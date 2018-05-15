【華冠投顧】上漲8天時間轉折 回檔修正清洗浮額

藍慶賜 分析師

大盤連 7 紅之後，來到 8 天時間轉折，回檔修正清洗浮額。昨天大盤突破下降壓力線後，今天就回檔測試下降壓力線，這是正常的技術現象。本波上漲的走勢中有兩個跳空缺口，而這兩個缺口也是多頭的支撐，觀察缺口回補情形，若出現量縮止跌的走勢就有可能是回檔結束的訊號。

MLCC 被動元件三雄 (2327) 國巨、(2492)華新科、(3026)禾伸堂 3 檔都遭到證交所警示，股價持續走軋空行情而全面大漲，是這波漲勢最兇的飆股。昨天受惠日本矽晶圓大廠 SUMCO 表示供需緊繃，而強勢上漲的矽晶圓族群 (6488) 環球晶、(3532)台勝科、(5483)中美晶、(6182)合晶，則隨大盤回檔修正也同步下跌，走勢與大盤一致。

另外，MSCI 公佈全球小型指數成分股新增 10 檔，除了 (3682) 亞太電信尾盤遭到摜壓，(3563)牧德漲多回檔之外，其餘 8 檔都有不錯的表現，(6153)嘉聯益、(6548)長華科、(2031)新光鋼、(2481)強茂、(3708)上緯投控、(6541)泰福 - KY、(2367)燿華、(2388)威盛，調整結果將於 5 月 31 日收盤後生效。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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