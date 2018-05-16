[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/05/15 107/05/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華華人世紀基金 20.73000 20.04000 0.69000 3.44311 復華亞太成長基金 16.14000 15.66000 0.48000 3.06513 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.80000 43.48000 1.32000 3.03588 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.94000 4.81000 0.13000 2.70270 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 35.71000 34.78000 0.93000 2.67395 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.23000 22.65000 0.58000 2.56071 復華全球物聯網科技基金-美元 17.29000 16.87000 0.42000 2.48963 復華亞太神龍科技基金-美元 10.38000 10.13000 0.25000 2.46792 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.35000 12.06000 0.29000 2.40464 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.02000 15.65000 0.37000 2.36422 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.40000 11.14000 0.26000 2.33393 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.58000 10.34000 0.24000 2.32108 安聯中華新思路基金-美元 15.04000 14.70000 0.34000 2.31293 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.61000 11.35000 0.26000 2.29075 復華大中華中小策略基金 10.43000 10.20000 0.23000 2.25490 安聯中華新思路基金-人民幣 14.87000 14.55000 0.32000 2.19931 日盛亞洲機會基金 7.93000 7.76000 0.17000 2.19072 永豐中小基金 55.67000 54.48000 1.19000 2.18429 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.61000 13.32000 0.29000 2.17718 復華亞太平衡基金 14.24000 13.94000 0.30000 2.15208 日盛中國內需動力基金 11.54000 11.30000 0.24000 2.12389 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.10870 10.88690 0.22180 2.03731 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.67530 13.40910 0.26620 1.98522 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.89000 9.70000 0.19000 1.95876 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.09000 10.88000 0.21000 1.93015 新光中國成長基金(美元) 12.80000 12.56000 0.24000 1.91083 統一強漢基金(美元) 10.16000 9.97000 0.19000 1.90572 未來資產阿波羅基金 14.99000 14.71000 0.28000 1.90347 新光中國成長基金(新臺幣) 12.33000 12.10000 0.23000 1.90083 復華傳家基金 26.92550 26.43080 0.49470 1.87168 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------