【港股逛街嗎】CEO被調查！天喔國際該何去何從?

天喔國際證實CEO林建華被調查

天喔國際(01219-HK)5月10日晚發佈了一則公佈，再一次把自己推到了風口浪尖上，天喔已在其公佈中證實南浦創始人及公司CEO林建華被調查！資料顯示，林建華自2018年5月2日起缺勤，天喔國際目前已無法直接聯繫或接觸到林建華。

財華社瞭解到，林建華作為天喔國際主席、行政總裁兼控股股東，實益擁有14.25億股普通股股份，占天喔總股本約64.62%。

事實上，在此前幾天，就已有內地媒體報導林建華遭調查一事，調查涉及的主要是中國最大的包裝食品及酒類、飲料分銷商之一食品，林建華是南浦食品的創辦人，而南浦亦由天喔持股49%。故此，天喔國際便是這樣被波及的。

南浦受調查對天喔沒啥大影響？

而根據天喔方面消息，在5月2日至5月7日期間，中國有關部門曾斷續要求天喔提供南浦的若干財務資料，包括自2008年以來向南浦銷售的過往金額；南浦與公司的3間附屬分別在2016年、2017年及2018年3月底止進行交易的往來結餘。

資料顯示，截至2017年12月31日止財政年度，南浦作為天喔經銷商所貢獻收益及南浦作為天喔合營公司所貢獻溢利分別為人民幣3.7億元及人民幣71.6萬元，占天喔期內收益及應占溢利分別7.4%及0.4%。天喔指出，南浦對天喔國際的貢獻在過去3年一直下跌，並聲稱南浦受調查對天喔國際營運無造成重大影響。

天喔股價一路走低

儘管天喔國際把關系撇的如此清楚，但受上述消息影響，仍使得上周五天喔國際股價呈直線下降，昨日(14日)仍然延續萎靡，低見0.7港元，創上市以來新低，截止收盤，報0.73港元，兩日累計挫24.74%。事實上，該股自去年10月9日以來，股價便一路走低，截止目前跌幅已高達63%。

鑒於造成南浦今日局面的相關分析已經很多，這裏不再作闡述，我們簡要談談，作為和南浦一根繩上的螞蚱，天喔國際到底還能走多遠？近年來的情況又如何？

天喔國際基本情況

天喔國際於2013年9月上市，是一家主要從事生產及分銷食品及飲料業務的投資控股公司。並主要以“天喔”品牌及其它第三方品牌進行銷售。截止2017年12月31日止年度，天喔國際收入按年降3.8%至50.18億元人民幣，公司權益持有人應占溢利按年降21.9%至1.6億元人民幣。下表為近三年來天喔國際的盈利情況。

自2016年以來，天喔國際的純利開始出現大幅下降，到了2017年，淨利潤已由2015年的3.51元降至1.6億元。

第三方品牌VS自有品牌

作為一家經銷商，從其盈利情況看，第三方品牌產品仍是占了大頭的。截止2017年12月31日止年度，天喔國際來自第三方品牌的收益為31.77億元，同比增長8.17%，占總收益比重為63.31%；來自自有品牌的收益為人民幣18.41億元，同比下降19.33%，占總收益的36.69%。有分析指出，鑒於自有品牌缺乏成功的新產品，以及庫存水準的增加，天喔國際的自家品牌銷售在短期內或仍“乏善可陳”，此外近期的利潤率仍可能受到高庫存和運營成本上漲影響。

不過值得留意的是，天喔自有品牌歷年來的毛利卻遠遠高於第三方品牌的毛利。(下表為財華社統計的歷年來天喔自有品牌及其它第三方品牌的收益情況)

自有品牌才是主導？

儘管第三方品牌收益較多，但事實上，林建華的心似乎並不在別人家的產品上，過去數年，公司一直在尋找戰略合作。於2015年4月7日，附屬天喔集團與上海糖業煙酒訂立戰略合作協議，以加強海外市場擴展及品牌發展等範疇的戰略合作；推動創新及實施國際戰略的同時互相受惠於各方的戰略優勢；擴大貿易及商務等範疇的合作層次；及深化股東層面及附屬公司層面的合作層次。

而2015年9月24日，天喔集團又與上海眾敏訂立戰略合作協議，上海眾敏向天喔集團承諾其將就天喔國際的產品向天喔集團全面開放上海眾敏擁有的B2B平臺「眾美聯商城」平臺。

2016年11月3日，天喔國際又與複星的全資附屬複星產業控股有限公司訂立戰略合作協議，就雙方建立戰略合作關係以發展食品及飲料業務的框架達成共識。而時間到了2017年1月17日，再與複星的直接全資附屬複星高科技訂立戰略採購合作協議。

自有品牌路還能往下走嗎？

天喔國際進行的戰略合作多是為自有品牌開拓道路，可見自有品牌或許才是天喔國際的主導，此外，種種的戰略合作，亦讓股東覺得天喔國際或許可以借助戰略合作者的東風，開闢一條屬於自己的道路，然而現在南浦食品出了這樣的事，主席兼CEO林建華被帶走，天喔國際的自有品牌路還能往下走嗎？天喔國際這艘船又將會駛向何方？

作者：陸小梅

編輯：張駿芬、唐文英

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