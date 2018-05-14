區塊鏈新創庫幣科技，用硬底子做到世界唯一

【撰文：張庭瑜】

今年 4 月，日本金融集團 SBI 旗下子公司 SBI Bits 執行長 Chuck Chon 在一場區塊鏈活動中，特地向台下觀眾展示他手中一張小卡片。這不是一般的信用卡，而是用來保管比特幣金鑰的硬體錢包，才剛獲 SBI 大手筆投資八位數美元。這張卡的背後團隊，是成立不到四年的台灣區塊鏈新創庫幣科技（CoolBitX）。

31 歲、有著一張娃娃臉的歐仕邁是庫幣科技的創辦人，他同時也是台灣智慧型顯示卡製造商智慧光科技的第二代。「智慧光始終沒有自己的品牌和服務，」歐仕邁表示，「我們這一代很重要的一點是，要讓台灣創造更有價值的品牌。」肩負這個使命，他到英國念公關媒體和 MBA，原本故事可能到這就結束。

歐仕邁 - 庫幣科技創辦人暨執行長，畢業於英國新堡大學 MBA。目前庫幣科技旗下產品有數位貨幣硬體錢包 CoolWallet，以及多卡合一信用卡 SLEKT。

2013 年，智慧光科技收到的一筆與比特幣產品相關的需求，雖然那筆需求並不是做比特幣錢包、後來他們也沒有簽下這筆訂單，但歐仕邁卻因此接到來自父親的任務：研究這個完全陌生的詞是什麼、產業有沒有發展性。而這個機會，歐仕邁把握住了。

從零開始投入硬體錢包研發

首先，他鎖定現階段最能創造價值的比特幣產業，然後進行市場需求調查。當時他和團隊發現，比特幣駭客攻擊事件頻傳、身邊也有朋友是苦主，但市面上仍以應用程式、網頁和電腦等這類容易被駭的線上錢包為主，較安全的硬體錢包則因為使用不便，用的人很少。將市場缺口結合可將電子零件做成卡片大小的技術，庫幣科技第一代產品 CoolWallet 的雛形就此誕生。

回想研發過程，歐仕邁仍覺得有趣，當時為了配合遍布在加拿大、台灣和英國的團隊成員，會議時間常在凌晨四點。推出至今三年，CoolWallet 仍是市面上唯一有藍牙連線能力、同時支援 iOS 和 Android 手機，且是卡片形式的硬體錢包。

但就算有智慧光科技的硬體技術支持，他們仍花了不少時間在改善晶片傳輸安全、藍牙傳輸穩定性以及電池續航力。其中光是藍牙這件事，就要解決和不同廠牌手機的共容性、找出對的藍牙通訊方式，需要軟體、韌體和硬體廠商不斷地配合測試和調整。

粗估初期人力、硬體模組等研發成本，金額超過千萬元。歐仕邁透露，曾有廠商向他們購買部分技術授權，但依然做不出來，也因此就算有模仿產品出現他也不擔心，「有自信自己的品質最好。」

2015 年，靠著在海外群眾募資平台 Indiegogo 上架打響名號，庫幣科技成立一年就接到一筆大訂單，沒想到緊接在後的卻是大寒冬。2016 年，比特幣在台灣的風氣還沒起來，和創投籌募資金並不順利；另一方面，由於第一代產品的使用者體驗不夠好，歐仕邁毅然決定把產品下架，針對產品重新改良研發。這麼做，等於直接把營收來源砍掉，但他並沒有猶豫太久。「產品如果做得好，it sells itself，」他說，「要做對的方向，否則後面會付出更大的代價。」

只不過，在第二代產品做出前、資源缺乏的狀況下，歐仕邁心裡也曾懷疑，市場是否真的需要這個產品？「新創最辛苦的一點是，產品還沒做出來、或是做出來但還沒大賣、得到大家認同前，你很難證明自己是在做對的事。」他說。但出了台灣，又好像到了另一個世界。他回想，當時和國外社群互動及參展時，還是獲得很多好評，甚至曾收到「如果你們公司在矽谷，早就被創投投到翻掉」的肯定，讓他決定咬牙撐下去。

下一步瞄準區塊鏈身分證

所幸這段低潮期只維持了半年，2016 年底資金陸續到位、產品研發完成，庫幣科技也穩定成長至今。隨著比特幣暴漲，CoolWallet 銷量也爆發，截至去年底銷售量已達 10 萬套，今年目標是再多賣 20 萬套。「希望哪天當大家想到最方便的硬體錢包，就是想到我們的產品。」歐仕邁說。而錢包只是第一步，歐仕邁還有更有野心的計畫：區塊鏈身分證。他舉例，庫幣科技的卡片本來就是用於確認使用者身分的工具，若之後把卡片做成區塊鏈身分證，就能搭配區塊鏈化的服務，例如投票、健保、繳稅等等。

為了把時間花在更有價值的事情上，歐式邁從創業以來，總是穿著同一套黑色 T 恤和卡其色長褲、每天早餐只吃全麥高纖維麥片加無糖豆漿。「區塊鏈產業變化太快，每天就是在想，我要怎麼保有在這產業裡無可取代的地位，如何和新服務合作或競爭。」而曾經半年沒休一天假的他早有覺悟：「競爭是不休息的，你必須完全投入。」

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來源：《數位時代》 2018 年 5 月

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