台股盤中－鴻家軍、被動元件滿面紅 強登10900點 漲近百點520行情可期

美股道瓊工業指數連 7 漲，帶動台股今 (14) 日開盤上漲 79.32 點，加權股價指數以 10938.3 點開出，在鴻海、大立光、台積電等權值股領軍帶頭衝，加上股后國巨飆漲停領軍被動元件也滿面紅多檔漲停，推升大盤最高一度大漲近百點，520 行情可期。

鴻海受惠現金減資 2 成影響跳空開高，開盤以每股 90.4 元的價位直接衝破季線，盤中漲幅超過 4%，成交量也逐漸放大，鴻家軍也強強滾，廣宇、位速、GIS-KY 等漲幅都有 2% 左右，其餘包括建漢、乙盛 - KY 也都漲逾 1%。

台積電近來股價也回穩，今天盤中最高來到 234.5 元，奮力守在紅盤上；股王大立光則延續上周多頭氣勢，一早漲幅超過 1%，最高來到 4145 元，蓄勢挑戰 4200 元關卡。

股后國巨 4 月獲利大驚奇，光前 4 月就已經賺贏去年全年，以目前股本計算，獲利直逼 2 個股本，也讓法人大舉上修獲利預估與股價目標價，受此激勵，國巨今天跳空漲停 913 元，也同步帶動其他被動元件股飆漲，包括：禾伸堂、蜜望實、達方、華新科都亮燈漲停。

由於本周總統蔡英文執政將滿 2 年，外界預期在高價股帶動市場氣氛下，520 行情可期，台股目前收復月線、季線、半年線及年線等中長期均線，反彈氣勢強勁，加上 5 月第一周外資賣超 223.62 億元，不過第二周下半周，外資連二買，且第二周買超金額逾 90 億元，外資有回流跡象下，台股可望再戰 11000 點。