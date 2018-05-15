【華冠投顧】漲時重勢跌時重質

◆ 劉彥良 盤後分析

亞股漲多拉回，台股下跌 77 點收全場最低 10874 點，中小型股賣壓較前 2 個交易日更重，上市櫃共 925 家下跌。今日的拉回視為漲多息即可，520 前後政府護指數的行為還是會有，唯中小型股走勢會兩極化，所以選股就顯得更加重要。

漲時重勢跌時重質，【母親節禮物】資料中的 10 檔個股，今天共 8 檔收紅，其中 5 檔改寫近期新高，當中更有 3 檔漲停，而唯一下跌的兩檔僅小跌不到 1%。

資料中的個股，短短幾個交易日就為會員帶來豐厚獲利，其中【亮晶晶】3016 嘉晶波段 + 50%、【望夫石】8043 蜜望實波段 + 58%、【阿信】6173 信昌電波段 + 60%。而本周才開始啟動的【強哥】2481 強茂，繼昨天大漲 6%、今天一舉攻上漲停，此外資料中的第 6 檔也結束橫向整理攻上漲停並改寫近 15 個月前高。

同樣具漲價題材的半導體矽晶圓，今天收到 5483 中美晶大跌拖累，不過【嘉晶第 2】6182 合晶僅小跌 1.4%。昨日三大法人還聯手買超 7739 張，短暫休息過後可望向 6 字頭前進。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估