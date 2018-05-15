【華冠投顧】明晟調權拉指數、風電產業受認可

鍾騏遠 分析師

◆ 一分鐘盤勢掃描

近 5 日新低點：

整理恐回測季線的 2888 新光金

空方趨勢出現買盤的 2105 正新

利空衝擊股價急跌的 5388 中磊

震盪恐回測季線的 8406 金可 - KY

橫向整理量能縮減的 4803VHQ-KY

近 5 日新高點：

創高鎖單量縮的 2327 國巨

MSCI 題材帶量向上 2367 燿華

強勢帶量創高的 2481 強茂

月線支撐帶量漲停的 4107 邦特

年線帶量站上的 3374 精材

指數今天漲多修正乖離，量能在尾盤急速放大，顯示出股價近期漲多之後，開始進入震盪格局。後續大盤是否強勢，以周四的 5 日線扣抵值到位之後，指數是否上漲，將可判斷後續強勢與否的關鍵日。下周開始，月線扣抵進入低檔區，對於指數而言，將會從壓力轉為支撐，後續盤勢仍舊偏多看待，6 月份的金川會，將會是中期多頭的觀察點。

被動元件繼續成為盤中的焦點，國巨突破 1000 元關卡，帶動整理族群續強向上，缺貨題材預期將會到年底，後續股價仍有表現的空間。今天逢 MSCI 公佈季度調整的個股，風電相關個股納入二檔，可見產業面已得到認同，後續趨勢成長仍舊可期，相關個股留意低檔轉正的指標，後續都有機會表現。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。