.93000 7.03000 -0.10000 -1.42248 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.80000 43.48000 1.32000 3.03588 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80320 20.80730 -0.00410 -0.01970 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.17000 14.26000 -0.09000 -0.63114 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.32000 25.02000 0.30000 1.19904 富邦日本東証基金 23.01000 22.86000 0.15000 0.65617 富邦恒生國企ETF基金 22.27000 21.93000 0.34000 1.55039 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.47000 12.64000 -0.17000 -1.34494 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 35.71000 34.78000 0.93000 2.67395 富邦深証100基金 11.61000 11.48000 0.13000 1.13240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.17000 30.48000 -0.31000 -1.01706 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.00200 8.98820 0.01380 0.15353 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.48590 9.47010 0.01580 0.16684 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32090 9.30550 0.01540 0.16549 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.82130 9.80610 0.01520 0.15501 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.77350 9.75720 0.01630 0.16706 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60360 9.58760 0.01600 0.16688 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.65790 9.64120 0.01670 0.17321 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51980 8.52560 -0.00580 -0.06803 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.48370 9.48890 -0.00520 -0.05480 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08840 9.09350 -0.00510 -0.05608 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43160 10.43870 -0.00710 -0.06802 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.14090 10.14640 -0.00550 -0.05421 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77500 9.78050 -0.00550 -0.05623 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.19670 9.20130 -0.00460 -0.04999 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.58580 9.59070 -0.00490 -0.05109 富達卓越領航全球組合基金 15.12000 15.09000 0.03000 0.19881 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.77000 8.77740 -0.00740 -0.08431 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.41560 9.42230 -0.00670 -0.07111 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22250 9.22910 -0.00660 -0.07151 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.83350 9.84180 -0.00830 -0.08433 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74190 9.74890 -0.00700 -0.07180 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57410 9.58100 -0.00690 -0.07202 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29220 9.29840 -0.00620 -0.06668 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61240 9.61890 -0.00650 -0.06758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.46000 10.29000 0.17000 1.65209 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.32000 10.16000 0.16000 1.57480 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.36000 11.29000 0.07000 0.62002 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.53530 9.52790 0.00740 0.07767 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.25940 9.25670 0.00270 0.02917 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.74980 8.75260 -0.00280 -0.03199 富蘭克林華美中華基金 14.76000 14.56000 0.20000 1.37363 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.05000 21.03000 0.02000 0.09510 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.38000 20.40000 -0.02000 -0.09804 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.97040 7.99490 -0.02450 -0.30645 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.21710 9.24100 -0.02390 -0.25863 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81190 9.83730 -0.02540 -0.25820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26520 9.29370 -0.02850 -0.30666 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02930 11.01460 0.01470 0.13346 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.86610 8.85430 0.01180 0.13327 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.34930 9.33690 0.01240 0.13281 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.02690 13.02800 -0.00110 -0.00844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.42070 10.42170 -0.00100 -0.00960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11320 10.10370 0.00950 0.09402 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.77790 7.77060 0.00730 0.09394 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.29870 9.29000 0.00870 0.09365 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.56270 10.55880 0.00390 0.03694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58800 7.58510 0.00290 0.03823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08830 9.08490 0.00340 0.03742 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41520 10.40000 0.01520 0.14615 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.82980 7.81830 0.01150 0.14709 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.28920 8.30000 -0.01080 -0.13012 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.43110 