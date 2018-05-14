【華冠投顧】武傑電台: 『鴻海減資』及『國巨單月7塊』的助攻下台股大漲!

◆ 島型反擊

鴻海大漲復仇，台股 11000 近在眼前。加權指數開盤上漲 + 79 點開出，在鴻海及國巨的帶領下；指數全場維持在高檔震盪，收盤大漲 + 93 點作收，收在 10952 點，成交量 1438 億。

『消息助攻』台股過站不停，說了二週了… 還是『關關難、關關過』!! 今天指數在『鴻海減資』及『國巨單月 7 塊』的助攻下；不單單強勢股續強，連弱勢也開始轉強… 這不是多頭?! 那什麼才是多頭?! 今天指數不單單是挑戰 11000 點大關，更重要的是… 台股出現『島型反轉』結構；這確實又再次對多頭打了一記強心針。不過，因為星期有台指期結算，所以台股要走『急行軍』?! 還是『回測支撐』?! 武傑一樣不過度預期，但保持先前的看法… 買盤開始擴散，鎖定『復仇者聯盟』個股操作即可。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事、台積電財報不如預期… 等，近期常常受到利空因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質。

今日台股開盤上漲 79 點開出，最終收盤收漲 93 點，收在 10952 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 台勝科 (3532):

操作建議：減資利多助攻，漲價風潮延燒；短線還是籌碼導向，建議延著五日線操作。短線支撐：150 塊。

2. 揚明光 (3504):

操作建議：多方買盤開始擴散，本周可望再創新高。短線支撐：68 塊。壓力：80 塊。

3. 漢磊 (3707):

操作建議：今年營運回溫，股價可望走出整理區間。短線支撐：25 塊。壓力：30 塊。

4. 王品 (2727):

操作建議：整體營運未走出谷底，短線雖然跌幅已經，但反單空間有限。短線壓力：120 塊。

5. 興勤 (2428):

操作建議：受到短期消息面影響，但整體營運不差，不用過度殺低。短線支撐：78 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2327 國巨、8163 達方、3563 牧德、3532 台勝科、3026 禾伸堂、6488 環球晶、6182 合晶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3536 誠創、6150 憾訊、3605 宏致、1526 日馳、2727 王品、4973 廣穎… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估