【華冠投顧】台股如期進到「清水休息站」 換「檔」再上更有利

◆盤勢分析

焦點個股 : 3532 台勝科、6182 合晶、2481 強茂、2408 南亞科、2317 鴻海

昨天當全市場歡欣鼓舞時，昇楷事先提醒大家「摩台期及 OTC 指數露出台股北上將進入 "清水休息站" 的訊號」，今天馬上得到盤勢呼應，大盤 - 77 點收最低，OTC 指數 - 0.6%。

今日大盤Ｋ棒出現高檔帶量陰線吞噬型態，若按照教科書的說法是強烈轉折訊號，不過盡信書不如無書，短線就只是在「清水休息站」休息個幾天，待去化完本波急漲的獲利了結賣壓後，一旦量縮便可望繼續北上。為何急漲至今還可以偏向樂觀看待呢？先回顧這波急漲走勢，5/4 當大盤在 10500 點時，昇楷提醒 "內資已為台股打入強心針"，5/8 又提醒 "520 行情要起飛"，一路漲到這幾天，各家財經媒體也紛紛調頭唱旺 520 行情，然而這會帶來一個矛盾，亦即市場一方面開始認同 520 前還會有行情，另一方面當時間愈接近 520 反而會愈想賣股，因為大家都害怕 520 時間點一過，就沒人來拉股票了，換句話說，如果大盤不經修正，本週愈接近尾聲，賣壓將愈重，尤其這波短線急漲已累積不少獲利了結賣壓，賺錢的股票更容易隨便砍，因此就多頭控盤者的角度而言，短線回檔先讓賣壓消化，下半週若真要拉抬才不會遇到一堆賣壓，所以這邊回檔反而健康，等成交量縮下來（最好降到 1400 億之下或更低），便有利再攻。

昨日建議大盤休息過程，可留意「漲價、生技、蘋概族群」。漲價族群包含二極體、DRAM 及軟硬銅箔基板，介紹的個股 2481 強茂今日漲停鎖死，5425 台半及 (雅典娜)2408 南亞科逆勢上漲，生技指數更是逆勢 + 1.02%，蘋概股今日表現稍弱，受 2317 鴻海下跌拖累，普遍量縮回檔。上列族群是現階段可以著墨的標的，至於正乖離已大的強勢族群如被動元件和矽晶圓 (3532 台勝科、中美晶…)，則儘量等待壓回量縮再低接。今天盤後影音介紹一檔蠢蠢欲動的單兵突破股《刀龍傳說》，可自行到官網觀看，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)，會持續發文追蹤提醒。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

