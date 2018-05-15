京城機電股份(00187-HK)：擬啓動廊坊天海解散清算程序

京城機電股份(00187-HK)公布，2018年5月11日，公司在第九屆公司董事會第四次臨時會議決議公告中披露了關於廊坊天海高壓容器有限公司提前解散併進行清算，併授權廊坊天海董事會釐定後續解散清算事宜的公告，現就此公告補充披露如下：

公司截至2017年12月31日止年度經審計合併財務報錶，營業收入12.03億元(人民幣，下同)，利潤總額3163.6萬元，淨利潤2086.8萬元，總資産19.25億元，淨資産5.88億元。廊坊天海截至2017年12月31日，營業收入1.58億元，利潤總額1989.26萬，淨利潤1989.26萬元，總資産1.37億元，淨資産1.025億元，分别佔公司截至2017年12月31日止年度經審計合併財務報錶營業收入13.13%，利潤總額62.88%，淨利潤95.32%，總資産7.10%，淨資産17.41%，其中利潤總額、淨利潤分别佔比較高，是因為廊坊天海2017年出售物業錄得利潤6032.79萬元所緻。

公告稱，2017年12月29日，公司披露了《關於廊坊天海高壓容器有限公司公開挂牌轉讓房地資産交易完成的公告》。截止目前，該項交易已完成。依據公司戰略部署，擬啓動廊坊天海解散清算程序。

董事會認為，廊坊天海解散清算符合公司最佳利益，且原廊坊天海大部分生産設備已轉讓給公司合併報錶範内的附屬公司，因此不會對公司合併報錶産生重大影響;剩餘其他生産設備將按公司資産處置製度執行，預計不會對公司合併報錶産生重大影響。

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