【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股電子盤持續上漲及鴻海股價衝高之下，使得台股再度上漲，其中鴻海終場大漲超過 4%，終場加權指數上漲 93.41 點，站回 10900 點整數關卡，而外資在現貨部分買超 84.54 億，合計三大法人現貨淨買超 96.11 億。

《國際金融市場焦點分析》

能源股及科技類股近期表現強勢，支撐美股反彈走勢，雖然上週五科技類股在蘋果遭遇獲利了結賣壓下回檔，不過能源類股受到高油價支撐持續走強，川普公布的抑制藥價方案也未能對藥商造成重大衝擊，生技類股因此大漲，推升道瓊工業指數連續７個交易日上漲；10 年期美債殖利率依舊在接近 3% 的高檔，不過美國通膨升速緩和依舊引發美元獲利了結賣壓，美元指數連續三日拉回。

《國際商品市場焦點分析》

美國退出伊朗核協議後，市場開始評估此舉對伊朗原油產量的影響，以及可能造成的中東地緣政治危機，油價於週五遭遇獲利了結賣壓自逾三年半高點拉回；美元連續三個交易日走弱，不過美債殖利率依舊在高檔，對金價構成壓力，期價未能延續前一天漲勢，小跌作收；美國農業部月報顯示，新作小麥產量估值大於預期，同時新作玉米結轉庫存估值也大於預期，價格受到衝擊持續走低。

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