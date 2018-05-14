【華冠投顧】漲價概念股持續噴出

◆ 劉彥良 盤後分析

520 前政府積極作多加外資翻多助陣，台股連續第 7 天上漲，高點來到 10970。不過我也發現到今天和上周五出現一個共同現象，那就是漲跌家數比小於 1，也就是說買盤進駐權值股拉抬指數並吸引散戶進場，但主力卻趁勢獲利調節中小型股給散戶承接。

盤面上的焦點還是在漲價題材即被動元件跟半導體矽晶圓，其中被動元件上周五創高後賣壓出籠，很多人都說是反轉的開始，但我還是老話一句，不要因為一天的漲停就妄下定論。同時我也告訴投資朋友，若券資比沒有大減同時周一一早能跳空開高，那麼周五就不是反轉而是換手，果然也如我所料只是換手或者說是檔震盪而已。今天多檔被動元件攻上大漲甚至攻上漲停，其中也包括我們的【望夫石】8043 蜜望實，6 天狂飆 44%。

半導體矽晶圓方面，則是檔檔亮燈漲停，一檔都沒有缺乏。我們的「亮晶晶」3016 嘉晶，6 天狂飆大漲 4 成，此外上周三趁拉回低接、周五在平盤下加碼並在 Line 上開放來電詢問的「嘉晶第二」，今天同樣攻上漲停並正式站穩頸線。

以基期來看，半導體矽晶圓先前已橫盤一段時間讓籌碼沈澱，有機會持續向上表態，同時未來也有機會上演軋空行情，已經錯過被動元件的投資朋友千萬要留意這個族群，別再讓財富從身旁溜走。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估