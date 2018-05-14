媒體：白宮內部針對中國貿易問題出現嚴重分歧

美國 Axios 等媒體報導稱，在對中國貿易問題上，白宮內部爆發了嚴重意見分歧。

報導稱，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）都希望中國以增加購買美國產品來換取美國不對中國盜竊知識產權進行報復。

而對華強硬派代表白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和貿易代表萊特希澤（Bob Lighthizer）在公眾面前保持沉默。知情人稱，他們認為梅努欽一派的觀點背離了總統的經濟計劃，將導致美國錯過一個千載難逢的迫使中國作出改變的機會。

上周五英國《金融時報》也報導稱，以梅努欽為首的一些內閣成員敦促川普儘快達成關於削減貿易赤字的協議。但納瓦羅等另一些高級官員一再強烈要求中國必須實施更具實質性的長期結構性改革。

Axios 還提到了一件事：三位知曉內情的人士稱，在 5 月 3 日至 4 日率領美方代表團就中美經貿問題與中國國務院副總理劉鶴進行討論時，梅努欽曾撇開美方談判團成員，在最後一天與中國官員進行了單獨溝通。

此舉引發了一些白宮人士對於梅努欽試圖單方面進行這些談判的憂慮。「梅努欽把團隊邊緣化了，把自己定位成（可以代表美國政府與中方直接談判的）那個人。」一位熟悉中美談判的知情人士這樣表示。

這種說法遭到了一位白宮人士的強烈反對。此人將其描述成「白宮內部和外部的利益團體共同推動的行為」，稱總統才是中美貿易談判的負責人，梅努欽與劉鶴的一對一談判為時短暫，且「完全適當」，「高度編排過」，與總統議程一致。「每一個知曉真相的都知道，這是總統做出的決定。如果總統沒同意，中美不會有任何協議。」

為何爆發分歧？

美國商界對於川普政府對中國出口產品加徵關稅、可能由此引發貿易戰的前景越來越感到不安。

美國商會 (US Chamber of Commerce) 近日敦促川普不要兌現他的加征關稅的威脅，並警告稱，此舉將損害美國家庭和製造商，同時會擾亂全球供應鏈。

5 月 16 日、17 日，美國貿易代表辦公室將就對中國價值 500 億美元的產品徵收 301 關稅的建議舉行公開聽證會。

根據美國白宮此前發布的消息，中國國務院副總理劉鶴將於本周訪美，與美國經貿官員繼續進行經貿磋商。這將是劉鶴今年第二次因貿易問題赴美，上一次是在 2 月底。截至目前，中美雙方均未公布劉鶴具體的訪美時間。

在劉鶴訪美前夕，川普的對華態度似乎出現了一些重大變化，目前尚不清楚他口風轉變的原因。

當地時間 5 月 13 日，川普在 Twitter 上發文稱，習近平主席和他正在共同工作，為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑，否則中國會流失太多工作崗位，他已指示商務部完成這項工作。