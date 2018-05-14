【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<今天持股就有 (三檔股票 漲停板) 囉。>

今天多頭持續發動攻擊，終場大盤上漲 93 點，以 10952 點作收，量能的部份為 1435 億元。

重點持股報告。

<今天持股就有 (三檔股票 漲停板) 囉。 >

(00636 國泰中國 A50) 今日強勢股。

(6449 鈺邦) 上周五雖有回檔，但是股價沒有破關鍵 K 系統，所以操作就是簡單的續抱即可，今天鈺邦就很給面子的漲起來囉。

(5317 凱美) 一樣上周雖稍有回檔，但一樣沒有破系統，操作就不用慌也不用猜，簡單續抱即可。結果今天凱美盤中就上漲 6%，表現還不錯唷。

(1710 東聯) 股價創波段新高啦。

(1326 台化) 股價創波段新高啦。

(3090 日電貿) 今天盤中差一檔就亮燈漲停板囉，股價再創波段新高啦。太棒了，今天獲利直接拉高接近 10%。對的時間買對的股票，獲利自然來，感謝囉。

(5483 中美晶) 今天直接帥氣的亮燈漲停板啦。放了一個愉快的假期，回來獲利直接增加 10%。並且中美晶超過一百元的股價，量能也高達 4 萬七千多張，資金大的朋友，要怎麼買要怎麼進出都不是問題。開大門走大路，讓美好的獲利進入我們的生活。恭喜新進會員們獲利都跟上來囉。

(8043 蜜望實) 擁有蜜望實、實在好幸福。會員們擁有蜜望實，真的超級幸福的啦，特別是在獲利的部份。今天蜜望實 ( 再度 ) 亮燈 漲停板，短短幾天已經上漲了 ( 3 9 % ) 囉。運用關鍵 K、只賺甜蜜期，就是我們操作的方式，而一直以來都有著不錯的結果，希望跟著一起獲利的朋友，老師很歡迎大家跟上來唷。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、1326 台化、5483 中美晶、3090 日電貿、8043 蜜望實、5317 凱美、6449 鈺邦、00636 國泰中國 A50。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)