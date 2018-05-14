【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

日 KD 持續黃金交叉，指數上漲第 7 天

【矽晶圓】【被動元件】輪漲，【PA】【塑化】【整流二極體】看好

【盤勢分析】

美股週五漲跌互見，台股延續著反彈格局，主因當然是郭董的鴻海助攻？行情從上上週四台灣 50KD 低檔背離，上上週五黃金交叉，到加權上週一的黃金交叉，今續漲 93.41 點，K 線出現連 7 紅！完全不讓空頭喘息！很多人漲也怕，跌也怕，亂猜行情預設立場，錯失了一波行情？相關行情可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 持續黃金交叉 (由上上週率先轉強的台灣 50 策動)，指數再漲 93.41 點，週 KD 出現黃金交叉 (週五確認)！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數震盪後還能拉高，主因 2317 鴻海開高後，撐在相對高，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【塑化】【PA】【整流二極體】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，反彈格局從小漲到大漲再到漲不動，潮起就會潮落！看似一切都是那麼的順其自然，其實中間有很多的看盤技巧 (有心學習的人可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】)，指數第一道關卡 60MA 今已越過，並順勢翻揚向上，但又接近了 11000 的心理關卡，隨時提高警覺

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+53 元漲停板收 583 元)，5483 中美晶 (+13.5 元漲停板)，6182 合晶 (+5.2 元漲停板)、3532 台勝科 (+14 漲停板)，3707 漢磊 (+1.4)、3016 嘉晶 (+4.5 元漲停板)，全市場大家又開始再討論矽晶圓囉，這族群就是長線保護短線

◎【被動元件】：2327 國巨 (高 913 收 913 漲停板再創歷史高，主因 4 月份 EPS7.43 元)、2492 華新科 (+25.5 漲停板)、2456 奇力新 (+9.5 元盤中漲停板)、3068 美磊 (+5.6)、6173 信昌電 (+4.4)、3026 禾伸堂 (+21.5 元漲停板收 237)、3624 光頡 (+3.5)、5317 凱美 (+2.9)、2375 智寶 (+1.85)、6127 九豪、8043 蜜望實 (+4.15 漲停板)、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦 (+1.5)、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅 (+7.3 漲停板)、5255 美桀，留意法人進出

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯、4721 美琪瑪 (+3.5)、4739 康普 (+2.5)，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗 (+7)，持續留意 TESLA 股價

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬 (+0.6)、1314 中石化、1326 台化，留意國際原油價格！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(4 月營收狂掉週五股價跌停，今續跌 14.5)，3661 世芯(+5)、3228 金麗科(+2.15)、3035 智原(+1)，3443 創意、5386 青雲、2425 承啟、2465 麗臺、2376 技嘉(+1.6)、3515 華擎、2399 映泰、2377 微星(+8)，留意比特幣走勢(5 月 14 日到 16 日 Blockchain Week)

◎ PA 三雄：3105 穩懋 (+23.5)、2455 全新 (+1)、8086 宏捷科 (+0.5)，可關注 LUMENTUM 及 AMS AG 股價

◎ 整流二極體：2481 強茂、5425 台半、5305 敦南、6573 虹揚、3675 德微，此族群也有調漲報價的題材可留意