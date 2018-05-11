【顧得投顧】週KD無意外出現死亡交叉收斂

◆盤勢分析

【矽晶圓】【被動元件】輪動，【PA】【塑化】看好

美股週四再度上攻，台股延續著反彈格局，何時會變回升？行情從上週四台灣 50KD 低檔背離，上週五黃金交叉，到加權本週一的黃金交叉，今續漲 98.77 點，K 線出現連 6 紅！很多人漲也怕，跌也怕，亂猜行情預設立場，【反彈波】就是多，【回檔波】就是保守

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日加權日 KD 持續黃金交叉 (由上週率先轉強的台灣 50 策動)，指數再漲 98.77 點，週 KD 死亡交叉開始收斂，對多頭較有利，下週將會很好玩

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步，故指數能開高後撐在相對高點，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【塑化】【PA】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，反彈格局從小漲到大漲再到漲不動，潮起就會潮落！看似一切都是那麼的順其自然，其實中間有很多的看盤技巧，指數第一道關卡 60MA 今已越過，後續舊看扣抵值抓翻揚時機

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】昨尾盤轉強：6488 環球晶 (+30 元盤中高 547)，5483 中美晶 (+2)，6182 合晶 (高 56.2 收 52.9)、3532 台勝科 (+13 漲停板收 144.5)，3707 漢磊 (-0.35)、3016 嘉晶 (-0.5)，此族群長線保護短線，可來回做價差！

【被動元件】開始出現震盪，停利點要設好：2327 國巨 (高 905 再創歷史高)、2492 華新科 (-2)、2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，留意法人進出

電動車及車用股：3665 貿聯、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗，持續留意 TESLA 股價

塑化族群：1305 華夏 (+0.4)、1309 台達化、1312 國喬 (+0.9)、1314 中石化 (+0.1)、1326 台化 (+4 收 114.5)，留意國際原油價格！

比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(4 月營收狂掉股價打至跌停)，3661 世芯、3228 金麗科、3035 智原，3443 創意、5386 青雲、2425 承啟、2465 麗臺、2376 技嘉、3515 華擎、2399 映泰、2377 微星，留意比特幣走勢

PA 三雄：3105 穩懋 2455 全新 8086 宏捷科 (可關注 LUMENTUM 及 AMS AG 股價)

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

