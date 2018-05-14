【大行報告】德銀籲收集高息中資股 薦中石化(00386-HK)等股份

德銀發表報告指，除了去年A股及MSCI中國盈利增長強勁外，中資股派息比率自2010年以來一直穩步上升。以所有A股而言，派息比率由2014年的27%，上升至去年的32%。至於MSCI中國，派息比率則由2014年的32%，增加至去年的36%。

該行稱，在内地的上市公司中，派息增加通常被視為對少數股東友好，因企業過度投資和槓桿率上升一直是投資者關註的主要問題。而進入派息季節，該行篩選了部分有基本面支持的高收益股。

報告又稱，由現時直至8月，將可見大量的現金股息收入，因大部分年度股息將在此段期間分派。該行篩選了以目前股價計，未來數月的現金股息代錶收益率超過4%的高息中資股，推薦上石化(00338-HK)、中石化(00386-HK)、中信國際電訊(01883-HK)、神華(01088-HK)、兗煤(01171-HK)、農行(01288-HK)，華潤電力(00836-HK)、新天綠色能源(00956-HK)、建行(00939-HK)、工行(01398-HK)、雅居樂(03383-HK)、中行(03988-HK)及富力地産(02777-HK)。此等股份評級均為「買入」，現價較目標價有逾10%上升空間。

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