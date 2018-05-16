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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/05/15  107/05/14  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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復華華人世紀基金                                                 20.73000   20.04000   0.69000    3.44311
復華亞太成長基金                                                 16.14000   15.66000   0.48000    3.06513
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.80000   43.48000   1.32000    3.03588
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.94000    4.81000   0.13000    2.70270
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            35.71000   34.78000   0.93000    2.67395
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.23000   22.65000   0.58000    2.56071
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.29000   16.87000   0.42000    2.48963
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.38000   10.13000   0.25000    2.46792
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.35000   12.06000   0.29000    2.40464
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.02000   15.65000   0.37000    2.36422
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.40000   11.14000   0.26000    2.33393
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.58000   10.34000   0.24000    2.32108
安聯中華新思路基金-美元                                          15.04000   14.70000   0.34000    2.31293
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.61000   11.35000   0.26000    2.29075
復華大中華中小策略基金                                           10.43000   10.20000   0.23000    2.25490
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.87000   14.55000   0.32000    2.19931
日盛亞洲機會基金                                                  7.93000    7.76000   0.17000    2.19072
永豐中小基金                                                     55.67000   54.48000   1.19000    2.18429
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.61000   13.32000   0.29000    2.17718
復華亞太平衡基金                                                 14.24000   13.94000   0.30000    2.15208
日盛中國內需動力基金                                             11.54000   11.30000   0.24000    2.12389
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.10870   10.88690   0.22180    2.03731
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.67530   13.40910   0.26620    1.98522
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.89000    9.70000   0.19000    1.95876
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.09000   10.88000   0.21000    1.93015
新光中國成長基金(美元)                                           12.80000   12.56000   0.24000    1.91083
統一強漢基金(美元)                                               10.16000    9.97000   0.19000    1.90572
未來資產阿波羅基金                                               14.99000   14.71000   0.28000    1.90347
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.33000   12.10000   0.23000    1.90083
復華傳家基金                                                     26.92550   26.43080   0.49470    1.87168
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