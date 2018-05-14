

◆盤勢分析

1. 川普總統讓美國退出伊朗核協議，油價因而走高，推升了能源股上漲，道瓊工業平均指數連續第七天上漲。在能源股強勁漲勢的推升下，華爾街上週亦大幅收高。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.75 至 0.37％，美股四大指數近期轉強站回季線。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量能大於 20 日均量較有助反彈的延續。

（2）均線：支撐為半年線附近，壓力為 11,000 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值進入超買區，反彈仍有機會延續但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在季線之上並進而挑戰 04/19 高點 10,983 點，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4.1301 台塑集團開拓「電池儲能」布局出新招！有鑑兩岸積極擴大綠能建置，主掌綠能、創新事業的台塑集團管理中心委員王文潮，決定強化鋰鐵電池穩定特性，加速切入「綠電儲能」領域；透過結盟日本豐田於雲林麥寮推展風力發電、加碼建置嘉義新港廠區最大太陽能系統，作為電池供應鏈推進「綠電儲能」之示範前鋒。綠能商機大，成各大集團競逐的產業。

5. 純網銀開放出現「三搶二」，國內電信龍頭 2412 中華電信有意與兆豐銀等公股銀行合資設立純網銀，「國家隊」儼然成形。中華電信董事長坦言，確實進行相關討論，具體腹案要一、兩個月後才會較明朗。網路銀行將對國內傳統銀行帶來變革。

6. 國際大廠搶攻虛擬實境（VR）一體機商機，臉書推出 Oculus Go，已正式出貨，傳出三星也正積極開發同時支援擴增實境（AR）與 VR 的一體機，炒熱一體機市場人氣，為宏達電（2498）銷售助攻之餘，也帶旺聯發科（2454）、驊訊（6237）等概念股出貨。VR 商機待 5G 商轉後滲透率可望大幅提升。

7.2317 鴻海 11 日召開董事會，破天荒宣布現金減資兩成，每股退還給股東現金 2 元，並公布去年盈餘擬分配現金股利 2 元，鴻海股東每股可拿回 4 元。以鴻海 11 日收盤價 85 元計算，現金殖利率約 2.35%，以去年鴻海每股純益（EPS）8.01 元計算，現金盈餘配發率約 24.9%。留意鴻海在資本市場的重心是否轉為西進為主。

8.2327 國巨 4 月合併營收 48.4 億元，年增 99%，稅後淨利 26.12 億元，年增 583%。因減資之故，國巨 4 月每股純益 7.43 元，比去年同期顯著成長 878%。4 月表現來看，獲利已達首季的六成，國巨今年第 1 季毛利率已經高達 51.4%，表現優於晶圓代工龍頭台積電和聯發科等多數沒有工廠包袱的 IC 設計公司；國巨 4 月淨利率更直衝至 53.9%，比大立光首季的 45.3% 還高，市場更關心其第 2 季毛利率是否有機會挑戰「六字頭」。目前供不應求的市況仍對被動元件台廠有利。

