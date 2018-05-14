【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

日線連七紅，大漲近百點，企圖挑戰萬一關卡！

今日台股跳空開高，盤中一度大漲逾百點，似乎有挑戰 11000 的企圖，終場大漲近百點做收，守穩 10900 整數心理關卡，收了一根帶上、下影線的小紅Ｋ，而今日震幅只有 61 點之多，在各均線以上作攻高，而目前短線上五日線與十日、月線、季線、半年線形成黃金交叉格局；另十日線與年線重新形成黃金交叉，目前上檔有季線及半年線的壓力，而下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐而從量能的角度來看，今日量能 1435 億，較上週五比較有些微萎縮，但仍接近 1500 億顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◇ 今日盤面焦點:

台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 5.6%，玻陶、其他電子、電子零組件、水泥等也漲逾 3%，電機機械、光電、食品、生醫等也漲逾 1%，塑膠、化學生醫、電子通路、化學、電腦設備、造紙、建材營造、半導體、金融、紡纖等也均收紅。

至於下跌類股則有航運、觀光、鋼鐵、橡膠、貿易百貨、油電燃氣、通信網路、資訊服務等。

電子三雄由鴻海強勢領軍，在鴻海上周五決議將現金減資 20%，股價及未來每股稅後純益可望回升，今天成交量再度超過 10 萬張，來到 12.7 萬張，也是今年以來第 3 次逾 10 萬張的成交量，鴻家軍包括建漢、京鼎、樺漢、GIS-KY、臻鼎 - KY、乙盛 - KY 等也漲逾 1%。

至於大立光則是開平走高，中場過後漲幅持續擴大，接連衝過 4100 元及 4200 元大關，終場以最高點 4205 元作收，再創近 4 個月新高，也帶動佳凌、玉晶光、揚明光、先進光、新鉅科等同步大漲。台積電則在平盤上下震盪，終場以平盤作收。

被動元件雖然上周五一度出現漲多拉回，不過在國巨公布 4 月獲利爆衝後，國巨今早就直接跳空漲停，蜜望實、禾伸堂、華新科、大毅、達方等也亮燈漲停，美磊、信昌電、佳邦、光頡、立敦、立隆電、奇力新、鈞寶、凱美、智寶漲幅也超過 2%。

矽晶圓族群也因為台勝科現金減資 50%，繼續拉出第 2 根漲停板，引發市場比價效應，類股股王環球晶、中美晶、合晶也均亮燈漲停。另外光碟片股中環及錸德也同步漲停。