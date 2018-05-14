【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

周五美股漲跌互見，儘管市場認為股市過高，但是通膨緩升、經濟成長，股市沒有不買股票的理由，儘管川普對於健保政策的看法，影響生技類股，但是整體美國股市，仍朝多頭方向走。

四月份消費者物價指數上漲 0.2%，低於經濟學家預期的數字，其中核心通膨僅上升 0.1%，不及預期的 0.2%，這樣的結果，讓投資人認為聯準將不會增加升息的次數，殖利率因此收歛在 3% 之內。

科技類股目前跟隨季線扣抵向上而跳升，代表股市的多方趨勢已確立，若國際情勢可以逐步走穩，美股不排除挑戰前波高點的可能。目前道瓊工業指數仍落後科技類股，後續將盤整向上。

道瓊工業指數 上漲 91.64 點、＋0.37%，收 24 831 點

納斯達克指數 下跌 2.09 點、－0.03%，收 7 402 點

S&P 500 指數 上漲 4.65 點、＋0.17%，收 2 727 點

#台股盤前重點

周五外資大買台積電、鴻海，而鴻海減資之後，財報效率提升，後續股價也有機會反映營收增減。本周季線扣抵值正式進入低檔區，季線將轉為翻揚的格局，預期布林通道上緣之前，台股仍有機會表現，留意季線仰角向上的個股，本周有機會表現。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

