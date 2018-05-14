【華冠投顧】林驛銘:台股連7紅，被動元件+矽晶圓族群強攻漲停!

台北股市今日跳空再漲，指數終場大漲 93 點，以 10952 作收，成交量 1438 億元，價漲量縮格局，日 K 線連七紅。

台股過去六天皆呈現價漲量增格局，今日再漲但需注意量能萎縮了，接下來幾天會震盪，不過盤勢整體而言震盪向上格局不變。族群表現方面，今被動元件 + 矽晶圓族群可說是勢不可擋，國巨 (2327)，禾伸堂(3026)，華新科(2492)，大毅(2478)，蜜旺實(8043)，達方(8163) 信昌電 (4725) 全數亮燈漲停，而矽晶圓類股也是一起強攻全面噴出，環球晶 (6488)，中美晶(5483)，台勝科(3532)，嘉晶(3016)，合晶(6182) 等漲停、創下波段新高。個股方面: 鴻海 (2317) 宣布現金減資兩成，每股退還股東現金 2 元，在調整資本結構後，未來可望增加股東權益報酬率 (ROE) 及每股稅後純益(EPS)。近 2 個交易日外資已開始由賣轉買超，股價上攻 4.71%，站上季線。麗豐 - KY(4137) Q1 受惠於大陸的主要營運通路成效提升、保養品銷售成長， Q1 季報獲利亮眼 EPS 達 3.97 元，股價飆漲停。

台股今日跳空續強，為連續 7 個交易日收紅，但成交量首度萎縮下來，未來幾天震盪難免，漲多勿過度追價，在震盪過程中選股可留意之前漲多回檔修正整理的生技股!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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