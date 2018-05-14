【大慶證券】投顧盤前－跳空站上季線  本周再戰11000點



◆盤勢分析

美股四大指數上周五陷入震盪，主要在於短線漲多後市場觀望，不過能源股受到油價站穩在 70 美元的激勵，表現相對強勁，支撐美股周五穩在平盤附近震盪。從最近經濟數據來看，由於美國四月 CPI 差於市場預期，短線通膨壓力退，也讓先前強勢的美元開始出現拉回的跡象，對於市場情緒將為正面效果，尤其歐美股技術面底部成形，這將有助於歐美股市拉回後震盪趨堅，由於川普退出伊朗核協議議題持續發酵，油價能否站穩在 70 美元再攻將是原物料關鍵，由於近期政治變數大於經濟面，研判美股四大指數將維持目前震盪緩步走高格局，短線不必太過悲觀。

亞股周五在美股續強的表現下走揚，而美元因通膨不如預期短線拉回，也讓週五亞幣開始有轉升的跡象，當中台幣在週四創下短線 29.96 元兌一美元貶值高點後，週五早盤轉升值，這也暗示央行短線有開始進場阻貶的現象，在台幣短線轉升後，研判外資對於台股的賣超力道將減緩，而外資周五現貨也再次買超 88 億元，將有助於台股短線反彈，在短線台幣 30 元兌一美元關卡未突破前，對於外資短線的匯出動作不必太悲觀。

台股早盤開高走高，指數在上周四站上 10760 頸線後持續上攻，周五已經來到 10800 點之上，也順利站穩在季線之上，尤其周五量能仍較前日放大到 1600 億元之上，暗示多頭不懼怕周末效應，反而展現企圖心，台股短線有望延續反彈氣勢，本周將有機會來挑戰 11000 點大關。以盤面來看，被動元件 7 檔個股包括國巨、禾伸堂、信昌電等成交值高達 423 億元，占大盤成交比重高達 25.9%，股價短線有過熱的嫌疑，所幸盤中未見到個股跌停，顯示雖大漲後有調節賣盤，然追殺力道仍未完全顯現，被動元件短線並未全面轉弱，不過也因股價過熱，研判本周被動元件將陷入震盪，而在被動元件爆量後，量能是否能順利轉到其他族群就是一大觀察焦點，此外，鴻海將減資兩成、FII 已經拿到批文，今日的鴻海與集團股以及蘋果供應鏈有機會轉強，此外，目前中小型股持續輪動成為盤面主軸，當中蘋果供應鏈、3D 感測、生技、汽車零組件、工具機等有機會維持多方架構，也是本周的重要多方焦點。

