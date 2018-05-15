【運達投顧】蘋果+油價+利率=指數震盪加劇

◆盤勢分析

台股今天開小高後賣壓出籠，記得上週五我們對本週台股的走勢研判是前半週高檔震盪後半週小心壓力加重，以今天走勢來看依照我們預測的在走，是否台股反彈已經有見高點的風險? 幾個重點分析:

1. 就美國股市來看美股反彈至今也開始出現震盪，在此多方停頓的原因跟油價匯率變化有關，昨天 10 年期公債殖利率上漲來到 3.008，而油價也再創新高來到 78.23(北海布蘭特原油) ，可見美國通膨在油價上漲的帶動下已經開始增溫，而公債殖利率也開始反應因此 6 月升息的機率是百分百美元就不會走弱，所以 5 月下旬要開始留意美元的變化，美元目前漲多後稍走區間但也守在年線 92.5，若美元轉強突破 93.4 那麼國際股市又會受到波及，因此在操作上不宜過度追高，今天台股壓力會出籠也是跟匯率有關，新台幣匯率一開盤就出現貶值所以外資匯損壓力仍未化解，若美元在 5 月下旬出現轉強那麼台股要提防還有回測半年線支撐的壓力。

2. 今天亞洲股市全部都出現下跌這都跟亞洲匯率貶值有關，其中貶值最多的是韓圜，一週來亞洲市場或多或少都有反彈，但是就南韓股市最弱勢半年線站不上反而還有回測年線的機會，因此就亞股的結構來看要小心南韓股市跌破年線出現頭肩頂開始走補跌，這一定會對亞洲股市造成較大的壓力，因此台股無法持續走攻擊反而會受拖累有先下探半年線的風險。

3. 就台股結構分析，昨天我們說明鴻海減資是利空，今天外資也提出質疑而且鴻海的第一季財報創 4 年同期的新低，鴻海今天股價跌破昨天低點代表昨天進場買進者全部套牢，鴻海營收衰退主要還是跟蘋果的獲利對代工廠不利有關，因此也影響到相關蘋概股，台積電而法續彈指數就無法續攻影響到台灣 50 今天跌破昨天低點且有領先指數回測半年線的機會，既然台灣 50 都不強那麼台股漲勢就會結束，近日要留意若是蘋果股價從高檔下跌那麼蘋概股的的壓力就會加重不利指數的發展。

4. 美股近日漲幅最大漲以生技股為主，昨天 NBI 生技指數又漲了 1% 多可見目前在美股生技股也是市場資金避風港，今天生技股在台股漲幅高達 1% 資金又慢慢回流到生技，不過生技股這次的上漲仍要提防指數若是下旬壓力加重那麼高檔的生技股就不宜在此追高，所以我們建議掌握低檔的生技股才不會受到盤勢影響，如近期介紹的景岳今天續強創 5 月來的新高，其它仍在低檔的生技股有基亞益得鐿鈦佰研承業醫等可留意補量的攻擊訊號。

5. 油價再創新高也使得美股表現最強者是能源股以及太陽能概念股，今天台股太陽能族群受到第一季財報公佈仍無法獲利影響下跌，但太陽能股下跌量縮且沒有個股創低點可見股價早就反應獲利不佳的走勢，除了美股太陽能上漲外，大陸太陽能的補貼將在 6 月底到期所以拉貨潮帶動供應鏈報價上漲，且今天全球需求上看 105.88GW 因此太陽能族群已經有需求增溫的現像，因此個股已經落底可留意太陽能是下波電子股的補漲族群。

※運達投顧 蕭春源 分析師

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