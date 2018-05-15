無懼處置交易 國巨如噴火龍一度攻上漲停板 觸及千元大關

被動元件龍頭國巨 (2327) 無懼遭處置交易，今日股價開盤漲勢驚人不已，先是以 950 元開盤，接著如噴火龍一度漲停千元大關，續創歷史新天價。國巨今日起遭主管機關處以分盤交易，每 5 分鐘撮合一次，但在缺貨、漲價題材持續火熱中，開盤後強勢上攻，最高一度鎖停 1000 元，漲幅 9.53%，大漲 87 元，擠下 2000 年禾伸堂 (3026) 的最高價 999 元。



國巨因股價狂飆，上週五遭主管機關要求公布 4 月獲利數字，單月每股稅後純益 7.43 元，超過第一季每股稅後純益 12.15 元一半，內外資法人紛紛上修第二季及全年獲利目標，預估單季將有望突破 20 元，全年上看 80 元以上。



同樣遭處分盤交易的禾伸堂、蜜望實 (8043) 今日早盤也各自表現亮眼，禾伸堂一度漲停 260.5 元，漲幅 9.70%，為 17 年來波段新高點。蜜望實漲幅 9.98%，以 50.70 元亮燈漲停。



另外，華新科 (2492) 也大漲超過 9%，最高一度來到 312.50 元亮燈漲停，創 2000 年 4 月中旬以來波段高點。