9.43880 -0.00770 -0.08158 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09260 10.10090 -0.00830 -0.08217 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63880 12.65520 -0.01640 -0.12959 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.11580 13.11200 0.00380 0.02898 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 富蘭克林華美第一富基金 42.29000 42.14000 0.15000 0.35596 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29050 10.29040 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.01950 8.00120 0.01830 0.22872 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.37130 11.34440 0.02690 0.23712 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.84360 9.85940 -0.01580 -0.16025 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.05810 11.07590 -0.01780 -0.16071 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.10070 7.11790 -0.01720 -0.24164 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.39830 9.41710 -0.01880 -0.19964 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33890 10.35960 -0.02070 -0.19981 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.68010 10.70610 -0.02600 -0.24285 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056 復華人民幣貨幣市場基金 11.53660 11.53570 0.00090 0.00780 復華人生目標基金 40.06470 39.65810 0.40660 1.02526 復華大中華中小策略基金 10.43000 10.20000 0.23000 2.25490 復華中小精選基金 79.12000 77.79000 1.33000 1.70973 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.89000 9.70000 0.19000 1.95876 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.22000 9.06000 0.16000 1.76600 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.35000 12.06000 0.29000 2.40464 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.40000 11.14000 0.26000 2.33393 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.61000 11.35000 0.26000 2.29075 復華六年到期新興市場債券基金 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323 復華全方位基金 32.34000 31.78000 0.56000 1.76211 復華全球大趨勢基金-美元 13.94000 13.70000 0.24000 1.75182 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.11000 20.77000 0.34000 1.63698 復華全球平衡基金-新臺幣 20.25000 20.12000 0.13000 0.64612 復華全球物聯網科技基金-美元 17.29000 16.87000 0.42000 2.48963 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.02000 15.65000 0.37000 2.36422 復華全球原物料基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 復華全球消費基金-新臺幣 13.85000 13.70000 0.15000 1.09489 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47430 11.47600 -0.00170 -0.01481 復華全球債券基金 13.52600 13.55330 -0.02730 -0.20143 復華全球債券組合基金 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.12000 14.16000 -0.04000 -0.28249 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 復華全球戰略配置強基金-美元 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327 復華有利貨幣市場基金 13.42230 13.42210 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.24000 13.94000 0.30000 2.15208 復華亞太成長基金 16.14000 15.66000 0.48000 3.06513 復華亞太神龍科技基金-美元 10.38000 10.13000 0.25000 2.46792 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.58000 10.34000 0.24000 2.32108 復華東協世紀基金 13.53000 13.46000 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14.31000 0.06000 0.41929 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 復華新興人民幣短期收益基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.59000 18.60000 -0.01000 -0.05376 復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 復華新興市場高收益債券基金B 5.94000 5.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 復華新興市場短期收益基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 復華滬深300 A股基金 24.60000 24.49000 0.11000 0.44916 復華數位經濟基金 65.62000 64.65000 0.97000 1.50039 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.94000 11.73000 0.21000 1.79028 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80300 9.80100 0.00200 0.02041 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.64860 9.64840 0.00020 0.00207 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.95720 9.95510 0.00210 0.02109 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.77000 9.76970 0.00030 0.00307 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.76080 9.76010 0.00070 0.00717 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.90780 9.91750 -0.00970 -0.09781 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79640 9.79190 0.00450 0.04596 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94290 9.94870 -0.00580 -0.05830 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.79530 9.79080 0.00450 0.04596 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94570 9.95150 -0.00580 -0.05828 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24980 9.24610 0.00370 0.04002 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06180 9.06370 -0.00190 -0.02096 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.71300 8.72390 -0.01090 -0.12494 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36320 11.35860 0.00460 0.04050 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.14530 11.14760 -0.00230 -0.02063 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83960 10.85310 -0.01350 -0.12439 景順主流基金 19.11000 19.37000 -0.26000 -1.34228 景順台灣科技基金 34.08000 34.34000 -0.26000 -0.75713 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.40000 21.39000 0.01000 0.04675 景順全球康健基金 17.64000 17.53000 0.11000 0.62750 景順貨幣市場基金 15.92210 15.92190 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.14000 35.61000 -0.47000 -1.31985 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.69000 15.61000 0.08000 0.51249 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.12000 14.07000 0.05000 0.35537 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67090 8.67070 0.00020 0.00231 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.35230 8.33980 0.01250 0.14988 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99500 10.99470 0.00030 0.00273 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56560 10.54980 0.01580 0.14977 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.51000 8.43000 0.08000 0.94899 華南永昌中國A股基金(美元) 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.56000 12.44000 0.12000 0.96463 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50160 9.49960 0.00200 0.02105 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.34860 9.35640 -0.00780 -0.08337 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71450 9.71250 0.00200 0.02059 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.55970 9.56770 -0.00800 -0.08361 華南永昌永昌基金 19.76000 19.93000 -0.17000 -0.85299 華南永昌全球亨利組合基金 14.26760 14.26960 -0.00200 -0.01402 華南永昌全球神農水資源基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.55000 15.53000 0.02000 0.12878 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.09000 14.01000 0.08000 0.57102 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.53000 13.47000 0.06000 0.44543 華南永昌物聯網精選基金 11.97000 12.15000 -0.18000 -1.48148 華南永昌策略報酬基金 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18550 16.18540 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.65310 24.73750 -0.08440 -0.34118 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92400 11.92390 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17050 10.16550 0.00500 0.04919 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.53850 10.54690 -0.00840 -0.07964 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.92790 9.92290 0.00500 0.05039 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.25640 10.26420 -0.00780 -0.07599 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03170 10.02710 0.00460 0.04588 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.33330 10.34210 -0.00880 -0.08509 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.88960 9.88510 0.00450 0.04552 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.18310 10.19190 -0.00880 -0.08634 華頓中小型基金 25.99000 25.79000 0.20000 0.77549 華頓中國多重機會平衡基金 12.88570 12.80530 0.08040 0.62787 華頓台灣基金 32.37000 31.78000 0.59000 1.85651 華頓平安貨幣市場基金 11.50620 11.50610 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.68000 17.54000 0.14000 0.79818 華頓全球高收益債券基金A 13.33260 13.34050 -0.00790 -0.05922 華頓全球高收益債券基金B 8.40170 8.40670 -0.00500 -0.05948 華頓全球黑鑽油源基金 6.20000 6.19000 0.01000 0.16155 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.01950 2.99150 0.02800 0.93599 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.18190 14.06290 0.11900 0.84620 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47680 0.47230 0.00450 0.95278 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.87720 11.83540 0.04180 0.35318 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.80700 10.76750 0.03950 0.36684 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.09040 11.06100 0.02940 0.26580 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.08680 10.06000 0.02680 0.26640 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.73590 11.69260 0.04330 0.37032 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.76830 10.72700 0.04130 0.38501 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.43000 12.31000 0.12000 0.97482 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.24000 11.14000 0.10000 0.89767 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.50000 12.38000 0.12000 0.96931 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41710 2.41530 0.00180 0.07452 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.95840 1.95600 0.00240 0.12270 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.20210 12.19250 0.00960 0.07874 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.03110 10.02320 0.00790 0.07882 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38100 0.38070 0.00030 0.07880 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32420 0.32370 0.00050 0.15446 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.57000 3.52000 0.05000 1.42045 匯豐中國動力基金(台幣) 16.76000 16.55000 0.21000 1.26888 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.48000 18.36000 0.12000 0.65359 匯豐台灣精典基金 24.52000 24.62000 -0.10000 -0.40617 匯豐全球趨勢組合基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 匯豐安富基金 25.56000 25.61000 -0.05000 -0.19524 匯豐成功基金 39.94000 40.19000 -0.25000 -0.62205 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43580 2.43380 0.00200 0.08218 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23180 