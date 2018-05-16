蘋果庫克告訴特朗普：與中國貿易戰是錯誤的

摘要：蘋果公司CEO庫克表示，他4月底與特朗普總統在白宮會面時，曾批評了後者對中國的貿易政策。庫克說，他的講話集中在中美貿易的重要性上，並談及中美雙方的合作將如何促進中美以及其他國家的經濟。周二在接受彭博社的採訪時，蘋果公司CEO庫克(Tim Cook)表示，他4月底與特朗普總統在白宮會面時，批評了後者對中國的貿易政策。庫克說，他的講話集中在中美貿易的重要性上，並談及中美雙方的合作將如何促進中美以及其他國家的經濟。

庫克承認，美國以前的貿易政策有缺陷，但是特朗普總統的做法也有問題，他說，「我認為，關稅不是正確的解決方式。」

4月25日，蘋果公司CEO庫克去白宮面見美國總統特朗普，是代表著整個高科技行業，意在緩和美中兩國之間持續發酵的貿易摩擦。

彭博社此前報道，此次會面的主要議題應該就是貿易戰。當時，特朗普政府決定對中國進口商品征收高達1500億美元的關稅，這不僅加劇了中美兩國之間的貿易緊張關系，也將影響蘋果在亞洲的業務，因為蘋果龐大的生產鏈主要就是集中在中國。

華爾街見聞此前文章提到，投行Jefferies的報告指出，美國大企業有上千億的美元收入都要由貿易戰決定命運。報告指出，十六家美國大企業去年在中國市場的合計營業收入為1055億美元，占這些企業全年總營收的23%。其中蘋果排名第一，去年在中國市場的收入達448億美元。

2011年，庫克成為CEO之後，中國成為蘋果公司最為重要的市場。中國有41家蘋果零售店，成為美國之外，蘋果零售店最多的國家。

目前蘋果公司還未受到中美貿易關系緊張的影響，第一財季，蘋果公司美洲的營收達350億美元，在中國的銷售達180億美元。

雖然不支持特朗普的貿易政策，但蘋果公司一直對特朗普的減稅政策表示歡迎。庫克表示，蘋果公司將於今後五年，以稅款、雇傭以及建新廠的方式，從海外帶進350億美元，並增加300億的資產支出。

庫克還說，未來蘋果公司將進行股票回購，「因為我們認為我們的股票擁有很好的價值。這對經濟也有好處，因為如果人們賣出股票，他們將支付收益稅。」

*本文來自華爾街見聞

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