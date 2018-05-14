【日盛投顧】支撐持續上移至季線附近

◆盤勢分析

1. 週一台股開高震盪走高，最高點 10,970 點再創波段高，最低點 10,908 點守穩在 5 日線（10,793 點）、季線（10,791 點）及半年線（10,778 點）之上，終場指數上漲 93.41 點，漲幅 0.86%，收在 10,952.39 點，成交金額為 1,438.16 億元，小於 5 日均量（1,437 億元）但大於 20 日均量（1,388 億元）。三大法人合計買超 96.12 億元：外資買超 85.77 億元、投信賣超 0.67 億元、自營商買超 11.02 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻量能大於 20 日均量較有助反彈的延續。

（2）、均線：支撐為季線附近，壓力為 04/11 高點 11,016 至 03/22 高點 11,120 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（86）進入超買區，反彈仍有機會延續但提防拉回。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、原物料為盤面主流

1. 被動元件：

日商退出低階市場，產品漲價及併購想像題材一波接著一波， 2327 國巨 4 月獲利亮眼，族群整齊度夠，相關公司包括 2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、3068 美磊、6449 鈺邦、6284 佳邦、3090 日電貿、2456 奇力新、3537 堡達、2478 大毅、2375 智寶、6175 立敦、6173 信昌電、8043 蜜望實、8163 達方等。

2. 半導體：

5434 崇越、6196 帆宣、6532 瑞耘等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用， IC 設計指標有 2454 聯發科、4947 昂寶 - KY、3227 原相、3035 智原、3443 創意、3527 聚積、3317 尼克森等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

3. 蘋概：

2317 鴻海將減資 2 成，蘋果下半年拉貨動能可望轉強，3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、3406 玉晶光、4943 康控 - KY、2439 美律、2313 華通等可留意。

4. 工業 4.0：

智慧製造帶動 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢等。

5.CD-R：

產品將可應用於雲端備份儲存，2349 錸德、2323 中環鹹魚翻身。

6. 原物料：

台灣前瞻基建及美國基礎建設商機可留意 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2031 新光鋼、1605 華新等，原油位處相對高檔，指標股包括 ABS1312 國喬、1309 台達化、EG1710 東聯、酚 4725 信昌化等，兩岸水泥市況有利 1101 台泥、1102 亞泥、1103 嘉泥等，2104 中橡橫跨橡膠、生技與電能等產業，1802 台玻受惠玻纖布需求強勁。

7. 台幣貶值受惠股：

美元指數轉強，外銷概念股可望受惠，可留意車用相關如 1527 鑽全、1536 和大、2231 為升、6279 胡連等。

8. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、2903 遠百等。

9. 金融：

美國加速升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。