2.22970 0.00210 0.09418 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.68540 11.67860 0.00680 0.05823 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.14500 8.13770 0.00730 0.08971 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38540 0.38500 0.00040 0.10390 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34800 0.34760 0.00040 0.11507 匯豐拉丁美洲基金 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023 匯豐金磚動力基金 15.10000 15.00000 0.10000 0.66667 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97280 14.97270 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.29000 5.30000 -0.01000 -0.18868 匯豐新鑽動力基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.52580 5.55700 -0.03120 -0.56145 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05310 9.08470 -0.03160 -0.34784 匯豐龍鳳基金-A類型 52.65000 52.86000 -0.21000 -0.39728 匯豐龍鳳基金-I類型 52.65000 52.86000 -0.21000 -0.39728 匯豐龍騰電子基金 38.50000 38.64000 -0.14000 -0.36232 匯豐雙高收益債券組合基金 12.30240 12.29120 0.01120 0.09112 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.83000 21.88000 -0.05000 -0.22852 新光中國成長基金(人民幣) 11.78000 11.57000 0.21000 1.81504 新光中國成長基金(美元) 12.80000 12.56000 0.24000 1.91083 新光中國成長基金(新臺幣) 12.33000 12.10000 0.23000 1.90083 新光台灣富貴基金 23.53000 23.74000 -0.21000 -0.88458 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 新光全球生技醫療基金(美元) 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94360 9.95160 -0.00800 -0.08039 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.38070 9.38020 0.00050 0.00533 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63510 9.64300 -0.00790 -0.08192 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.08030 9.07990 0.00040 0.00441 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 新光吉星貨幣市場基金 15.42700 15.42680 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 新光亞洲精選基金-美金 24.93000 24.76000 0.17000 0.68659 新光亞洲精選基金-新台幣 24.39000 24.20000 0.19000 0.78512 新光兩岸優勢基金 13.96000 13.72000 0.24000 1.74927 新光店頭基金 27.50000 27.55000 -0.05000 -0.18149 新光南非幣保本基金 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.60000 16.59000 0.01000 0.06028 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74420 9.74270 0.00150 0.01540 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03650 10.02600 0.01050 0.10473 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69080 9.68020 0.01060 0.10950 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32440 9.32300 0.00140 0.01502 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61670 9.60690 0.00980 0.10201 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.27950 9.26960 0.00990 0.10680 新光澳幣八年期保本基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 新光澳幣十年期保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 新光澳幣保本基金 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00950 10.01820 -0.00870 -0.08684 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.92960 9.93800 -0.00840 -0.08452 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.83570 9.84540 -0.00970 -0.09852 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.90170 9.91140 -0.00970 -0.09787 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.90430 9.91210 -0.00780 -0.07869 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.83480 9.84260 -0.00780 -0.07925 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.81520 9.82410 -0.00890 -0.09059 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88460 9.89350 -0.00890 -0.08996 瑞銀全球創新趨勢基金 7.41000 7.39000 0.02000 0.27064 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.03000 8.91000 0.12000 1.34680 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.87980 9.86330 0.01650 0.16729 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61220 9.59600 0.01620 0.16882 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84580 9.82870 0.01710 0.17398 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62150 9.60480 0.01670 0.17387 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68340 9.66580 0.01760 0.18209 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97230 9.95430 0.01800 0.18083 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.77170 13.75550 0.01620 0.11777 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.59380 8.58370 0.01010 0.11766 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.60690 36.66380 -0.05690 -0.15519 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.14650 37.15110 -0.00460 -0.01238 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.61030 38.64670 -0.03640 -0.09419 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09720 11.09420 0.00300 0.02704 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35920 10.36200 -0.00280 -0.02702 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.67530 13.40910 0.26620 1.98522 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.10870 10.88690 0.22180 2.03731 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.09000 10.88000 0.21000 1.93015 群益大印度基金-人民幣 12.97950 13.03130 -0.05180 -0.39750 群益大印度基金-美元 13.26620 13.31240 -0.04620 -0.34704 群益大印度基金-新臺幣 12.13000 12.19000 -0.06000 -0.49221 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.36350 