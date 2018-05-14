美國藥價怎麼降？衛生部長：應透過貿易談判 要別國付多一點

美國衛生及公共服務部長 Alex Azar 上週五 (11 日) 表示，美國應該透過貿易談判和協議，要求他國政府支付更高價的處方藥。

此言論發表於川普週五稍晚公布降低美國藥品價格前夕。根據白宮上週發布的「美國病人優先」計畫，該計畫將針對「用社會化健保來強迫美國藥廠提供不公平的低價」的國家，川普揚言要終止全世界對美國「吃白食」的現象。

有一些國家針對處方藥設有價格管制，部分專家質疑美國要求他國提高處方藥價格的能力。

Azar 表示，政府將提出一些想法，以期降低美國病人支付的費用成本。「對外國，我們必須透過貿易談判和協議，迫使他們付更多錢，這樣我們才能少付一點。」

川普 11 日大肆抨擊藥廠、保險公司和其他業者剝削病人，誓言阻止特殊利益繼續坐享厚利，可是他的計畫缺少能夠立即向這些業者構成挑戰的具體步驟，當天藥廠股價不跌反漲。輝瑞 (Pfizer) (PFE-US) 上漲 1.34%、默克（Merck & Co)(MRK-US) 上漲 2.84%、亞培 (Abbott)(ABT-US) 上漲 1.12%。

《紐約時報》批評，美國民眾面對全球居冠的藥價，川普沒有利用巨大的政府購買力當籌碼，與藥廠談判降低藥價，也沒有擴大向國外採買較便宜的處方藥來增加市場競爭，可謂背離競選承諾。