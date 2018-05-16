

◆盤勢分析

因美債收益率大漲與美元走升，道瓊指數結束連八紅，周二收盤四大指數跌幅介於 - 0.68%~-1.20%。在個股方面，NVIDIA 下跌 3.84%、特斯拉收跌 2.67%、高通收跌 1.94%、英特爾收跌 1.79%、蘋果收跌 0.91%、台積電 ADR 下跌 1.63%，而美光上漲 1.91%、AMD 上漲 1.8%。

周二晨間亞洲股市呈現開高後回落，台股早盤以小高盤開出，因盤中在 2330 台積電，2317 鴻海、2882 國泰金等權值股走弱，指數震盪翻黑。最終指數下跌 77.66 點，收在 10,874.73 點，跌幅 0.71%，成交量小幅擴增至 1,531.55 億元；OTC 指數下跌 0.6%，收在 152.57 點。

技術面與籌碼面：

1. 均線：近期台股緩步走揚，目前短天期均線逐漸翻揚。

2. 量能：周二為帶量黑 K 棒，吞噬周一小紅十字棒，中止台股連七紅走勢，短線指數將轉為震盪格局。

3. 技術指標：KD 指標 K 值高檔向下，開口轉為收窄；MACD 柱狀體持續翻揚。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 20.91 億元；外資 - 9.13 億元、投信 - 1.84 億元、自營 - 9.93 億元。

電子類股：

被動元件：指標龍頭 2327 國巨 4 月 EPS 7.43 元，優於市場預期，法人持續調高目標價，股價盤中觸及 1000 元，改寫被動族群股價新高紀錄，2492 華新科、3026 禾伸堂盤中急拉漲停價位，但整體族群收盤普遍呈現漲幅收斂。

MSCI 新增股票：晨間 MSCI 宣布季度調整，標準指數新增 2492 華新科，且中小型指數將新增 10 檔小型股，包括 2031 新光鋼、2367 燿華、2388 威盛、2481 強茂、3708 上緯投控、6153 嘉聯益等周二股價表現優於大盤。

顯卡：2425 承啟首季財報亮眼，早盤急攻漲停，帶動顯卡相關的 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺逆勢抗跌。

非電子類股：

風電：風電股逆勢揚帆，指標股 3708 上緯投控早盤快速漲停，帶動 2208 台船、9958 世紀鋼、1514 亞力、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構盤中漲幅超過 3%。

紡織：1457 宜進因處分花壇廠房入賬，推升首季 EPS1.58 元，股價上漲超過 4%；帶動子公司 1413 宏洲上攻至漲停價位。

重點訊息：

上市櫃獲利創 Q1 新高，金融股第一季稅後盈餘大增，帶動上市櫃整體獲利合計衝上 5,356.9 億元，為歷年同期首次登上「5」字頭，並蓋過蘋概股獲利不佳因素，年增率達 2 成 1，與去年第 4 季相比也僅衰退 13.9％，優於市場預期。

受惠 PVC、ABS、PS 報價墊高，塑化專業廠 1305 華夏、1309 台達化及 1312 國喬首季獲利報喜。華夏獲利年增 43.21％，EPS1.1 元，列台聚集團領先；台達化挾獲利 1.89 億元，年增 108.1％，EPS 0.58 元勇奪最佳進步，列集團亞軍。第 2 季需求活絡加溫、油價高檔，加上國際間多條產線進入歲修，導致市場對供應短缺擔憂加劇，SM、ABS 現貨行情看回不回；SM 每噸報價從 1,300 美元墊高至 1,400 美元，ABS 也站穩每噸 2,000 美元高檔。市場推估，活絡市況有望延續至 6 月。