12.36480 -0.00130 -0.01051 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.95710 12.95200 0.00510 0.03938 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.54290 11.54420 -0.00130 -0.01126 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.03890 11.03450 0.00440 0.03987 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.92100 9.92200 -0.00100 -0.01008 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.52630 9.52250 0.00380 0.03991 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.63940 9.64040 -0.00100 -0.01037 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.56580 9.56200 0.00380 0.03974 群益中小型股基金 51.67000 51.33000 0.34000 0.66238 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.86450 9.83970 0.02480 0.25204 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.95280 9.92280 0.03000 0.30233 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.00230 8.98450 0.01780 0.19812 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.77810 8.75610 0.02200 0.25125 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.85640 8.82970 0.02670 0.30239 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.01130 7.99550 0.01580 0.19761 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40500 11.39700 0.00800 0.07019 群益中國高收益債券基金-美元 11.22210 11.21370 0.00840 0.07491 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55870 10.55570 0.00300 0.02842 群益中國新機會基金N-人民幣 9.76350 9.59980 0.16370 1.70524 群益中國新機會基金N-美元 9.74340 9.57510 0.16830 1.75768 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.04000 9.88000 0.16000 1.61943 群益中國新機會基金-人民幣 8.65900 8.51380 0.14520 1.70547 群益中國新機會基金-美元 10.41810 10.23830 0.17980 1.75615 群益中國新機會基金-新臺幣 9.58000 9.43000 0.15000 1.59067 群益平衡王基金 19.23460 19.28500 -0.05040 -0.26134 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.10110 10.10180 -0.00070 -0.00693 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.47810 10.47360 0.00450 0.04297 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.17200 9.17260 -0.00060 -0.00654 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.51430 9.51010 0.00420 0.04416 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.93520 9.94190 -0.00670 -0.06739 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.77060 9.77640 -0.00580 -0.05933 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.43180 9.43820 -0.00640 -0.06781 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.35680 9.36230 -0.00550 -0.05875 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.99230 9.99910 -0.00680 -0.06801 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.07680 10.08280 -0.00600 -0.05951 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.59780 9.60430 -0.00650 -0.06768 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.99400 0.00000 9.99400 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04860 10.05020 -0.00160 -0.01592 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.37560 7.37680 -0.00120 -0.01627 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04230 10.04330 -0.00100 -0.00996 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97650 9.97630 0.00020 0.00200 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00370 10.00880 -0.00510 -0.05096 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04220 10.04330 -0.00110 -0.01095 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97650 9.97630 0.00020 0.00200 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00370 10.00880 -0.00510 -0.05096 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04230 10.04340 -0.00110 -0.01095 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97650 9.97640 0.00010 0.00100 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00370 10.00880 -0.00510 -0.05096 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04230 10.04330 -0.00100 -0.00996 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97650 9.97640 0.00010 0.00100 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00370 10.00880 -0.00510 -0.05096 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 群益全球關鍵生技基金-美元 14.89120 14.78210 0.10910 0.73805 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.16000 14.07000 0.09000 0.63966 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.12000 11.25000 -0.13000 -1.15556 群益印度中小基金N-美元 9.93910 9.98780 -0.04870 -0.48759 群益印度中小基金N-新臺幣 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 群益印度中小基金-人民幣 14.74870 14.82850 -0.07980 -0.53815 群益印度中小基金-美元 14.21550 14.28520 -0.06970 -0.48792 群益印度中小基金-新臺幣 15.85000 15.94000 -0.09000 -0.56462 群益多利策略組合基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.68000 15.66000 0.02000 0.12771 群益安家基金 26.68740 26.25260 0.43480 1.65622 群益安穩貨幣市場基金 16.06520 16.06500 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.37000 21.15000 0.22000 1.04019 群益亞太中小基金 13.78000 13.55000 0.23000 1.69742 群益亞太新趨勢平衡基金 17.44000 17.33000 0.11000 0.63474 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.55450 9.56610 -0.01160 -0.12126 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41910 7.42810 -0.00900 -0.12116 群益店頭市場基金 113.00000 111.15000 