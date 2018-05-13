CEO林少洲辭職 轉型艱難的陽光100(02608-HK)遇人事動蕩

履任陽光100行政總裁不足兩年，50歲的林少洲又要去創業了。

5月11日，陽光100中國(02608-HK)發布一則人事變動公告，林少洲因「有個人職業計劃」，辭任公司行政總裁職位，該職位將由執行董事兼董事會主席易小迪接任。

當日晚間，林少洲在其朋友圈表示，「未來的日子，我將再次邁上創業的道路，計劃組建一個以文旅地產、休閑度假、教育娛樂、醫療康養為內容的運營管理公司，投身於消費升級和美好生活的事業之中。」

林少洲還同時透露，即將組建的公司將在股權和業務上與陽光100有密切的戰略合作關系。他隨後在接受媒體采訪時透露，即將組建的公司將面向所有的企業、機構和投資人，計劃發起文旅產業基金。至於陽光100的參與，將包括以天使投資人的身份來投資，並將一些低密度、郊區的文旅度假項目交由林少洲的新公司來運營管理。

2016年8月25日，林少洲被正式任命為陽光100行政總裁，這離他加入陽光100僅6個月時間，此前他擔任過項目經理、集團COO。這次人事調整，幾乎是陽光100創立以來最重要的一次。

彼時，市場認為這代表著陽光100創始人易小迪的正式「隱退」和「權利交接」。但實際上，對於林少洲而言，這更像是一場「意外」。

現年50歲的林少洲在1991年進入萬科工作了近20年。離開萬科兩年後，林少洲創立厚土機構並擔任主席，這是一間從事房地產投資、顧問、項目策劃等業務的綜合機構。 此後，林少洲在厚土機構任職直至其加盟陽光100。網上關於林少洲的個人詞條中，至今還停留在「厚土機構主席」這一職務。

從職業經理人到創業，林少洲本打算今後往互聯網和文創方向發展。但與易小迪的一拍即合，讓他又從創業者轉變回職業經理人的身份。入職陽光100之初，林少洲曾公開表示，這將是他作為管理者、操盤手的最後一站。

1997年，時任北京萬科總經理的林少洲在《萬科周刊》發表文章，對自己選擇職業經理人的發展道路而非「自己當老板」做出了解釋。他寫道，在中國目前的條件下，做一個職業經理人基本上意味著放棄發家致富、光宗耀祖的機會，但群體合作、規範管理的結果是更有機會獲得長遠、廣闊的事業空間。

作為半個潮州人，濃厚的經商文化氛圍中成長起來的林少洲，在兩句著名潮州諺語「小小生意能發家」和「書多人自賢」中，最終偏向了後者。

進入陽光100，林少洲首先帶來的也是自己數年來從事職業經理人的經驗。他曾表示，陽光100的經營活力不夠，經營制度需要變革，因此亟需推出經營合夥人制度。

這一想法隨即體現在陽光100當年的年報中。其2016年的年報顯示，將打破固有層級體系的限制，將管理權和決策權下放至一線員工；將大項目分區劃分，放權區域管理人並給予自主權；並配套推出保證金制度方案，區域和項目管理人員將按不同比例對項目進行跟投。

2017年，這一改革在陽光100內部初見成效。其年報顯示，跟投的方式讓員工「分享」了利潤，以資產包的方式下放項目決策權打造了「經營共同體」。

除了制度上的變革，林少洲還在陽光100內部組建了「文旅事業部」，這也為林少洲此次選擇文旅作為創業方向提供了保證。

之所以選擇文旅，林少洲曾透露，現行房地產行業「過度追求規模和簡單複制的狀態」令人痛心，但包含了居住、娛樂、文化能多種功能的文旅項目才是「這個時代的需求」。這也是林少洲敘述中離開萬科的重要原因——當時的萬科已進入大規模覆制階段。

而彼時的陽光100也正在尋求轉型。在規模上已經掉隊、在拿地愈發困難、房企強者恒強的局面下，易小迪最終為陽光100選定了打造「街區綜合體」的轉型目標。

但這條路走得並不順利，忽視一二線城市的重要性、陸續投入近4億元的雪山藝術小鎮陷入停滯，讓陽光100在幾年內近乎停止了擴張。現在的陽光100，還在經歷轉型的陣痛期，但其2017年年報再次明確表示，「街區綜合體」還將是公司未來的發展方向。

可以看到的是，是易小迪的「被動選擇」和林少洲的「主動選擇」，讓他們成為了志同道合的夥伴。但並肩作戰兩年多後，林少洲還是離開了這個「意外」加盟的企業，再次投身於創業之路，行政總裁一職又兜轉回到易小迪的手中。

如林少洲所言，他的這次創業將與陽光100展開深度合作，但能碰撞出怎樣的火花，還需時間來回答。

來源：界面

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