【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

嘉晶，環球晶都漲停，再來呢？

今天大盤量縮上漲，還是多方控盤，回補規劃的目標缺口壓力 10889 點，不過量能有點不足，需要補量上漲，否則很容易拉回洗盤測試支撐，短線支撐 10782 點。操作有節奏有系統，不要隨著消息逐流，像上周一早上直播分析矽晶圓整理完畢要攻擊，那時候市場上一堆人在追逐生技股，只有龍哥跟大家分析矽晶圓要準備上漲，從低價的 3016 嘉晶和 6182 合晶，再到高價 5483 中美晶和 6488 環球晶，現在是不是看到美好的果實了呢？這時候操作不用追價了，要佈局 5 月份產品要漲價的個股，股價比較容易上漲，操作風險較低。



龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；先前龍哥帶會員佈局 2454 聯發科和 6274 台燿，都創高；強哥 - 2481 強茂，大漲創高；分享很久的 5483 中美晶和 6488 環球晶，營收爆發，籌碼穩定，整理完畢之後再度攻擊，籌碼轉進低價矽晶圓 3016 嘉晶和 6182 合晶，今天還是創高；推薦的 2492 華新科和 3026 禾伸堂持續大漲創高，被動元件指標沒有任何改變，續抱就能夠有大獲利；這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？當然，漲多的個股不要追價，低檔佈局剛整理完成的主力股，獲利空間大，風險較低。

今天外資期貨多單減少 682 口，自營商期貨空單減少 1944 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權中性偏空佈局，外資期貨多單小額減少，代表多方沒有積極加碼，不過也還未獲利了結，自營商選擇權短線中性偏空佈局，大盤回補缺口，可惜量縮，籌碼沒有積極加碼，應該還有高點，不過要注意洗盤。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股。最近漲價效應的個股最強勢，從被動元件到矽晶圓，甚至原油概念都在大漲創高，看看華新科和禾伸堂強勢攻擊，上星期一早上直播預告矽晶圓整理完畢，從中美晶，環球晶，再到嘉晶和合晶，回測後重新轉強，都可以持續操作；現在有一個族群的產品準備漲價，有機會複製被動元件和矽晶圓的走勢，股價已經開始有反應，最後上車機會，建議大家趁低檔一起佈局，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。



【籌碼穩定的個股】

3016 嘉晶，6182 合晶，5483 中美晶，6488 環球晶，

2492 華新科，3026 禾伸堂，3596 智易

1312 國喬，1710 東聯

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10566 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10500 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估