

◆盤勢分析

1. 美國與中國本週將進行第二回合貿易談判。川普承諾將協助中國科技公司中興通訊很快重新運作。川普與金正恩定於 6 月 12 日在新加坡會面。這兩位領袖的會面將是美國總統與北韓領袖史上第一次的會面。中國主管官員將重新檢討 Qualcomm 併購 NXP 半導體公司。NXP 股價大漲 11.9%，Qualcomm 股價亦上漲 2.7%。週一美股上漲，漲幅介於 0.09 至 1.26％，美股四大指數近期轉強站回季線。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量能大於 20 日均量較有助反彈的延續。

（2）均線：支撐為季線附近，壓力為 04/11 高點 11,016 至 03/11 高點 11,120 點。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值進入超買區，反彈仍有機會延續但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並進而挑戰 04/11 高點 11,016 點，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4.MSCI 宣布，234 檔中國 A 股將自下個月起納入 MSCI 中國指數及 MSCI 新興市場指數。據彭博報導，按照 2.5% 的納入因子，納入的 A 股在 MSCI 中國指數中所占權重為 1.26%，在新興市場指數中權重為 0.39%。未來將和 2018 年 8 月的季度指數評估同步，屆時納入因子將升至 5%。彭博指出，納入新興市場指數的最大三支成份股為工商銀行 A 股、建設銀行 A 股和中國石油 A 股。台股新增一檔，剔除一檔，新增的是 2492 華新科技，被剔除的是 3682 亞太電信。

5.2317 鴻海昨（14）日公布首季財報，受傳統淡季影響，單季獲利季減逾 66%，每股純益 1.39 元，為近五年同期低點，低於多數外資預期，但毛利率、營益率逆勢較前一季上揚，透露鴻海成本控管效益持續顯現，是財報兩大亮點。手機市場若成長趨緩將對鴻海業績帶來挑戰。

6. 華碩（2357）ZenFone 5 和 ZenFone MAX Pro 新機銷售超預期，執行長沈振來昨（14）日表示，目前新機「需求超級強」，礙於部分零組件供應不及，新機缺貨狀況要到第 3 季才能解除，有望帶動華碩手機部門第 3 季轉虧為盈。觀察華碩能否順勢突破前波高點 282 元。

7.2327 國巨公布 4 月單月 EPS 高達 7.43 元震驚市場，也引爆券商的獲利、目標價上修潮，多家券商預測國巨今年獲利將挑戰 8 個股本，由於 EPS 估值、產業結構、供需等條件均超越 2000 年盛況，國巨股價突破禾伸堂創下的 999 元天險，僅咫尺之遙。國巨是這一波景氣翻揚以來的最大贏家，國巨董事長陳泰銘選任董事時登記在名下的持股達 2.68 萬張，持股比率達 7.66％，以昨日漲停板價位 913 元計算，持股市值已逾 245 億元。不過受到短線漲幅過大影響，國巨、3026 禾伸堂今（15）日起將分盤交易，加上已經分盤交易的 2492 華新科、6173 信昌電，中高價位的 MLCC 股中，僅通路商 3090 日電貿還正常交易。留意被動元件族群追高的風險。

8. 不鏽鋼大廠大成鋼（2027）和新光鋼（2031）第 1 季業績唱旺。其中大成鋼伴隨美國鋁板捲需求大增，價格高漲，今年第 1 季業績大放異彩，稅後淨利大賺 13.02 億元、季增 5.67 倍、年增 4.76 倍，EPS 1.38 元，創 10 年來單季新高；另新光鋼第 1 季業績也不遑多讓，稅後淨利達 9.44 億元、年增 160.05％，EPS 3.09 元，優於去年同期的 1.19 元。留意鎳價對不鏽鋼價格的影響。

