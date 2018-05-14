【華冠投顧】賴昇楷: 「矽晶圓」如期往上噴 哪個族群會接棒奔?

焦點個股: 3532 台勝科、6182 合晶、6488 環球晶、3016 嘉晶、3406 玉晶光

上週大盤一路急行軍，短短一週便漲至三、四月間的套牢帶，短線面臨的解套賣壓與獲利了結賣壓都不算輕，此外週五晚間美股四大指數漲跌互見，外部並無特殊利多加持，然而今日台股依舊持續大漲，主因是 2317 鴻海現金減資以及 2327 國巨 4 月獲利爆衝為台股帶來獨家利多，鴻海家族、被動元件及矽晶圓族群都群起上攻，大盤終場 + 93 點逼近 11000 點整數關卡，OTC 指數更是 + 1.72%。

5/4 大盤在 10500 點時提醒 "內資已為台股打入強心針"，至今多頭幾已收復掉前波所有跌幅，今天更是出現連續第二個向上缺口，然而昇楷在整個市場又變得熱鬧滾滾的當下，也必須提醒短線多頭雖然氣勢如虹，但原本四大期指中表現最佳的摩台期已出現相對較弱的跡象，此外，OTC 指數亦同樣面臨短線正乖離偏大且逼近三、四月間大量套牢帶的問題，簡言之，台股多頭北上已差不多來到「清水休息站」，目前強勢股勿輕易追高，可待壓回量縮再考慮低接，多頭沒變心，往往指數震盪過程中會醞釀下一輪強勢族群或轉強股，可伺機著墨可望接棒的族群及單兵突破的業績股。

4 月底推薦並持續追蹤「矽晶圓」族群今天全面噴出，點名的 3532 台勝科、6182 合晶手牽手攻漲停，創波段新高，近期已經累積不小的漲幅，已上車的好朋友可自行設停利點。重點是再來哪個族群有機會接棒往前衝? 大致可留意蘋概股、生技股及漲價族群。蘋概股前波遇利空下跌，當中可留意個股籌碼在跌勢中不見散亂並且在利空過後馬上恢復多頭線形者，例如 3406 玉晶光、2474 可成...；漲價族群可多留意二極體、DRAM 及軟硬銅箔基板，例如 2481 強茂、5425 台半以及 5/7 介紹一路沿著五日線逐日墊高的《雅典娜》...；生技族群走勢比較分歧，避開線形不佳或基本面有疑慮者後，可留意 4114 健喬、4130 健亞、8436 大江... 等。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。