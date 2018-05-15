【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

中美之間的貿易戰爭暫時得到舒緩，從中興通訊的事件可以看出，中國習近平出面，與美國總統川普協助讓中興通訊恢復美國的營運，這項舉動，被市場認為有助中美的緊張貿易關係，將有機會得到舒緩。

周一在法國舉行的央行聯會，克里夫蘭央行主席，認為未來美國聯準會，應該將利率調升到 3% 之上，以維持國際之間的物價穩定，以及穩健的就業條件。此談話被市場認為，聯準會可能在 2018 年，會有四次的升息次數。

目前美國科技類股，各期均線，都呈現多頭排列，線型也逐漸離散中，後續指數若能沿布林上緣成長，則那斯達克指數，將有機會挑戰前波的高點，7637.27。而道瓊工業指數，今天來到半年線之上，未來如果中美貿易關係利空出盡，則指數不排除續強向上，挑戰前高！

#台股盤前重點

昨日外資大買台股 82 億，指數續強之後，短線雖布林仍有空間向上，但預期獲利賣壓也會逐漸出現，接下來月線扣抵進入低檔區，下周一月線仰角擴大，預期指數仍有上漲的空間。因此，今天開高的股票，若 KD 過高，則短線不妨獲利一趟。而個股輪動將進一步擴大到 PA、PCB、光學等，原則上，漲價題材仍在，族群之間輪動而已。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

