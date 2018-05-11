【顧得投顧】(8043蜜望實) 繼亮燈漲停板後，今再大漲6%囉

◆盤勢分析

大盤延續多頭氣勢，今天再度攻擊。終場上漲 98 點，以 10858 點作收，量能為 1632 億元。

重點持股報告。(9941 裕融) 股價太過溫吞，今天出清執行換股了。(1710 東聯) 今日強勢股。(1326 台化、5483 中美晶) 今日強勢股。(5317 凱美、3090 日電貿) 續抱。(6449 鈺邦) 今天早盤股價創新高囉，老師也趁勢帶領會員獲利出脫一半持股，另一半則續抱。(8043 蜜望實) 擁有蜜望實、實在好幸福。昨天亮燈漲停板，今天再上漲 6%，股價表現真的蠻不錯的唷。短短的幾天，會員的獲利立即有不錯的表現囉，感謝啦。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。> 避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、1326 台化、5483 中美晶、3090 日電貿、8043 蜜望實、5317 凱美、6449 鈺邦。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

