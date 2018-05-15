【華冠投顧】林驛銘: MSCI台股權重雙降，台股終結連7紅!

儘管昨日美股三大指數收紅，台股仍受 MSCI 權重雙降影響，指數開高震盪走低，由紅翻黑，下跌 77 點，以 10874 作收，成交量 1531 億元，價跌量增格局。

大盤昨日上漲 93 點提到雖然指數連七紅，但成交量萎縮下來，價漲量縮要震了，今日果然就出現拉回走勢，符合預期。今日盤面主要電子權值股休兵整理，台積電 (2330)跌 2.5 元 來到 230.5 元，鴻海 (2317)跌 3 元來到 86 元，股王大立光 (3008)跌 115 元來到 4090 元。金控股國泰金 (2882)，新光金 (2888)，中信金 (2891) 等都下跌。盤面僅靠被動元件撐盤以及撐住人氣，龍頭國巨(2327) 漲停股價登上 1000 元，禾伸堂 (3026)，蜜旺實(8043)，華新科(2492) 等皆以漲停作收。個股方面: 商丞 (8277)首季 EPS 0.23 元，較去年轉虧為盈，放量漲停，一舉躍過月線、季線。精材 (3374) 獲外資、自營商聯手轉買超股價漲 5%。康聯 - KY (4144) 首季 EPS 1.22 元，賺贏去年同期，帶量強漲漲停，收復季線、挑戰月線。錸德 (2349)，中環 (2323) 等 第二季淡季不淡，預估 CD-R、DVD-R 有五年的迴光返照期，未來兩年藍光及檔案光碟將崛起，股價紛紛漲停，錸德股價更連拉出四根漲停板，鎖單量還高達 70496 張。

台股昨日跳空續強，連 7 天收紅，但成交量首度萎縮下來，今日出現震盪拉回很正常是好事，未來這 2 天把握拉回找買點機會。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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