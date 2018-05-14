開發文創價值基金投資石尚企業 未來擬申請掛牌

開發金 (2883-TW) 旗下子公司中華開發資本因支持台灣文創產業發展而設立的「開發文創價值基金」，自 2013 年成立至今五年，其所投資的文創產業涵蓋台灣多元且極具特色的文創業別，現在更近一步跨足包括以古生物清修與科普通路為主要業務內容的石尚企業，而石尚企業更擬規劃於文創類股掛牌。

中華開發資本執行副總南怡君表示，開發文創價值基金的基金規模為新台幣 15 億元，投資產業以數位內容的比例最高，達 35%；其次是占比 25% 的時尚品牌、16% 為影視產業，13% 為飲食文化及 11% 的創意觀光業，石尚企業屬於其中的創意觀光業。

針對台灣的文創產業，中華開發創投董事長劉紹樑表示，文創產業發展的定位應擴大至「產業文創化」，開發文創價值基金投資主軸則著眼於具文創元素的民生消費產業，期許掌握「台灣文創元素之優勢」加上「擴展海外消費市場」的發展潛力，協助台灣文創者提升亞太地區及歐美的品牌價值及能見度。

南怡君表示，台灣文創產業發展具有高度挑戰，但開發金控旗下子公司具海內外產業鏈的關係網絡，提供投資戶多元的附加價值，未來將持續發掘優質文創事業進行投資，推動其文創元素價值以成功商業化、規模化、資本化的發展。

此次開發文創價值基金投資的石尚企業，設立於 1997 年，在古生物清修與化石買賣領域的專業地位，是大中華地區標本收藏家買賣物件具有公信的通路平台。石尚於兩岸設立「自然探索屋」、博物館通路發展迅速、備受關注，未來更規劃於資本市場文創類股掛牌。