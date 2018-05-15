234支A股入摩 恒指開市微升32點

MSCI宣布234支A股將納入新興市場指數和中國指數，消息利好A股。港股今早輕微高開，恒指報31573點，升32點，升0.1%；成交20億元。國指報12579點，升34點，升0.27%。

耀才證券表示，美國股市周一輕微上升，美國總統特朗普就中興通訊(00763-HK)的發言，緩和了投資者對中美貿易戰的擔憂。港股ADR個別發展，外圍市況對港股今早之表現影響不大。MSCI明晟今早公布半年度指數調整結果，將有234隻內地A股被納入MSCI的指數體系，總市值為219.69億美元。A股短期後市之表現將成關鍵，市場預料未來數年將有資金持續流入A股，有利中期後市之表現。目前宜留意上証綜指能否於短期內突破3200點關口，較關鍵的阻力位在則在4月11日高位3220點。

從技術上看，恒指連續三日企穩50天線之上，並於3月22日後以來首次收市企穩31000點關口之上，反映指數有望打破橫行之格局，目前較關鍵的阻力位在32000點關口，只要指數能於後市繼續企穩31000點關口，短期後市有望繼續向上試高位。

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