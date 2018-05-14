區塊鏈議題夯 鏈接未來論壇聚焦3大亮點 比特幣開發者中本聰將現身

區塊鏈技術炙手可熱，全球競相發展技術，今 (2018) 年正值《比特幣白皮書》發布 10 周年，議題不斷升溫，今年代表區塊鏈發展的「鏈接未來」高峰論壇，將在今年 5 月 22 日於台北登場，論壇聚焦區塊鏈經濟價值與商業應用，主辦單位並邀請經濟學家朱嘉明、比特幣早期開發人之一的中本聰 (Craig Wright) 及比特幣耶穌 RogerVer 等人親自出席論壇，可望再炒熱一波區塊鏈議題。

主辦單位指出，台北「鏈接未來」高峰論壇有三大亮點，第一、邀請全球鏈圈幣圈最知名的比特幣創始過程參與人以及最早期的投資人，包括朱嘉明、中本聰 (Craig Wright)、RogerVer、前中國銀行副行長王永利、香港區塊鏈協會聯席主席 TonyTong 唐儀、區塊鏈專家及全球首個交易所公鏈幣 UEX 創始人、高性能隱私比特分叉幣極比特創始人王續達 Packy 等人到場。

第二、論壇中將聚焦技術分析、專家講座、精華專案推介、分會討論、交流合作等，其中也將探討區塊鏈新經濟的機遇與挑戰，包括區塊鏈技術為數位經濟時代帶來的變革、經濟社會發展與治理提供的新思路，及各行業該如何把握機會迎接挑戰等議題。

第三、論壇也獲台灣玉山科技協會、香港區塊鏈協會、亞太區塊鏈協會、比特娛樂、ANYPAY TOKEN 和極比特環球科技等協助，並取得 ultraEX.io 數位貨幣交易所冠名贊助。