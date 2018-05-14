港股盤前—估計恒指再屠熊後整固

今天推介股份：招商銀行（3968）- 見下列第三點分析。

1）承接着美股週四的強勢，恆指上週五高開約 340 點並突破 31000 點。盤中雖然 A 股走弱，但仍無阻港股的升勢，更曾升破熊証重貨區 31100-31199。收市報升 312 點，錄得 5 連升。成交金額也按日上升約 7% 至 999 億。滬深港通成交金額按日約持平在 125 億，但卻轉為淨流出，金額約 9.7 億。板塊方面，升勢頗為平均。藍籌以吉利（175）和太古（19）較特出，而兩者均有好消息支持。友邦（1299）曾創新高而內銀也呈強。相反，油股則有回吐。做空方面，佔大市成交上升至 10.9%。牛熊証方面，熊証重貨區上移至 31300-31399。牛証則仍上移至 30500-30699。

簡評：恆指上週五終於突破了個多月的上落區（29800-31000），破來輕易之餘，成交也漸漸増強。這五連升，除了美股帶動外，相信或多或少也應該和衍生工具有關。傳統智慧是在突破後，阻力位應變為支持位，31000 點應有點防守力，上望則先是熊證重貨區，再而將會是 3 月 13 日的高位 31601。藍籌股中，滙豐（5）、平保（2318）、港交所（388）、銀河娛樂（27）及內銀股會是筆者提供追落後之選擇。由於週五收巿後公佈的內地 4 月新增貸款勝預期，內銀應是短線首選。另外，市場焦點當然會放在騰訊週三的業績上。外圍方面，也要留意中國談判團訪美的發展。（信報：英國《金融時報》引述消息指，由於川普政府內部仍有分歧，加上預備談判未完成，劉鶴有可能推遲訪美。）



2）美股上週五繼續因加息憂慮降温而做好。道指獲得 7 連升，上漲 91 點或 0.37%。標指上升 0.17% 但納指則微跌 0.03%。此外，騰訊持股 34.6% 的遊戲直播平台虎牙在美國上市中報捷，收市較上市價高出 34%。十年期國債債息最新是 2.97%。港股 ADR 收升約 168 點，拆合等於恆指 31290 點。另外，週六有報導指川普提議，對進口汽車徵收 20% 的關稅及實施更嚴格的排放規定。北韓則於 12 日宣布，將於 5 月 23 日至 25 日舉行核子試驗場關閉儀式。川普也在週日發推特指他和習主席正共同研究如何令中興（763）重返業務。

3）個股消息

利好：

招商銀行（3968）- 公司高管以自有資金從二級市場買入公司 A 股股票，並自願承諾鎖定三年。據公告，涉資逾 2500 萬元。

利空：

Kabuki （2225）- 控股股東按每股 HK$0.83 (週五收市價 HK$1.55) 向不少於 6 位承配人配售 290m 股。

互太紡織（1382）、利標品牌（787）- 盈利預警



4）蘋果日報： 鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）獲中證監批准上市，FII 招股說明書顯示，其集資額將會達到人民幣 272 億元，將會是中國今年以來最大規模，預計 FII 將於本月底至下月初於 A 股掛牌。