1.85000 1.66442 群益東方盛世基金 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 群益東協成長基金-人民幣 13.99030 13.96800 0.02230 0.15965 群益東協成長基金-美元 13.34550 13.31750 0.02800 0.21025 群益東協成長基金-新臺幣 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.24090 11.23140 0.00950 0.08458 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.78580 10.77540 0.01040 0.09652 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.12070 10.11570 0.00500 0.04943 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.01350 10.00500 0.00850 0.08496 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.61150 9.60220 0.00930 0.09685 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.01660 9.01210 0.00450 0.04993 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.11990 10.11010 0.00980 0.09693 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.79900 9.79070 0.00830 0.08477 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.78230 9.77280 0.00950 0.09721 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.07290 10.06790 0.00500 0.04966 群益長安基金 30.91000 30.48000 0.43000 1.41076 群益美國新創亮點基金-美元 14.63600 14.61080 0.02520 0.17248 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 群益真善美基金 17.82110 17.85180 -0.03070 -0.17197 群益馬拉松基金 133.83000 132.85000 0.98000 0.73767 群益深証中小板基金 15.98000 15.86000 0.12000 0.75662 群益創新科技基金 35.78000 35.26000 0.52000 1.47476 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.05610 9.94900 0.10710 1.07649 群益華夏盛世基金N-美元 10.05800 9.94580 0.11220 1.12811 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100 群益華夏盛世基金-人民幣 10.95110 10.83440 0.11670 1.07712 群益華夏盛世基金-美元 11.09030 10.96660 0.12370 1.12797 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.63000 17.46000 0.17000 0.97365 群益奧斯卡基金 29.89000 29.54000 0.35000 1.18483 群益新興金鑽基金-美元 13.52860 13.36200 0.16660 1.24682 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675 群益葛萊美基金 25.90000 25.52000 0.38000 1.48903 群益道瓊美國地產ETF基金 18.79000 18.94000 -0.15000 -0.79197 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.48000 8.41000 0.07000 0.83234 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.05000 13.28000 -0.23000 -1.73193 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.68830 11.65480 0.03350 0.28744 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.48220 11.43760 0.04460 0.38994 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.36670 11.32710 0.03960 0.34960 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71330 8.68850 0.02480 0.28543 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.41130 9.37480 0.03650 0.38934 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.00170 8.97030 0.03140 0.35004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.37000 30.30000 0.07000 0.23102 德信中國精選成長基金 12.39000 12.35000 0.04000 0.32389 德信台灣主流中小基金 20.41000 20.25000 0.16000 0.79012 德信新興股票組合基金 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 德信萬保貨幣市場基金 11.91970 11.91960 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.67000 10.67410 -0.00410 -0.03841 德信數位時代基金 27.78000 27.88000 -0.10000 -0.35868 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64710 11.64690 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.50000 16.64000 -0.14000 -0.84135 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.54000 19.47000 0.07000 0.35953 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.76390 9.74000 0.02390 0.24538 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.77150 13.73800 0.03350 0.24385 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.10470 8.09650 0.00820 0.10128 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.18430 11.15920 0.02510 0.22493 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32930 11.30490 0.02440 0.21584 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.77820 12.76640 0.01180 0.09243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.67000 18.66000 0.01000 0.05359 摩根中小基金 25.98000 26.19000 -0.21000 -0.80183 摩根中國A股基金 15.55000 15.36000 0.19000 1.23698 摩根中國A股基金(美元) 12.67000 12.50000 0.17000 1.36000 摩根中國亮點基金 14.59000 14.42000 0.17000 1.17892 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.04830 11.96710 0.08120 0.67853 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.95500 12.85730 0.09770 0.75988 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.43380 10.35630 0.07750 0.74834 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.38190 13.29180 0.09010 0.67786 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.85450 14.74250 0.11200 0.75971 摩根台灣金磚基金 21.51000 21.69000 -0.18000 -0.82988 摩根台灣增長基金 52.15000 52.57000 -0.42000 -0.79893 摩根平衡基金 28.22000 28.35000 -0.13000 -0.45855 摩根全球α基金 19.08000 19.08000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.38720 15.39850 -0.01130 -0.07338 摩根全球發現基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.82780 9.83130 -0.00350 -0.03560 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66050 10.66200 -0.00150 -0.01407 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.21470 10.21640 -0.00170 -0.01664 摩根多元入息成長基金-累積型 11.39250 11.39650 -0.00400 -0.03510 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.99840 