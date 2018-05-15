工銀國際: 未來 A股在MSCI 的佔比應在15%以上

工銀國際證券發表報告指出，今日MSCI宣布將234只A股被納入MSCI指數體系。納入因子爲2.5%，2018年8月將會提升納入比例至5%。此次納入的股票數量要略多於2017年6月計劃的222只股票，但8月前的納入因子低於原計劃。8月後A股在MSCI的佔比估計在0.75%左右，這遠低於A股市值與交易額在新興市場股市中的佔比的。納入MSCI初步將帶來大約200億美元資金流入，而A股每日交易額在500-1000億美元之間，納入指數不會對A股市場目前的交易風格與市場趨勢帶來實質影響。

未來 A股在MSCI 的佔比應在15%以上，估計將會需要5-10 年，這背後其實是A股市場進一步國際開放的過程，國際化應在5-10 年內有重大的進展。

雖然，A股納入MSCI 的短期實際影響有限，但心理影響相對較大，這會推動部分投資者會追逐相關股票，形成的存量資金博弈。從公司市值佔比來看，最高的屬於銀行業，非銀金融和食品飲料。這些板塊雖然之前已經有了一部分資金的流入與上漲，但在未來受相關新聞的影響，仍可能相對獲益。

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