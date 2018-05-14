【華冠投顧】金融、非金電指數創新高! 電子指數能否突破反壓!?

范振鴻 分析師

振鴻關注個股:

1904 正隆、2362 藍天、8112 至上、5287 數字、2408 南亞科

加權指數今天上漲 93 點量能增溫至 1440 億，主要受惠 2317 減資效應大漲貢獻漲點，而金融指數順利再度上攻，同週五分析，只要不出現假突破，連帶非金電指數今天也創新高，觀察重點是ㄧ樣的，最後就只剩下今天站上季線的電子指數，但電子指數的問題如同上週的大盤一樣，今天剛好攻擊到起跌點的反壓電子能否像大盤一樣無視反壓將會是接下來的重點。

而今天 OTC 再度量增長紅，漲幅 1.72%，一樣來到了起跌反壓區。

鴻海今天開高走低主要是受到解套賣壓跟低檔進場的短線獲利賣壓，而台積電則沒太大表現，尚未挑戰到起跌反壓，台積電的解套賣壓也會是接下來的重頭戲，但近期的好消息是，大盤大漲，融資卻大減，且法人也開始轉賣為買，是會有利短線消耗空頭勢力的好現象。

今天的強勢族群是被動元件題材，還有光碟族群最近不少很多人在問可不可以追，振鴻只能說，畢竟他們都是強勢股，追價遇到修正可能也會不小，所以短線上漲多的標的若要追價切記注意風險空間，而最重要的一點是，不要隨便放空強勢股。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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