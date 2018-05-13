中興(00763-HK)：美國作出的銷售禁令處罰措施過重

摘要：據華爾街日報報道，中興通訊(00763-HK)向美國有關部門表示，其未能遵守與美國政府達成的和解協議是因內控失誤，而非系統性欺騙；中興認為美國作出的銷售禁令處罰措施過重。據報道，中美雙方可能將在下周舉行的下一輪談判中繼續就中興事件進行磋商。

據華爾街日報報道，中興通訊向美國有關部門表示，其未能遵守與美國政府達成的和解協議是因內控失誤，而非系統性欺騙；中興認為美國作出的銷售禁令處罰措施過重。

中興通訊5月6日晚公告稱，公司已正式向美國商務部工業和安全局(BIS)提交了關於暫停執行拒絕令的申請,並根據BIS指引提交了回應拒絕令的補充材料。據上述報道，美國商務部正在審查中興的申請。

中國商務部發言人此前稱，在3日至4日中舉行的中美經貿磋商中，中方就中興公司案與美方進行了嚴正交涉。據華爾街日報，中美雙方可能將在下周舉行的下一輪談判中繼續就中興事件進行磋商。

中興風波始於4月16日晚間，美國商務部以中興通訊對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工未及時扣減獎金和未發出懲戒信，並在2016年11月30日和2017年7月20日提交給美國政府的兩份函件中對此做了虛假陳述為由，做出了激活拒絕令的決定，對中興通訊施加最嚴厲的制裁措施。禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術長達七年。

上周，中興通訊公告稱，受拒絕令影響，公司主要經營活動已無法進行。目前，公司現金充足，在合法合規的前提下堅守商業信用。公司及相關方積極與美國政府相關部門溝通，推動美國政府調整或取消拒絕令，推動事情向好的方向發展。

4月27日，中興公布一季度財報，稱報告是在假設美國拒絕令對公司今年一季度報告沒有產生影響的前提下編制。在沒有考慮美國七年“封殺”影響的情況下，中興通訊今年一季度盈利保持了穩健增長。但中興指出，美國的制裁對公司生產經營產生重大不利影響，尚無法準確評估預測。

*本文來自華爾街見聞

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