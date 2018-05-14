上海將在滬倫通等六大金融開放領域先行先試

近日，上海市金融辦負責人接受記者採訪時說，根據市委市政府要求，對照中國人民銀行行長易綱宣布的金融業對外開放措施，上海形成了進一步擴大對外開放先行先試的舉措。同時，會同在滬金融管理部門，在統籌行業類别、開放内容以及國别地區的基礎上，形成了一批金融業對外開放項目，併上報國家金融管理部門。

上海在中國金融業對外開放方面一直走在全國前列。截至目前，聚集了股票、債券、期貨、貨幣、外匯、黃金、保險等各類金融要素市場。2017年上海金融市場交易總額達1428萬億元，直接融資總額達7.6萬億元，佔全國直接融資總額的85%以上。外資金融機構佔上海所有持牌金融機構總數的近30%。

上海金融辦負責人稱，近期，上海將在六個方面爭取金融業對外開放的先行先試工作。一是擴大銀行業對外開放。比如，支持外國銀行在滬同時設立分行和子行，支持商業銀行在滬發起設立不設外資持股比例上限的金融資産投資公司和理財公司，支持外資銀行開展代理發行、代理兌付等;二是擴大證券業對外開放。比如，支持在滬設立外資控股證券公司、基金公司、期貨公司，允許其從事經紀、咨詢等業務;三是擴大保險業對外開放。比如，放開在滬外資保險經紀公司經營範圍，支持外資來滬經營保險代理和公估業務，支持設立外資控股人身險公司等;四是擴大金融市場開放。比如，支持境外投資者參與上海證券市場，支持境外創新企業在滬發行中國存託憑證(CDR)，爭取年内開通“滬倫通”，進一步擴大熊貓債規模等;五是拓展自貿區自由貿易(FT)賬戶的功能和使用範圍。圍繞人民幣國際化，建設人民幣全球服務體系。爭取將FT賬戶復製推廣至長三角地區和長江經濟帶的自貿試驗區，以及拓展FT賬戶的投融資功能等;六是放開銀行卡清算機構和非銀行支付機構市場準入，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限製等。

來源：證券時報

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