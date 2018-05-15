【大慶證券】投顧盤前－外資續買  電子領軍攻11000點



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚維持震盪收高的格局，主要在於中美貿易戰的擔憂減少所致，昨日美國總統川普發文表示，願意協助中興通訊返回正常營運，市場解讀兩國於談判上將會各有所退讓，而美國與中國本週將進行第二回合貿易談判，在預期可能達成協議下，對於全球股市來說將是正面的訊號。此外，MSCI 宣布 234 檔中國 A 股將自下個月起納入 MSCI 中國指數及 MSCI 新興市場指數，對於陸股來說，在正式納入後將會吸引更多外資投入中國，加以目前位處低檔，陸股波段看好，至於美股來看，短線在中美貿易談判有望達成協議，研判將可維持震盪向上趨勢不變。

雖然上周五美股漲多後陷入震盪，然亞股昨日大多走高，此外，美元指數短線轉弱，也讓亞幣有喘息的空間，而美股四大指數技術面底部成型，短線上仍有持續反彈的空間，對於亞股來說將是正面的助益，在亞幣短線止貶轉升，加上美股已經回穩的狀況下，研判亞股本周仍有再向上反彈的空間。

在外資上周五現貨轉買超 88 億元、期貨加碼多單 8000 口的激勵下，台股延續上周五的氣勢再度開高收高，指數已經逼近 11000 點關卡，此外，520 將至政策持續偏多，也是激勵台股昨日再漲的主因，從技術面來看，台股短線即將來到 3 月份高檔套牢區，除非外資買超金額可以持續放大，否則指數在面臨壓力後仍將陷入震盪，研判 11000 點以上壓力還是沉重。以盤面來看，上周五大震盪的被動元件，昨日在國巨公布 4 月份 EPS 達 7.43 元的利多激勵下回穩，多檔個股直攻漲停包括國巨、華新科、禾伸堂等，由於被動元件 7 檔個股上周五爆出 423 億元的大量，暗示短線有過熱的嫌疑，加上今日國巨、禾伸堂都被處以分盤交易，因此，未來仍要留意漲多後的獲利賣壓。而鴻海公布將減資兩成，股價跳空大漲回應，也帶動蘋果供應鏈輪動，短線蘋果供應鏈有望持續反彈，而矽晶圓在基本面大好的背景下包括環球晶、中美晶、合晶等都創下波段新高，其他包括 3D 感測、電動車、工具機等也都維持先前輪動的態勢，顯見多頭控盤的趨勢不變，在指標股沒出現大量黑 K 前，研判短線類股輪動趨勢延續。

