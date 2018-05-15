超百億美元收購遭拒？葡萄牙EDP計劃拒絕三峽集團報價

摘要：據彭博社，葡萄牙電力公司EDP計劃拒絕中國三峽集團提出的109億美元收購報價。此前三峽集團計劃稱願以5%溢價收購EDP剩余股份。受此消息提振，周一盤初EDP股價跳漲逾10%。目前，三峽集團已持有EDP公司23%的股權。

據彭博最新消息，葡萄牙電力公司EDP計劃拒絕中國三峽集團提出的109億美元收購報價。

截至發稿，EDP股價今日已上漲10.13%，報3.42歐元，高於三峽集團此前提出的每股3.26歐元出價。

在上周五的一份聲明中，中國長江三峽集團提出以91億歐元(109億美元)，全面收購葡萄牙最大上市公司EDP剩余股份，溢價近5%。目前，三峽集團已持有EDP公司23%的股權。若這一交易完成，它將成為中國在歐洲最大的收購案之一。

此次的收購報價每股3.26歐元，比周五在裏斯本EDP的股市收盤價3.11歐元/股高出4.8％。這將使整個集團的估值達到118億歐元，包含債務則約合256億歐元。三峽集團在聲明中還提到，將尋求持有EDP最少50％投票權。

英國《金融時報》報道提到，這筆交易將是全現金收購，其采訪到的參與該交易的人士表示，長江三峽集團希望利用EDP作為進一步擴大可再生能源國際擴張的平台。

上述報道稱，由於EDP不僅在葡萄牙承擔著該國發電機和配電裝置的主要生產和銷售工作，該公司在美國的風能和太陽能業務也在不斷增長，因此這筆交易勢必會引來葡萄牙和美國的審查。

受此消息提振，周一盤初EDP股價跳漲逾10%，遠高於中國三峽集團周五提出的收購價。據路透，這顯示市場認為將有其他競購出價或是中方將提高出價。

*本文來自華爾街見聞

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