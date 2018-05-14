【永豐期貨】台指選擇權盤後－資金持續回流 台股連七漲收復10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 96 點至 10956 點。價差方面，台指期正價差擴至 3.61 點，電子期正價差擴至 0.9 點，金融期轉為逆價差 - 0.58 點。現貨部分，三大法人買超 94.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1168 口至 14860 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 682 口至 40106 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 670 口至 11155 口。

上週美股漲跌互見，那斯達克指數小幅收黑，不過道瓊與 S&P500 指數持續上漲，加上週五外資大舉回流，激勵週一台股跳空開高一舉突破 10900 點，盤面上電子類股強勢領軍，尤其週五公布現金減資的鴻海股價以大漲 5.4 元開出，雖然獲利賣壓湧出使指數拉回，但下檔承接買盤強勁，加上股王大立光開高走高大漲 3.19%，使加權指數擴大漲幅，今日八大類股全數上漲收紅，其中以水泥窯類股漲幅 3.48% 表現較佳，紡織類股漲幅 0.19% 表現相對一般，而族群類股方面，仍是被動元件與矽晶元族群上演大漲行情。技術面來看，週一日 K 跳空開高以短紅 K 帶短上下影線作收，目前指數連七日上漲並回補 4 月 20 日的空方缺口，季線轉為彎頭向上，KD 與 MACD 呈現偏多格局，但目前臨近 3 月 13 日至 4 月 19 日的震盪整理區間且反彈幅度已大，短線行情或將在月線與 4 月高點來回震盪。

選擇權分析

從成交量來觀察，買賣權成交最大量都在 10900 點，為今日多空交戰區，而選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量由 10800 上移至 11000 點，賣權未平倉最大量由 10600 上移至 10800 點，支撐與壓力同步向上移動，賣權未平倉增加的狀況相對明顯，尤其 10850、10900、10950 三個履約價的賣權 OI 各增加 8000 至 1 萬口左右，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.4 升至 1.45，多個面向同步反應籌碼面偏多架構增溫。

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