10.00000 -0.00160 -0.01600 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.90320 10.83310 0.07010 0.64709 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.80600 13.71710 0.08890 0.64810 摩根亞洲基金 58.93000 58.62000 0.31000 0.52883 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.68260 8.66060 0.02200 0.25402 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.04420 10.01530 0.02890 0.28856 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.00790 8.98190 0.02600 0.28947 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.40840 12.37670 0.03170 0.25613 摩根東方內需機會基金 18.66000 18.56000 0.10000 0.53879 摩根東方科技基金 37.06000 36.87000 0.19000 0.51532 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470 摩根金龍收成基金 23.61000 23.31000 0.30000 1.28700 摩根第一貨幣市場基金 15.06540 15.06520 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.84000 14.65000 0.19000 1.29693 摩根新金磚五國基金 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 摩根新絲路基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 摩根新興35基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 摩根新興日本基金 25.11000 25.12000 -0.01000 -0.03981 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.64410 7.62770 0.01640 0.21501 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73450 9.70730 0.02720 0.28020 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.69620 9.67090 0.02530 0.26161 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.76070 10.73070 0.03000 0.27957 摩根新興科技基金 61.35000 61.96000 -0.61000 -0.98451 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33360 8.33670 -0.00310 -0.03718 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46600 10.47000 -0.00400 -0.03820 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.89930 8.90290 -0.00360 -0.04044 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.73730 9.73210 0.00520 0.05343 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.36450 9.35990 0.00460 0.04915 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.10250 10.10670 -0.00420 -0.04156 摩根龍揚基金 35.31000 34.87000 0.44000 1.26183 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 摩根環球股票收益基金-累積型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36690 9.36440 0.00250 0.02670 摩根總收益組合基金-累積型 11.23370 11.23060 0.00310 0.02760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.98000 26.25000 -0.27000 -1.02857 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69020 11.66700 0.02320 0.19885 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.06550 11.04320 0.02230 0.20193 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95880 9.94680 0.01200 0.12064 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39480 10.37410 0.02070 0.19954 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.86650 9.84660 0.01990 0.20210 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.87380 8.86310 0.01070 0.12073 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.72860 10.68440 0.04420 0.41369 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.40820 10.37610 0.03210 0.30936 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.95770 9.92070 0.03700 0.37296 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.75160 9.72560 0.02600 0.26734 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.80940 9.77300 0.03640 0.37245 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60610 9.58040 0.02570 0.26826 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.54120 11.52230 0.01890 0.16403 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.35970 11.34050 0.01920 0.16930 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19600 10.18640 0.00960 0.09424 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.05750 11.03940 0.01810 0.16396 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.86690 10.84850 0.01840 0.16961 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75640 9.74720 0.00920 0.09439 聯邦金鑽平衡基金 24.27830 24.18750 0.09080 0.37540 聯邦貨幣市場基金 13.14810 13.14800 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.58600 10.58580 0.00020 0.00189 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.15770 8.15760 0.00010 0.00123 聯邦精選科技基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87390 15.86710 0.00680 0.04286 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.41960 12.24820 0.17140 1.39939 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.32330 12.16010 0.16320 1.34209 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.86970 11.71250 0.15720 1.34216 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69640 11.69810 -0.00170 -0.01453 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95250 10.95730 -0.00480 -0.04381 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61310 10.61460 -0.00150 -0.01413 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65310 8.65690 -0.00380 -0.04390 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.25000 37.64000 -0.39000 -1.03613 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.56000 15.56000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.08000 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